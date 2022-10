Empieza el juicio: pidieron la pena de muerte para el terrorista que asesinó a cinco argentinos en Nueva York

escuchar

ROSARIO.– ”Pedimos la pena máxima prevista en el sistema federal de Estados Unidos, que es la pena de muerte, para el terrorista”, reveló el abogado Juan Félix Marteau, que representa a los familiares de Hernán Mendoza, uno de los cinco rosarinos que fueron asesinados en el ataque ocurrido el 31 de octubre de 2017, en Nueva York. Los últimos dos fiscales generales de Estados Unidos que intervinieron en la causa también solicitaron la pena capital.

Ese día a las 15.05 el terrorista uzbeko Sayfullo Habibullaevic Saipov atropelló con un camión a ocho personas que transitaban por la ciclovía del sur de Manhattan. Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi estaban allí porque habían viajado juntos para celebrar los 30 años de egresados del Instituto Politécnico Superior General San Martín, de Rosario.

Las últimas imágenes de las víctimas argentinas en Nueva York

Ese festejo se transformó de pronto, en un instante, en uno de los crímenes más impactantes que tuvieron como víctimas a argentinos en el extranjero: un atentado terrorista concretado por un hombre de 29 años que se había radicado en Estados Unidos para cometer el ataque, siguiendo los protocolos de ISIS.

A lo largo de estos cinco años, los familiares de las víctimas transitaron por un largo devenir en soledad, en medio de un proceso judicial que por diversos motivos –entre ellos, las estrategias de la defensa del terrorista y la pandemia– tardó más de lo previsto en llegar a juicio. La Justicia de Nueva York comenzó el mes pasado con el trámite de selección del jurado, para el que se presentaron más de 1000 aspirantes.

En ese lapso, además, el uzbeko Saipov se negó a declararse culpable. Pero esta postura cambió de pronto en febrero pasado, cuando tras dilatar con distintas estrategias el inicio del juicio –según el abogado– anunció que pretendía admitir la culpabilidad del ataque que provocó ocho muertos, entre ellos, las cinco víctimas argentinas, a cambio de ser condenado a prisión perpetua.

Ana Evans, viuda de Hernán Mendoza, uno de los cinco rosarinos que perdieron la vida en un ataque terrorista en Nueva York en 2017 Marcelo Manera - LA NACION

Los otros tres fallecidos fueron los norteamericanos Darren Drake (Nueva Jersey) y Nicholas Cleves (Nueva York), y la belga Anne-Laure Decadt.

El terrorista sabía que si llegaba a juicio sería condenado a la pena de muerte, porque los dos fiscales federales que pasaron por ese cargo en los últimos cinco años coincidieron en pedir la pena máxima. La defensa de Ana Evans, la viuda de Hernán Mendoza, en manos de Marteau, pidió que si Saipov es considerado culpable le apliquen la pena de muerte. Es un hecho inédito en la Argentina que familiares de una víctima soliciten la pena capital, un castigo no previsto por las leyes locales.

En el escrito presentado en 2018 ante el fiscal general de Estados Unidos, cargo que en ese momento ocupaba Geoffrey Berman, a través de su abogado Evans argumentó que el pedido de la pena de muerte “se sustenta en dos razones diferentes, pero complementarias: por un lado, ante el asesinato de mi pareja y padre de mis hijos, Hernán Mendoza, nuestro proyecto de vida personal y familiar, basado en el amor mutuo, ante todo, ha sido destruido para siempre. Por otra parte, a través de su acto terrorista, ejecutado por este atacante de ISIS, el acusado ha desafiado el fundamento mismo de las leyes y formas de vida, construido sobre los principios del respeto a la libertad y el derecho de todos los pueblos a la libre determinación”.

Los cinco rosarinos fallecidos integraban un contingente de egresados del Instituto Politécnico de Rosario

“El 16 de septiembre pasado el fiscal de distrito de Nueva York recibió el aviso del fiscal general Merrick Garland, que iba a continuar con la solicitud de pena de muerte. Esto fue un punto de inflexión en el proceso que había trabado el inicio del juicio”, señaló a LA NACION Marteau.

Los abogados de Saipov, que son defensores públicos, apelaron directamente al fiscal general Garland para retirar la pena de muerte del caso, pero enfrentaron un rechazo a ese planteo.

Primero de la era Biden

Este será el primer juicio contra un terrorista en la gestión del presidente estadounidense Joe Biden. Según el diario The Wall Street Journal, el juicio se produce cuando Garland impuso una moratoria a las ejecuciones federales mientras revisa las políticas y los protocolos implementados bajo la administración de Donald Trump, que condujeron a la tasa más alta de ejecuciones federales en más de un siglo.

Sayfullo Saipov, el atacante de Manhattan AFP

Durante el juicio, se pedirá a los miembros del jurado que primero determinen si Saipov es culpable y luego decidan si se le impone la pena capital o prisión perpetua. El jurado tendría que llegar a una decisión unánime para condenarlo a muerte.

Ana Evans, como el resto de los familiares de las víctimas, tendrá que brindar testimonio en el juicio, frente al terrorista. “Va a ser un momento muy duro. Fuerte. Algo que personalmente quería evitar, porque a lo largo de estos años transitamos por un proceso de duelo muy profundo. Como madre de tres hijos tengo que pensar en el futuro, y para mí era muy sano que el acusado se declarara culpable y se evitara el juicio”, explicó Evans en diálogo con LA NACION.

La viuda de Hernán Mendoza contó que su hija de ocho años le pregunta “¿Por qué papá no vio al camión?”. “Todavía hoy nos toca aceptar cosas que no entendemos. Hemos estado todos estos años a merced del terrorista. Todo el proceso que vivimos en estos cinco años es otro ataque, porque las víctimas no existimos para nadie”, advirtió Evans, que este año pudo viajar a Nueva York al lugar donde fue asesinado su marido, al ser invitada al primer congreso de víctimas del terrorismo que organizó Naciones Unidas.

La camioneta usada para el ataque Andrew Kelly - Reuters

“Es la primera vez que un organismo internacional pone atención en las víctimas. Pude ver que lo que atravesamos nosotros lo pasaron muchas personas que nunca tuvieron respuestas ni contención”, ensayó. “Para todas nuestras familias ha sido terrible. Tres padres [de las víctimas rosarinas] murieron y uno pudo ver en sus ojos, después de haber perdido a un hijo, que ya no tienen brillo, porque han fallecido sin paz, sin justicia”, agregó.

“Voy a prestar testimonio. Y es lo que hemos venido hablando con la gente del FBI y los fiscales. El momento de las testimoniales va a ser el momento nuestro. Va a declarar el que quiera hacerlo. Voy a hablar del dolor que nos causó y él, que provocó esto, va a estar ahí, enfrente de mí”, concluyó Evans.