De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de Onlyfans, a los 43 años

Este lunes se conoció la noticia de la muerte de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans. A los 43 años, el empresario ucraniano falleció tras una lucha incesante contra la enfermedad del cáncer. La noticia fue revelada por su círculo íntimo al sitio Bloomberg, quien publicó una emotiva carta de despedida.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, indicó el sitio Bloomberg sobre el repentino fallecimiento del propietario de OnlyFans, una aplicación que creció exponencialmente en el último tiempo.

Leonid Radvinsky, de perfil bajo, tiene escasas apariciones en las redes sociales

En 2016, los hermanos Guy y Tim Stokely fundaron OnlyFans. Dos años más tarde, Radvinsky compró una parte importante del paquete accionario y reformuló su estrategia para sacarle aún más rédito del que tenía. El experimento generó una rápida aceptación del público y, durante la pandemia, generó un boom inusitado que se extendió hasta la actualidad.

Nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, se mudó al tiempo con su familia a Chicago, Estados Unidos, donde comenzó a formarse académicamente hasta dar en el blanco con OnlyFans, una plataforma que lo catapultó al éxito, a pesar de que su personalidad no iba de la mano: tenía un perfil bajo y rara vez aparecía en entrevistas o daba declaraciones a la prensa.

En el último tiempo, Radvinsky quiso desprenderse del paquete accionario de OnlyFans. Sin embargo, el piso de negociación -estimado en 8000 millones de dólares- espantó a los inversores que le pidieron cotización. Uno de ellos, según revelo ABC, fue la firma Architect Capital que ofreció 2000 millones y recibió la negativa.

OnlyFans creció exponencialmente en los últimos años Diego Thomazini - Shutterstock

Una de las principales atracciones de OnlyFans es su modelo de negocio: retiene el 20% de cada suscripción y venta de contenido que se hace dentro de la plataforma.

Esta manera de desarrollarse llevó a la empresa a obtener 4.6 millones de dólares de ganancias sobre la inscripción de 377 millones de usuarios. Estos números impactantes constituyeron a la plataforma como una de las más vistas y usadas y se estableció como una competencia directa de Instagram, X, Facebook, entre otras.

OnlyFans no solo atrajo a usuarios de las redes sociales, sino también a celebridades de todo el mundo que comenzaron a mostrar una faceta completamente diferente a la que se la conoce popularmente.

OnlyFans: el imperio que construyó Leonid Radvinsky Archivo

Además de este éxito, Radvinsky era dueño de MyFreeCams, un negocio de cámara webs para adultos y Cybertania, una experiencia para que el usuario genere ganancias con cada click; ambas le dieron soporte y credibilidad al empresario en un mercado en plena expansión.

Conocida la noticia de su fallecimiento, resta saber qué sucederá de ahora en más con el paquete accionario que adquirió en 2018 con el cual edificó un imperio en las plataformas digitales.