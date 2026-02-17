El único estudio que ayuda a detectar con anticipación el cáncer de pulmón, según especialista

“En la Argentina se detectan 13.000 casos de cáncer de pulmón por año y el 75% llega tarde”. A partir de esas cifras, el cardiólogo Jorge Tartaglione resaltó en LN+ la importancia de un estudio que, según sus palabras, “podría salvarle la vida a 1500 fumadores”.

“Si fumás, fumaste o vivís con alguien que fuma, hacete dos regalos”, manifestó Tartaglione y especificó: “El primero, preparate para que el 31 de diciembre sea tu último cigarrillo. Y el segundo, que te hagas un estudio que te puede salvar la vida: una tomografía de baja densidad“.

En palabras de Tartaglione, “una tomografía de baja dosis es un estudio que te permite detectar un cáncer de pulmón con mucha anticipación”.

Consultado sobre quiénes deberían realizárselo, el experto detalló: “Todos los que fuman o fumaron. Principalmente aquellas personas que tienen entre 55 y 74 años". “Si fumaste más de treinta paquetes, es decir, 600 cigarros por año, hacételo. Si dejaste de fumar en los últimos 20 años, también hacetélo“, expuso Tartaglione en LN+.

Sobre las posibilidades de acceder al estudio, el médico resaltó una tendencia en expansión en todo el país. “Hay compañías en la República Argentina que están haciendo algo fantástico: te hacen una radiografía y mediante inteligencia artificial te determinan si ese pequeño tumorcito que tenés, es maligno, ayudándote a prevenir el cáncer de pulmón”, explicó.

“Esto es muy importante, es un concepto social que están haciendo en cuatro provincias: en Salta, Mendoza, Córdoba y La Rioja”, enumeró Tartaglione.

Desde la óptica del especialista, “con solo acercarte y preguntarle a tu médico por una tomografía de baja densidad, podés salvar tu vida”.

Cáncer de pulmón: la situación en la Argentina

A partir de los 13.000 casos detectados en el país, Tartaglione graficó: "Si fumás 20 cigarrillos, ya tenés 12 miligramos de nicotina en tu sangre. Yo no te puedo decir, dame tu paquete y andate. Es paulatino".

Para Tartaglione, el entendimiento de la expansión de la enfermedad se basa en dos cuestiones: la conductual y la psicológica.

Sobre la conductual, apuntó: “Si estás en tu casa, hacé la mímica de cómo prendes un cigarrillo. Vas a hacer 400 veces lo mismo. Si fumás 20 cigarrillos, multiplicalo y te da un número tremendo, que hacés en automático".

En referencia al aspecto psicológico, el experto insistió con los avances gradualistas. Además, dejó en claro que “no tener síntomas no indica que la enfermedad no esté”.

“Con el cierre del año quiero dejarle un mensaje a todos los fumadores: regálense un chequeo. Es importantísimo”, finalizó Tartaglione.