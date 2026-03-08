“Gaza está triturada”: el dramático relato del sacerdote argentino que sigue en la Franja

JERUSALÉN.- Aunque los periodistas no pueden ingresar a Gaza –enclave palestino de 363 kilómetros cuadrados (cuya mitad aproximadamente sigue bajo control de fuerzas israelíes)– desde el 7 de octubre de 2023, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica de Gaza, en cuyo complejo se refugiaron durante la guerra más de quinientos personas, es una de las voces que, desde adentro, puede describir la situación.

“No nos olvidemos que la Franja de Gaza está triturada y hace falta de todo. Y ahora el gran temor es que lo que está pasando en Irán y en el Líbano se contagie y, aunque esté todo destruido acá, vuelva a reencenderse la guerra”, cuenta, en diálogo telefónico con LA NACION.

El padre Gabriel Romanelli con niños gazatíes en Gaza Instagram Romanelli

“Aunque es difícil acostumbrarse a la guerra, la mayor parte de los 2.300.000 habitantes de la Franja de Gaza se han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado desgraciadamente a ella”, asegura este sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado (IVE). Aunque “gracias a Dios” en octubre del año pasado ha habido una tregua, que “a grandes rasgos se está cumpliendo en cuanto que no hay grandes bombardeos”, Romanelli advierte que ”igual ha habido muchos muertos desde entonces y destrucción”. Y remarca que la situación humanitaria continúa siendo catastrófica.

“Por ejemplo, no hay sistema eléctrico desde que comenzó la guerra, desde aquel terrible 7 de octubre del 2023, y se produce electricidad como se puede, con un poco de batería se consigue diésel, gasoil, incluso mezclando con aceite vencido de cocina, si es que es más barato que el gasoil, o con gasoil que producen derritiendo plásticos”, contó este cura nacido en Villa Luro hace 57 años y a quien el papa Francisco solía llamar todas las noches. “Lo mismo pasa con el sistema de agua, que está colapsado, y aunque en unos barrios llega un poco de agua de la municipalidad, no es potable y la gente tiene que hacer colas, a veces de 1, 2, 3 horas con un bidón”, sumó.

El sacerdote Gabriel Romanelli relata la dramática situación humanitaria en la Franja OMAR AL-QATTAA� - AFP�

“Falta absolutamente todo”, describió, aunque lo peor es que la mayor parte de la población está viviendo en carpas y la existencia de una emergencia sanitaria enorme. “Hay miles y miles de enfermos y heridos que están esperando poder atravesar la frontera en dirección a Egipto para ser curados”, dijo.

En este contexto, el comienzo de la guerra contra Irán, el sábado 28 de febrero, representó un ulterior bloqueo a una salida de enfermos que había comenzado a darse en cuentagotas, a través de la frontera de Rafah. Según la ONU, hay 18.500 personas que necesitan cuidado médico urgente no disponible en Gaza; el monitoreo periódico realizado sobre 90.000 niños registró un porcentaje de malnutrición moderada-severa del 4,5%.

El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán provocó además el cierre durante tres días de la frontera de Karem Shalom, el único paso para que entre en Gaza el vital flujo de ayuda humanitaria que sostiene a la población.

La Iglesia de la Sagrada Familia comenzó a funcionar como escuela

En la parroquia de la Iglesia de la Sagrada Familia del padre Romanelli, aunque la mayoría de los refugiados se fue, siguen viviendo unas 100 personas. Allí ha comenzado a funcionar la escuela, no solo para chicos cristianos, sino también de la mayoría musulmana. “Eso ha dado un poco de esperanza, ya que la mayor parte de las escuelas están cerradas, están bombardeadas, o están llenas de refugiados”, dijo. “Nosotros tratamos de seguir ayudando a los ancianos, sobre todo a los enfermos, y haciendo actividades de apoyo psicosocial, ya que las heridas que quedan de la guerra van a tardar años y años en curarse”, resaltó.

“No sé cómo explicarlo… Si bien el peligro sigue, y más que está toda la región en llamas, se trata igual de dar al menos un momento de normalidad a las familias para que puedan descansar, a los jóvenes sobre todo, a los niños, para que empiecen a sanar sus heridas. Y esperemos que cuanto antes se pare esta guerra y se logren hacer pasos más concretos en orden a la paz, a la justicia, a la reconciliación entre Palestina e Israel”, concluyó.