En bandadas: aves únicas que seducen a turistas y sobrevuelan un relleno sanitario bajo la lupa

USHUAIA (Enviada especial).- Una bandada sobrevuela toneladas de basura acumulada en un terreno que parece infinito desde el camino público que lo bordea. Es la señal inequívoca en el cielo para llegar al relleno sanitario en las afueras de la ciudad y al que, en los últimos días, la mirada internacional apuntó –aún sin evidencia– como el lugar de origen del brote de hantavirus en el MV Hondius. A pesar de las críticas sobre el impacto ambiental del desborde a cielo abierto en ese predio, los locales rechazan de plano la versión de que el primer pasajero que enfermó en el buque contrajo el virus durante un avistaje de aves en las inmediaciones.

“Es todo mediático y hasta político”, asegura Luis, que llega a trabajar al predio ubicado a unos 7 kilómetros del centro. Trabaja en la garita del primer acceso de tierra que, húmeda por la caída de aguanieve temprano a la mañana, parece arcilla al andar. Se ocupa de controlar remitos por donde también entran y salen los empleados que operan las máquinas que corren y van cubriendo los desperdicios que descargan los camiones.

“Hablo todos los días con los muchachos que trabajan acá”, continúa el hombre que acaba de comenzar su turno, hasta las 23. “Nunca les pasó nada; ninguno tuvo hantavirus y están todos los días. Si estuviera el ratón [por el colilargo del sur] y el virus acá, tendrían que haber enfermado. Puede haber ratas porque es un lugar de residuos, pero de noche, cuando no hay movimiento. Pero no es el ratón del que hablan”, agregó el empleado a LA NACION.

Las aves carroñeras que sobrevuelan el basural de a cielo abierto de Ushuaia, un atractivo para avistajes únicos Fabián Marelli

Recién a partir del lunes, cuando un equipo del instituto Malbrán empiece a trabajar acá con la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud fueguino e investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic-Conicet), harán capturas y procesarán muestras para determinar si el virus desplazó su frontera más allá del continente hasta esta isla. Por el momento, infectólogos, epidemiólogos y exfuncionarios de Salud provincial coinciden en que la expectativa está más puesta en que esos relevamientos terminen por confirmar lo que acá todos dan por sentado: que la provincia está libre de virus hanta.

Hace tres días, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) difundió un comunicado en el que reiteró que, todavía, falta determinar dónde y cómo se produjo la primera exposición al virus (caso cero) que terminó en la cadena de contagios a bordo, con 11 afectados conocidos al momento, de acuerdo con la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El relleno sanitario de Ushuaia queda a unos siete kilómetros de la ciudad Fabián Marelli

Por el momento, se sabe que el virus causante es el Andes Sur, con similitudes genéticas a la variante detectada durante el brote de Epuyén, en Chubut, entre 2018 y 2019 y, también, en casos en Chile. Se sabe que el primero en tener los síntomas a bordo del Hondius fue el ornitólogo neerlandés Leo Schlperoord (caso índice) y, luego, su esposa, Mirjam Schlperoord-Huisman, ambos oriundos de Haulerwijk, Países Bajos. Antes de embarcar, habían recorrido la Argentina, Chile y Uruguay durante cinco meses y lo hicieron para avistar aves, incluidas zonas de la Patagonia donde la variante viral es endémica, hay presencia de ratones colilargos que son su reservorio y, recientemente, se han detectado otros casos de hantavirus.

“A la fecha –publicó la SADI–, no se tiene certeza sobre el sitio probable de infección [de las dos primeras personas con el virus]. La hipótesis de trabajo de los organismos involucrados es que el caso 1 habría adquirido la infección antes de embarcar, por exposición ambiental durante actividades realizadas en la Argentina y Chile.”

Los caminos públicos que rodean al relleno sanitario, los puntos para los observadores de aves Fabián Marelli

Entre los guías que ofrecen el avistaje de aves entre sus servicios y los residentes locales que gustan de la observación, las inmediaciones del relleno sanitario son un punto entre otros muchos más, como la costa o el Parque Nacional de Tierra del Fuego. La versión de que, en los dos días y medio que los Schlperoord-Huisman permanecieron en esta ciudad antes de subir al buque, es mal intencionada. Una ONG local con la que habló LA NACION rastreó hasta un medio británico la difusión de lo que acá definen como una fake news (noticia falsa).

En algo coinciden los guías locales consultados: si se sigue la lógica de que la pareja hizo avistamientos en varios puntos del país, como así también en sitios de Chile y Uruguay, seguramente, una vez en esta ciudad, habrían ido también hasta el relleno sanitario porque queda a unos minutos en taxi desde el centro, es de fácil accesibilidad y, en el ambiente de la ornitología, es conocido como un punto de interés para la observación de ejemplares únicos.

El basural a cielo abierta alberga distintos tipos de desechos Fabián Marelli

“Para avistaje es espectacular. Está el matamico blanco o caracara de Darwin, especie que es nativa del sur de la Patagonia y nidifica en la parte alta de los Andes, por lo que el lugar más regular y fácil para verlo es el relleno sanitario”, explicó Esteban Daniels, guía y fotógrafo de Birding Ushuaia. En diálogo con este medio, contó que esa especie es el “atractivo” del lugar, junto con otras, como el águila mora y hasta cóndores cuando se dejan ver. “Son aves de rapiña o rapaces que aprovechan el sitio para alimentarse”, señaló.

En verano, con la llegada de los cruceros, y hasta abril, cuando termina la temporada, es cuando más interesandos concurren. Ahora, lo más común es ver a locales. Durante la recorrida que hizo LA NACION este sábado por el camino que bordea al basural, no se pudo dar con ninguno. Mientras tanto, dentro del predio, trabajaban algunas máquinas. Recién el lunes, a partir de las 8, el lugar retomará el movimiento habitual.