Elecciones en CABA | Desayuno en el Tortoni, la cábala que instauró Rodríguez Larreta y hoy quedó en manos de los Macri

El célebre Café Tortoni, ubicado en Avenida de Mayo 852, no es solo reconocido por su historia cultural –fundado en 1858, por sus pasillos anduvieron Carlos Gardel, Quinquela Martín, Jorge Luis Borges, entre otros–, sino también por ser el punto de referencia de Pro en la previa a las elecciones. El desayuno de los candidatos es ya un ritual asentado, del cual participó hasta el mismo Horacio Rodríguez Larreta en sus presentaciones como jefe de gobierno porteño en 2015 y 2019, y como precandidato presidencial en 2023.

En esta ocasión, el equipo que en capital encabeza Jorge Macri llegó, una vez más, a ocupar una mesa en el histórico café porteño, a la espera de los comicios y próximos resultados. En la previa a la entrada de los políticos, el personal del café reordenó los asientos y los ubicó en forma de U.

Una decena de figuras y funcionarios del Pro acompañaron a la candidata Silvia Lospennato Camila Godoy

Eso sí, esta vez sin la presencia de Horacio Rodríguez Larreta que, por primera vez, se presentó por fuera del Pro, con su propia lista.

La candidata principal del Pro en estas elecciones legislativas porteñas es Silvia Lospennato, quien por primera vez formó parte de la ya mítica reunión, hoy convertida en una especie de cábala y simbología política. También estuvo el expresidente y ex jefe de gobierno Mauricio Macri, representante a nivel nacional del partido, quien viene de participar en el cierre de campaña el jueves pasado. Se sentó en el medio de su primo y Lospennato.

Voto Macri: "Es un intento de fraude digital, usurpacion de identidad. Cosa de loquitos"

La primera en entrar fue la diputada y jefa de campaña María Eugenia Vidal. La siguieron Laura Alonso y Clara Muzzio. Pasadas las 8 llegó el jefe de Gobierno. Todos ellos ocuparon una mesa individual mientras esperaban la aparición de los demás.

Este símbolo político del Tortoni, la “cábala” que caracterizó las candidaturas de Larreta en años pasados, deja en evidencia la distancia que este último tomó con el partido que lo albergó durante ocho años en el mando porteño: la juntada del Pro remarca el alejamiento del anterior cabecilla político de Mauricio y busca ponerle un signo de admiración a lo que consideran una especie de traición, al competir con el oficialismo luego de anunciar su vuelta a la política en marzo, con un partido propio: Volvamos Buenos Aires.

María Eugenia Vidal fue parte del armado de la campaña porteña del Pro Camila Godoy

La duda que corrió dentro del Pro en los días previos a este encuentro fue si el excandidato a presidente intentaría también mantener esta sede como foco de reunión, aunque ya no forme parte de sus filas. De hecho, en el acto del jueves, Mauricio Macri profundizó en este distanciamiento cuando dijo: “Los dos ya no están [por Patricia Bullrich y Larreta], ya se fueron”. Pero Larreta no se asomó.

Es más, mientras ellos desayunaban en el Tortoni, Rodríguez Larreta estaba votando a varias cuadras de ahí, en la facultad de Derecho de la UBA.

En el Café Tortoni, la charla se centró en los ataques virtuales recibidos por parte de La Libertad Avanza durante la veda a través de las redes sociales, donde circuló un video alterado por inteligencia artificial donde Mauricio Macri aparecía pidiendo el voto por Manuel Adorni.

La primera que habló fue Lospennato. “Gracias por acompañarnos en una jornada importante para la ciudad. Como todos vieron, ayer, entre la tarde-noche sufrimos, de parte de LLA, un nuevo ataque, que no fue un ataque solo a nosotros y nuestra lista, sino a la democracia toda, como nunca se había visto: se utilizó la inteligencia artificial, se violó la veda y se cometieron delitos a la usurpación de la identidad, haciendo videos con IA donde hacían decir a Mauricio y a mí cosas que nunca habíamos dicho. Esto es muy triste para la democracia argentina. No vale todo en una campaña electoral. Lo más importante que tenemos es la posibilidad de ejercer el voto y hacerlo de manera tranquila, razonada y honesta. Así que hemos hecho todas las denuncias en la justicia electoral y penal, y ya ha habido una resolución para que se dieran de baja esos videos falsos difundidos por las principales cuentas de LLA”, dijo.

“Es una lástima que se haga política de esta manera. Pero le quiero decir a los porteños que estamos muy tranquilos, estamos muy confiados. Deseo que sea una buena jornada electoral. Y permítanme solidarizarme con los vecinos de la provincia, que no la están pasando bien por la inundación de ayer. Nos hemos puesto de la ciudad a disposición para colaborar, así que mi abrazo fraterno para todos los que sufrieron las inundaciones de ayer. Y a los porteños, vayamos a votar con alegría y democracia”, completó.

Por su parte, Mauricio Macri también condenó el deep fake que difundieron las cuentas de redes sociales de LLA. “Lo que vivimos ayer es una locura; rompe todas las reglas de juego. Nunca antes tuve que convocarlos un domingo por la mañana para hablar de un intento de fraude”, sostuvo Macri.

Jorge Macri habló después con la prensa: “No me gusta la picardía, la trampa, la mentira, mucho menos de cara a un acto eleccionario, que es patrimonio del pueblo argentino hace muchos años, que hemos recuperado la democracia, y cuando eso se ataca, se ataca algo muy profundo”, dijo.

Y continuó: “Me parece muy grave la sustitución de identidad, porque pueden construir cualquier video y audio falso, y hoy, que específicamente se use eso en un momento electoral movido desde los fanáticos de un espacio político, es muy grave. Lo que acaba de ocurrir es de una gravedad profunda”.

El voto de Rodríguez Larreta

A esa misma hora, la mesa 531 de la Facultad de Derecho de la UBA, donde debía votar el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, se demoró aproximadamente una hora y media en abrir. Larreta, que había llegado temprano, estaba a la espera de emitir su voto y fue el primero en hacerlo.

Larreta: "Siempre voy a estar en contra de toda fake news"

También se hizo eco de lo ocurrido con los videos falsos. “Yo siempre voy a condenar y estar en contra de toda irregularidad, de las fake news. Lo digo habiendo sufrido en esta elección en mi campaña muchísimas veces, me mandaron gente a escrachar y tirar huevos, en otros casos me sacaron los carteles, así que siempre repudio eso. Que la gente elija libremente”.

La agenda de Jorge Macri

La atención global, mientras tanto, estuvo puesta esta mañana en el Vaticano, donde se celebró la asunción del nuevo papa, en la Basílica de San Pedro, luego de que fuera elegido como el mayor representante de la iglesia católica el 8 de mayo pasado. Por eso, el arzobispado de Buenos Aires organizó una Misa de Acción de Gracias por el sumo pontífice, presidida por Jorge García Cuerva.

Esta fue una parada intermedia de Jorge Macri antes de presentarse a votar en el colegio Bayard de Palermo. Es que después del desayuno, los caminos se bifurcaron. Mauricio, por ejemplo, se fue directo a emitir su voto.

Jorge Macri llegó a las 9.20 a la Catedral, donde ya estaba la vicepresidenta Victoria Villarruel como representante del Ejecutivo.

Aunque hasta hace pocos días el itinerario del presidente Javier Milei incluía hacer una aparición en la ceremonia del Vaticano, el jueves decidió no realizar el viaje a Roma y, en cambio, votar en las legislativas porteñas y participar en el búnker de su candidato y actual vocero presidencial, Manuel Adorni. Algunos se preguntaban si se presentaría en la Catedral, pero no fue el caso.

Jorge Macri se ubicó a la derecha del altar, en la primera fila, a pocos metros de Villarruel, junto al jefe de ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny, Vidal, y la vicejefa de gobierno porteño Clara Muzzio, quienes también se trasladaron hacia ahí desde el Tortoni.

Al final de la Misa, el arzobispo agradeció al jefe de gobierno porteño, a la vicepresidenta y al resto de los políticos y fieles que se acercaron para participar en esta ceremonia brindada en un horario especial. “Viva el Papa”, dijo tres veces, mientras la gente aplaudía. Saludó en persona con abrazos a los mandatarios, y, antes de retirarse del edificio, Macri saludó, una vez más, a Villarruel.