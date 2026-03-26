Seis señales de tu cuerpo que podrían ser alertas tempranas de cáncer de colon

El cáncer de colon, conocido también como cáncer colorrectal, es uno de los más frecuentes tanto en hombres como en mujeres. La detección temprana es crucial, ya que las probabilidades de curación son significativamente más altas cuando se identifica en sus etapas iniciales, según el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido.

De acuerdo con la entidad, cada año se diagnostican 44.100 nuevos casos de cáncer de intestino y se producen 17.400 muertes; nueve de cada diez diagnósticos se registran en personas mayores de 50 años.

Algo que se debe tener en cuenta es que los primeros síntomas de esta enfermedad pueden variar de persona a persona, ya que, en muchos casos, son sutiles o solo se presentan cuando ya está avanzada.

“Aunque el cáncer colorrectal generalmente no presenta síntomas en sus etapas iniciales, es importante saber qué buscar”, afirmó el gastroenterólogo Jon Reich.

Esta enfermedad tiene prevalencia en adulto mayores (Foto: Freepik)

Sin embargo, hay algunos signos de alerta que muchos suelen pasar desapercibido o confundir con otro tipo de padecimiento.

“Los tumores de cáncer colorrectal crecen en el intestino grueso, lo que puede afectar la digestión y la eliminación de desechos. Es importante tener en cuenta que otras afecciones pueden causar síntomas similares a los del cáncer de colon, por lo que solo un profesional de la salud puede evaluar sus síntomas y realizar un diagnóstico preciso”, explicó el profesional.

Estas son las seis señales de alerta de cáncer de intestino

Esta enfermedad, que aparece en el intestino grueso y el recto, puede presentar diferentes señales de alerta en su etapa inicial, así lo explica el NHS.

Cambios en los hábitos intestinales : esto puede presentarse como un cambio en la consistencia de las heces, diarrea o estreñimiento que persiste durante varias semanas.

: esto puede presentarse como un cambio en la consistencia de las heces, diarrea o estreñimiento que persiste durante varias semanas. Sangrado rectal o presencia de sangre en las heces : este es uno de los síntomas y señales de alerta más importantes, y la persona debe estar atenta, ya que si esto ocurre es fundamental acudir al médico para que indique los exámenes correspondientes.

: este es uno de los síntomas y señales de alerta más importantes, y la persona debe estar atenta, ya que si esto ocurre es fundamental acudir al médico para que indique los exámenes correspondientes. Sensación de que el intestino no se vacía completamente : la presencia de un tumor podría provocar la sensación de una evacuación intestinal incompleta.

: la presencia de un tumor podría provocar la sensación de una evacuación intestinal incompleta. Dolor abdominal : el paciente puede experimentar dolor, cólicos o gases constantes que aparecen de manera intermitente.

: el paciente puede experimentar dolor, cólicos o gases constantes que aparecen de manera intermitente. Pérdida de peso : otra de las señales de alarma es una bajada inexplicable de peso, que podría ser un indicador de cáncer de colon, especialmente si viene acompañada de otros síntomas.

: otra de las señales de alarma es una bajada inexplicable de peso, que podría ser un indicador de cáncer de colon, especialmente si viene acompañada de otros síntomas. Fatiga o debilidad: la aparición de estos signos puede ser el resultado de una anemia oculta causada por una lenta pérdida de sangre en las heces, que no suele verse a simple vista.

Hay que estar atento a los síntomas que aparecen (Foto: Freepik) InaPlavans

Esta enfermedad es curable cuando se detecta a tiempo; por ello, los especialistas insisten en realizar todos los exámenes correspondientes, especialmente en las personas de avanzada edad, para prevenir complicaciones.

“El cáncer colorrectal generalmente progresa lentamente, y las pruebas de detección pueden identificarlo en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar. Una colonoscopia también puede detectar lesiones precancerosas, o pólipos, en el colon y el recto, y podemos extirparlas durante el procedimiento para evitar que se conviertan en cáncer”, explicó Reich.

Por Wendys Pitre Ariza