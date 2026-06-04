El video del momento en que un alumno de 17 años ataca a su profesor y le fractura la mandíbula de una trompada en Tandil

El violento episodio que terminó con un profesor gravemente herido en una escuela de Tandil quedó registrado en un video grabado por uno de los estudiantes presentes en el aula. Las imágenes muestran el momento en que un alumno de 17 años golpea en el rostro al docente Gastón Maximiliano Valdez, quien sufrió fracturas en la mandíbula y en uno de los pómulos.

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 11 en el Colegio San José de esa ciudad bonaerense. Todo comenzó cuando una discusión entre alumnos escaló de manera repentina y uno de los adolescentes arrojó una silla contra otro compañero, generando un clima de extrema tensión dentro del aula.

El momento de la agresión

En medio del conflicto, Valdez intentó poner orden entre los estudiantes y reacomodar los pupitres. Según reconstruyeron medios locales, durante esa intervención un teléfono celular cayó al suelo y se rompió accidentalmente.

“Me tienen recansado. Cálmense un poco”, se escucha decir al profesor en el video mientras intenta controlar la situación. Segundos después, y sin que mediara una discusión previa, uno de los alumnos se acercó y le propinó una trompada directa al rostro.

Un estudiante de 17 años golpeó en la cara a un docente luego de que el profesor interviniera en una pelea entre adolescentes en la que un joven le arrojó una silla a otro.

La agresión provocó que el docente sufriera múltiples fracturas faciales. Tras ser atendido de urgencia, permaneció internado y recibió el alta médica el miércoles. Sin embargo, deberá atravesar un período de desinflamación antes de someterse a una intervención quirúrgica para reparar las lesiones.

Repudio de la escuela y paro docente

Horas después del ataque, el Colegio San José expresó su rechazo a lo ocurrido a través de sus redes sociales. “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero”, publicó la institución.

El caso también generó una fuerte reacción gremial. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro realizado el miércoles en solidaridad con el profesor agredido y para reclamar medidas que garanticen condiciones seguras de trabajo en las escuelas.

Por su parte, el padre del docente atacado presentó una denuncia en la Comisaría 1.ª de Tandil. La investigación quedó en manos de la UFI N.º 12 de esa ciudad, que lleva adelante una causa por lesiones graves.