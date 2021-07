El Rosco devaluado: el ganador del Pasapalabra argentino ganó casi 200 veces menos que su “colega” español

Ganar una fortuna jugando es el sueño que proponen los concursos de televisión desde diferentes formatos, algunos exigiendo pura suerte y, otros, habilidades intelectuales. Dentro de ese último espectro está Pasapalabra, el programa de Telefé en el que ayer Brian Parkinson, tras competir durante 53 programas y completar El Rosco, la prueba final en la que contestó de manera correcta una seguidilla de 21 consignas, ganó 1.760.000 pesos.

El programa, que ya va por su quinto ciclo en el aire, está inspirado en Pasapalabra España que se emite en el país ibérico desde 2000. A diferencia del ciclo español, en la Argentina, el premio mayor se ha ido recortando y devaluando con el paso del tiempo.

Este fenómeno no solo se da porque el monto no es tan alto comparativamente con otros años - algo que también ocurre con el resto de los concursos televisivos-; también se da por la inflación y la devaluación del peso frente al dólar, comparación inevitable para explicar la pérdida de músculo de la moneda en el bolsillo de los argentinos.

Esto se verifica cuando se compara lo ganado en los diferentes años de emisión, incluso si se considera que los premios varían según la cantidad de dinero acumulado en el pozo y según lo que cada jugador haya obtenido de manera individual.

El momento en que Brian Parkinson ganó el Rosco en Pasapalabra

El primer ganador local, en junio de 2016, fue Horacio Moavro, quien se llevó 300 mil pesos como premio; en ese momento, con una cotización del dólar de $13,83, significaban unos 21.691,97 dólares.

En 2018 hubo dos ganadores en el ciclo. En febrero, Martina Barraza ganó un millón trescientos mil pesos gracias a la palabra “suspicaz”. Con una cotización del dólar de $36,96, en total, ese dinero, significó unos 35.173,16 dólares.

En julio de ese año, Diego Aira se llevó el pozo acumulado y un total de más de un millón seiscientos mil pesos, con el dólar por esa época a $26,90; ganó unos 59.479,55 dólares.

En marzo de 2019, Camilo Rubio contestó de manera correcta todas las respuestas de El Rosco y ganó 1.940.000 pesos, es decir, unos 47.064,53 dólares, considerando que la cotización de esa moneda era de $41,22.

En 2019, Martina Barraza ganó un millón trescientos mil pesos, unos 35.173,16 dólares para ese momento

Ayer, Brian ganó unos 1.760.000 pesos (unos 200 mil menos que Camilo), que significan unos 10.000 dólares si se toma en cuenta la cotización del blue a $177, tres veces menos que lo que hace dos años obtuvo Camilo.

Ganar y pagar en euros

La versión española de Pasapalabra, ha entregado en premios una cifra promedio de 1,5 millones de euros, es decir, cerca de 1,8 millones de dólares.

El premio mayor fue alcanzado en 2006, cuando un comerciante de 38 años, Eduardo Benito, ganó 2.190.000 euros. El mes pasado, un joven llamado Pablo Díaz, después de participar en 260 programas y acertar 5.761 palabras, se llevó el pozo acumulado de 1.828.000 euros, es decir, más de 2 millones de dólares (2.173.290,92).

Pero a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en España, ese tipo de premios en dinero puede llegar a reducirse a la mitad por los impuestos que se deben pagar. Es que el dinero que reciben los ganadores se considera una ganancia patrimonial que tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según la ley en ese país, todos los premios de la televisión en metálico incluyen una retención de IRPF del 19%, explica el medio español Business Insider. Sobre el dinero, la productora del ciclo se reserva ese porcentaje como adelanto de los impuestos que debe pagar. Después, al hacer la renta habrá que pagar el porcentaje restante en caso de no ser suficiente esa retención inicial.

Según el sitio español, ese premio puede llegar a recortarse a la mitad si a esa deducción se suma el 47% para las rentas superiores a 300.000 euros y el impuesto que le aplique la comunidad autónoma en donde resida el ganador (el IRPF se divide entre una parte estatal y otra autonómica) y que difiere según las regiones.

Es por eso que, por ejemplo, el último ganador de Pasapalabra España para mantener en mano 1.032.820 euros, de los 1.828.000 ganados, debería residir 183 días en Madrid, donde el impuesto que le cobran es del 21%. Si volviera a sus pagos, en Tenerife, debería tributar cerca del 24% de su premio, que se reduciría aún más con el pago del resto de los gravámenes.

Una buena para la Argentina: los premios en dinero obtenidos gracias a habilidades intelectuales no tributan. Así lo determina la ley 20.630 de 2003, aún en vigencia, por la cual la AFIP había reglamentado un impuesto “de emergencia” del 30% sobre juegos de azar para concursos televisados.

En cambio, aquellos concursos que dependieran exclusivamente “de la destreza o inteligencia del participante”, como lo es Pasapalabra, no estarían alcanzados por el tributo. Por suerte, a diferencia de los premios, las habilidades intelectuales y el ingenio no se devalúan y, por lo menos aún, no pagan impuesto.

LA NACION