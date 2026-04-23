Volvió a descarrilar el tren Sarmiento luego de que La Fraternidad hablara de un “ferrocidio en marcha”

Este jueves una formación del tren Sarmiento volvió a descarrilar a la altura de la estación Liniers en dirección a Once. El hecho ocurrió por un descalce de la unidad en el cambio de vías. Ante el altercado, los pasajeros tuvieron que descender por uno de los costados de la vía.

Minutos más tarde, el servicio se retomó desde la estación Haedo a Moreno, pero quedó inhabilitada la estación Liniers.

Descarriló el tren Sarmiento

Según los testimonios recopilados en el lugar por un móvil de Telefe, entre los pasajeros había ancianos y personas en silla de ruedas, pero no hubo que lamentar heridos. La formación se mantuvo detenida en la estación Liniers durante 40 minutos.

“Ferrocidio en marcha”, había afirmado ayer el sindicato que agrupa a conductores de trenes del país, en un comunicado en el que denunciaron una disminución del 30% de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad, a pesar de que hace dos años se habían asignado unos 1.400.000.000 de dólares. “No sabemos dónde fueron esos fondos”, plantearon.

El comunicado que compartió La Fraternidad el 22 de abril

Personal de Bomberos de la Ciudad, agentes de Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar y, hasta el momento, no se reportaron heridos.