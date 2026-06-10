“La voz de todos mis compañeros”: es de Entre Ríos, tiene una discapacidad y viajó a España para representar a la Argentina en un foro de inclusión

Belén Noir, una joven entrerriana, de la localidad de Villa Elisa, será la participante argentina que representará a nuestro país en el encuentro internacional de intercambio e inclusión que se desarrollará en España.

Belén Noir, junto a Julieta Nieddu y Carlos Conte, de FAIDis, en las horas previas al viaje

Desde el centro El Solar, en Colón, y junto a la Federación Argentina para la Innovación en Discapacidad (FAIDis), Belén se encuentra en España para exponer y representar en los distintos espacios internacionales de diálogo, intercambio y construcción de propuestas sobre derechos e inclusión.

La joven de 29 años tiene una discapacidad intelectual y baja visión y, junto a su profesora Julieta Nieddu, está en Madrid para formar parte de Plena Inclusión, que es la principal red española de organizaciones vinculadas al sector.

Los días miércoles 10 y jueves 11 de junio, participará como expositora en las actividades de Plena Internacional junto a referentes de distintos países.

Por qué es tan relevante la representación argentina en España

Durante este encuentro, que es una referencia internacional en materia de derechos, participación e inclusión, Belén es la única representante de nuestro país.

Su participación constituye un hecho especialmente significativo, ya que todavía son escasas las oportunidades en las que las personas con discapacidad de la Argentina intervienen como expositoras y representantes en espacios internacionales de diálogo, intercambio y construcción de propuestas sobre derechos e inclusión.

“Me siento muy contenta, muy orgullosa de esta posibilidad. Lo bueno es traer la voz de todos mis compañeros que se quedaron allá, representarlos. Siento que es algo muy importante”, dijo la joven en las horas previas al evento.

Belén Noir expondrá en Plena Internacional, en Madrid, España

“Busco cosas que pueda llevar allá, una enseñanza, una práctica, algo nuevo para la Argentina y para los encuentros que hacemos. Me llama la atención lo fácil que es todo acá, lo fácil que es moverme, hay menos obstáculos”, reconoció Belén en la ciudad que hoy la recibe para la puesta en común internacional.

En tanto, Nieddu será la encargada de dar apoyo a Belén, de manejar la coordinación institucional y registrar la experiencia.

Belén formó parte de los talleres de música de El Solar, en Entre Ríos, a lo largo de varios años. También participó en talleres de cocina y actualmente estudia canto en Villa Elisa. Vive en la casa de sus padres y en todas las actividades que emprende tiene el apoyo de sus hermanos.

Este viaje es de gran relevancia porque se busca promover que las personas con discapacidad participen activamente en la toma de decisiones, en la construcción de propuestas y en la definición de los temas que las involucran.

En concreto, este foro es una de las pocas ocasiones en las que las personas con discapacidad tienen la posibilidad de formar parte de espacios de participación reales, con miras a mejorar su vida cotidiana y el entorno en el que crecen y se desenvuelven.

Belén, en las dos jornadas, será la voz colectiva de cientos de organizaciones que trabajan en todo el país, con el foco puesto en elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad y generar un cambio favorable en su día a día.