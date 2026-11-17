WASHINGTON.- Durante las últimas dos décadas, médicos e investigadores siguieron con preocupación el aumento de las tasas de cáncer de colon entre los jóvenes. En Estados Unidos, las tasas de cáncer colorrectal aumentaron un 3% anual entre adultos de 20 a 49 años entre 2013 y 2022. Los investigadores sospecharon de los alimentos ultraprocesados, las toxinas presentes en el intestino y los estilos de vida sedentarios.

Ahora hay un nuevo sospechoso: los microplásticos.

Un estudio publicado el mes pasado por investigadores de la Universidad Central Sur de China descubrió que la exposición prolongada a nanoplásticos de poliestireno, el plástico utilizado en vasos de telgopor y envases de comida para llevar, promovía el crecimiento tumoral en ratones genéticamente modificados para desarrollar cáncer de colon con fines de investigación. Los investigadores descubrieron que los nanoplásticos se acumulaban en el colon, alteraban las células que recubren el intestino y dañaban el equilibrio de las bacterias intestinales. Los ratones expuestos a estos nanoplásticos desarrollaron más tumores y tumores más agresivos que aquellos que no fueron expuestos.

La investigación se suma a un número creciente de estudios que encontraron indicios de que los microplásticos y nanoplásticos podrían contribuir al desarrollo y progresión del cáncer colorrectal. Un estudio publicado el año pasado halló concentraciones más elevadas de microplásticos en tumores de pacientes con cáncer colorrectal que en tejidos sanos cercanos.

Los microplásticos son partículas diminutas derivadas de la degradación de envases y otros productos plásticos GETTY IMAGES

“Mi intuición dice que es un factor importante”, afirmó Lorne Hofseth, profesor y vicedecano de investigación de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Carolina del Sur.

Parte de esa sospecha está relacionada con el momento en que comenzó el aumento del cáncer de colon entre los jóvenes. Los epidemiólogos detectaron esta tendencia en la década de 1990. Como los cánceres colorrectales suelen tardar alrededor de 20 años en desarrollarse desde la exposición hasta la aparición de la enfermedad, los investigadores buscan un factor de riesgo que haya comenzado a crecer en la década de 1970 y continúe hasta la actualidad. Y como el aumento es global, también intentan identificar algo que afecte a personas de todo el mundo.

“Si se junta todo eso, ciertos factores empiezan a destacarse”, señaló Hofseth. “Hubo un aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados. Hubo un aumento de los ‘químicos eternos’. Hubo un aumento de los colorantes alimentarios sintéticos. Pero también hubo un aumento significativo de los microplásticos”.

En Estados Unidos, el cáncer colorrectal de inicio temprano aumentó de forma constante desde la década de 1990, con una aceleración en los últimos años. El repunte más reciente probablemente esté relacionado con un cambio en las recomendaciones de detección adoptado en 2021, que aconsejó comenzar los controles a los 45 años en lugar de a los 50.

El cáncer colorrectal es uno de los tumores más frecuentes del sistema digestivo; los investigadores analizan si los microplásticos podrían influir en su desarrollo Getty Images

En muchos aspectos, los jóvenes de hoy son más sanos que los de generaciones anteriores, sostuvo Frank Frizelle, profesor de cirugía de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Los jóvenes, señaló, consumen menos carnes rojas y más verduras, fuman menos y beben menos alcohol. Sin embargo, el aumento de los cánceres de inicio temprano persiste.

Frizelle cree que los microplásticos pueden estar contribuyendo al aumento del cáncer de colon al alterar la capa de moco, una barrera protectora que impide que las toxinas y los microbios peligrosos lleguen a la pared del colon. Las diminutas partículas de plástico podrían atravesar esa capa de moco, “como hacerle un agujero a un preservativo”, explicó, aumentando la probabilidad de que las toxinas dañen el colon.

Los cánceres de inicio temprano también suelen afectar más la capa de moco del colon en comparación con los cánceres colorrectales en personas mayores. Al mismo tiempo, algunos estudios realizados en animales detectaron que los microplásticos pueden dañarla.

“Mi opinión personal es que terminará demostrando que el problema no son los microplásticos en sí mismos. Los microplásticos van a resultar ser un medio para atravesar la capa de moco”, sostuvo Frizelle.

Los investigadores señalan que todavía se necesita mucha más evidencia para establecer una relación clara entre el cáncer colorrectal y los microplásticos. Pero los datos disponibles resultan preocupantes.

Mientras tanto, hay algo que para ellos aparece con bastante claridad: la importancia de adelantar las pruebas de detección en personas jóvenes. Las detecciones tempranas permiten extirpar pólipos precancerosos en el colon y el recto antes de que tengan la oportunidad de convertirse en un cáncer. En países como Austria, donde los controles comienzan a los 40 años en lugar de a los 45 o 50, los científicos no observan un aumento marcado de los cánceres de inicio temprano. De hecho, las tasas están disminuyendo.

“Las pruebas de detección serán una forma de gestionar el problema”, indicó Frizelle. Pero también considera que la gente debería empezar a pensar en las grandes cantidades de alimentos expuestos al plástico.

“Con la comida me pregunto si necesitamos replantearnos algunas cosas”, añadió. “Y simplemente pensar en cómo podemos reducir la contaminación en nuestros alimentos”.