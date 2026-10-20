El SMN activa alerta amarilla por lluvias intensas en varias regiones del país

Tras días caracterizados por las precipitaciones y cielos nublados en varias provincias del territorio argentino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por: “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según describió el ente.

Pronostico del tiempo

Las provincias bajo alerta amarilla por lluvias

Mendoza y Río Negro están bajo alerta naranja por tormentas. Se esperan tormentas fuertes, que en algunos momentos podrían ser severas, con lluvias intensas en períodos cortos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. Los acumulados previstos van de 35 a 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían ser mayores.

San Luis, La Pampa, Neuquén y Chubut tienen alerta amarilla por el mismo fenómeno. En esas provincias la lluvia acumulada estaría entre 10 y 35 milímetros, con la posibilidad de que se supere en sectores puntuales.

Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias intensas en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones que podrían acumular entre 10 y 20 milímetros.

20 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

🟧 35-50 mm

🟨 10-40 mm

🌬 Ráfagas

🧊 Granizo



🌧️ Lluvia

🟨 10-35 mm



❄️ Nevada

🟨 20-50 mm



🧵➡️ pic.twitter.com/q1Ip0KO76b — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 20, 2026

Alerta amarilla por viento Zonda

Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán y San Juan. En esas provincias se esperan vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70. El Zonda puede reducir la visibilidad, aumentar la temperatura rápidamente y dejar un ambiente muy seco. Para la misma zona también hay una alerta por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires

Según el sitio especializado Meteored, los primeros dos días de la semana traerán poco movimiento y una suba lenta de la temperatura, mientras que la segunda mitad se presenta más húmeda e inestable, con un viernes que los especialistas miran con atención por la posible formación de un sistema de baja presión.

Este lunes la región quedó bajo la influencia de un centro de alta presión que hace soplar viento del norte. Eso se traduce en un cielo que va a alternar sol y nubes, con la posibilidad de alguna llovizna débil y aislada en los momentos más cubiertos, aunque con acumulados mínimos. La mínima rondará los 7°C y la máxima llegará a 17°C.

El martes tendrá un perfil similar, ya que la mañana será soleada y la nubosidad irá ganando terreno con el correr de las horas. El viento rotará al noreste y empujará los termómetros hacia arriba: se esperan entre 11°C y 19 °C, y podría tocar los 20°C.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

El miércoles y el jueves podrían registrarse lluvias y tormentas en el AMBA, aunque Meteored las describe como episodios puntuales, aislados y breves, sin demasiado impacto en la rutina.

Asimismo, el viernes se espera el paso de una perturbación en altura, una onda en los niveles medios de la atmósfera que favorece que el aire suba. Si en superficie encuentra calor y humedad, el resultado suele ser el desarrollo de tormentas, con la posibilidad de una posible ciclogénesis.

El viernes se perfila como una jornada muy inestable en una amplia franja del centro y el norte del país, con tormentas de intensidad variable. El AMBA no queda descartado de los sectores donde podría haber complicaciones.

Las recomendaciones del SMN por lluvias