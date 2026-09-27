El verdadero significado de caminar con las manos en la espalda, según la psicología

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional.

Por ello, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó a las personas que suelen caminar con las manos detrás de la espalda, un gesto que podría interpretarse como una señal de calma, tranquilidad o concentración. Sin embargo, una destacada investigación ha revelado los posibles efectos que esta actitud podría tener en el estado mental y emocional de muchos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Caminar con las manos en la espalda es un hábito frecuente que suele hacerse sin pensar; este gesto habla directamente de nuestro estado interno (Fuente: Pexels)

¿Cuál es el significado de caminar con las manos detrás de la espalda, según la psicología?

Desde la perspectiva de la psicología, caminar con las manos entrelazadas detrás de la espalda, un gesto muy común entre las personas, puede relacionarse con introspección, concentración y autocontrol. Asimismo, esta postura también podría transmitir seguridad y confianza, al proyectar una posición corporal abierta y sin aparentes señales defensivas. Aunque puede tratarse simplemente de una postura cómoda sin un significado psicológico específico.

Eso no es todo, los especialistas señalan que el significado de este gesto depende del contexto y de otros elementos del lenguaje corporal. Y es que, una mirada baja o postura encorvada podría asociarlo con preocupación o melancolía. Así, en conclusión, caminar con las manos detrás de la espalda puede transmitir calma, introspección o autoridad delante de todos, aunque su significado depende del entorno y de los demás elementos que conforman el lenguaje corporal, conforme comparte La Razón.

¿Qué relación existe entre las tormentas y el estado de ánimo de las personas?

En una entrevista para la plataforma CuídatePlus, la psicóloga general sanitaria del Instituto Psicológico Cláritas, Josselyn Sevilla Martínez, explicó que no existe evidencia de una relación directa entre las tormentas y la salud mental. Si bien estos fenómenos climáticos no influyen directamente en las emociones, pueden provocar miedo, inquietud o sensación de peligro, activando una respuesta de alerta que mantiene al organismo en tensión y puede generar cansancio una vez finalizado el episodio.

Según la especialista, las tormentas pueden provocar agotamiento físico y emocional después de episodios de temor o estrés, sobre todo cuando se prolongan o generan un temor intenso. No obstante, el impacto varía según la percepción y las experiencias de cada persona. Ante ello, la psicóloga recomienda buscar compañía para disminuir la sensación de amenaza, así como mantenerse activo y realizar actividades agradables mientras dure el fenómeno meteorológico.