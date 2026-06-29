El tren Sarmiento no funcionará durante cuatro días entre Once y Moreno por obras: cuándo será la interrupción
Trenes Argentinos anunció las medidas a través de los canales oficiales e indicó alternativas que suplantan el servicio entre las cabeceras
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Trenes Argentinos anunció la interrupción del ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento. La suspensión será de manera total y momentánea. De este modo, la empresa estatal compartió en sus canales oficiales la razón del corte y detalló qué días del mes de julio no funcionará.
Qué días no hay tren Sarmiento
De acuerdo a la información brindada por Trenes Argentinos, el ramal Once-Moreno se verá interrumpido desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 del mismo mes. La compañía se encuentra en un plan de mejoras a nivel general, correspondiente a la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional.
Así, el Sarmiento nuevamente deja de funcionar por cuatro días, desde el feriado nacional hasta el domingo siguiente. Además, incluyó un cronograma con diferentes opciones alternativas que replican el camino del tren desde Moreno a Once y viceversa.
Qué líneas de colectivos y subtes tomar a falta del Sarmiento
Algunas líneas de colectivos sustituyen el tramo entre las cabeceras del tren Sarmiento y otras lo hacen de forma parcial:
- Línea 57 expreso.
- Línea 57 + 303.
- 57R0 + 443 o 269
- 57R0 + 441
- Subte A 8 71 + 106
- Subte A + 2
- 88
- 132 A/B + 1 o 136
- Subte A + 136
- 2
- 96
- 1
- 163
- 136
- 392
- 336
- 302
- 302
- 166
¿Por qué no habrá tren Sarmiento?
Desde la línea Sarmiento se comunicó el corte temporal del servicio por cuatro días para tener una mayor franja horaria en la que emplear los trabajos de mantenimiento y renovación de vías, pasos a nivel, andenes, sistema de señalamiento y renovación de equipamiento.
Qué obras se realizarán durante la suspensión
Desde Trenes Argentinos informaron las siguientes obras a lo largo del tramo:
- Recambio de los aparatos de vías en Caballito.
- El acondicionamiento de señales en Liniers.
- La modernización de las mesas de mando de las cabinas y los cambios que opera en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno.
- El reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.
- La puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía.
- La adecuación de las instalaciones —edificios principales, baños e ingresos—, los andenes y la actualización de los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.
- La depuración de la vía número 4 de Moreno para garantizar la normal prestación de los servicios.
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