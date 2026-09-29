El Vaticano confirmó que un cura argentino fue culpable de abusos a seminaristas y religiosas

ROMA.- El Vaticano confirmó este martes de manera definitiva que el padre Carlos Miguel Buela –el cuestionado sacerdote argentino ya fallecido que fundó en 1984 en San Rafael, Mendoza, el Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y el de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM)– fue culpable del delito de abusos sexuales.

El Tribunal Penal Especial de primera instancia como el de Apelación, constituidos por la autoridad competente de la Iglesia, en efecto, alcanzaron “la certeza moral” de su responsabilidad “por la comisión de un delito contra el sexto mandamiento, perpetrado con violencia contra varias personas, en conformidad con el can. 1395 § 2”, informó un comunicado de la Santa Sede.

La decisión fue notificada por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el “ministerio” del Vaticano que se ocupa de los religiosos y religiosas de todo el mundo; por monseñor José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín, España, y la hermana Clara Echarte. Se trata, en el caso de estos dos últimos, de los dos delegados papales –monseñor Satué para la rama masculina y sor Echarte para la rama femenina– designados por Francisco poco antes de morir, en enero de 2025, para acompañar a los dos institutos creados por Buela, un abusador sexual, tal como se confirmó en forma definitiva.

Buela, que murió el 23 de abril de 2023, estaba recluido en un monasterio en Génova, Italia, luego de haber sido suspendido en 2010, tras ser acusado de abuso sexual por cerca de veinte seminaristas desde la década de 2000.

En 2001, la curia argentina había promovido el cierre del IVE y de las SSVM, pero desde el Vaticano –con Juan Pablo II como Papa– llegó un aval para que la sede de esta congregación conservadora se trasladara a Italia, a la diócesis Velletri-Segni, cercana a Roma.

Como las víctimas de Buela no eran menores, sino adultos vulnerables (seminaristas y religiosas), su caso, al principio en la entonces llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, pasó luego a estar bajo la órbita del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Vatican News, el portal del Vaticano, recordó que el cardenal español Santos Abril y Castellò fue comisario pontificio del IVE tras graves problemas internos relacionados con la gestión del instituto y las ya mencionadas acusaciones de abuso de poder y conducta sexual inapropiada contra su fundador.

El cardenal español, tras afrontar numerosas dificultades, que también expresó en una carta de 2023 a los miembros del IVE, concluyó su servicio en 2025, cuando fueron designados los dos delegados pontificios que, durante el último año y medio, acompañaron a las dos entidades religiosas en su formación, disciplina religiosa, apostolado y gobierno.

Las víctimas de Carlos Buela fueron seminaristas y religiosas Gentileza: Télam

Según el comunicado difundido este martes, los delegados pontificios convocaron a Roma a los superiores y superioras del IVE y de las SSVM para informarles que la justicia vaticana alcanzó “la certeza moral” de la culpabilidad por delitos de abuso sexual del fundador de sus congregaciones, en un encuentro que tuvo lugar el 14 de septiembre pasado.

“Esta clarificación tiene la intención de contribuir a restablecer la verdad como un acto de justicia hacia aquellas personas que se han visto perjudicadas por el comportamiento del sacerdote Carlos Miguel Buela, así como a la debida información de los miembros de ambos institutos, al camino de relectura del carisma y de revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, de la formación y del apostolado propios de cada instituto, distinguiendo entre el don del Espíritu concedido para la edificación de la Iglesia y las limitaciones o actuaciones personales del fundador”, indicó el comunicado del Vaticano.

Tal como explicó a LA NACION una fuente informada del Vaticano que pidió el anonimato, en estas últimas líneas se encuentra la clave de lectura del comunicado. “Para no cerrar ni el IVE ni las SSVM, se intenta diferenciar al fundador, que fue un sinvergüenza, de la obra que tiene en todo el mundo”, explicó la fuente, sin ocultar que esto podrá dar lugar a serios interrogantes, sobre todo entre sus víctimas.

El IVE es conocido por estar en misiones en sitios muy difíciles, bajo las bombas, en medio de conflictos. El padre Gabriel Romanelli, párroco de Gaza, por ejemplo, es del IVE y allí está acompañado por monjas de las SSVM; también son del IVE los sacerdotes que el papa Francisco visitó en septiembre de 2024 en plena selva, en Vanimo, zona remota de Papúa Nueva Guinea, uno de los países más pobres del mundo. Allí los sacerdotes levantaron una escuela y hasta una orquesta, también junto a monjas de las SSVM, como pudo ver esta corresponsal.

Según su portal, el IVE está presente actualmente en 45 países de los cinco continentes y tiene siete casas de formación. En la página web se indica que el fundador de la congregación fue el padre Buela, pero en ningún lugar se consignan sus gravísimos delitos de abuso sexual, cuya “certeza moral” ha sido confirmada.

Salvando distancias y diferencias el caso de Buela recuerda al del padre Marcial Maciel Degollado, el fundador ya fallecido de la congregación ultraconservadora mexicana de los Legionarios de Cristo, que también causo escándalo y que fue intervenida por Benedicto XVI (2005-2013) después de salir a la luz los abusos y demás escándalos de su líder.