“Todos estamos aquí por una razón”: cómo un crucero para observar la naturaleza se convirtió en una pesadilla

NUEVA YORK.- El capitán, con semblante sombrío, tenía malas noticias para los pasajeros reunidos en el salón del MV Hondius. Uno de ellos había fallecido. “Por trágico que parezca, creemos que se debió a causas naturales”, les dijo el capitán, Jan Dobrogowski, el 12 de abril. Añadió que el médico del barco había dicho que el hombre “no era contagioso, así que el barco está a salvo”.

Menos de dos semanas antes, el capitán había reunido al mismo grupo para un brindis de celebración, cuando el Hondius zarpó de la Argentina para navegar por el Atlántico Sur en busca de aves y fauna silvestre en algunas de las islas más remotas del mundo.

Los pasajeros consolaban a la viuda del fallecido, Mirjam Schilperoord-Huisman, de 69 años y originaria de los Países Bajos. Ella y su esposo, Leo Schilperoord, también de 69 años, habían cruzado Sudamérica en busca de aves raras. Algunos le preguntaron si preferiría que el viaje se acortara.

Leo Schilperoord fue el "paciente cero" Facebook Leo Schilperoord

“Todos estamos aquí por una razón”, respondió, según Ruhi Cenet, una documentalista turca que viajaba en el barco. Instó a sus compañeros observadores de aves a seguir adelante porque su esposo “habría querido que hiciera lo mismo”.

El MV Hondius llegó al puerto de Praia, en Cabo Verde, pero las autoridades no permitieron el desembarco de los pasajeros por el brote de hantavirus a bordo Oceanwide Expeditions

En cuestión de semanas, dos pasajeros más, entre ellos la señora Schilperoord-Huisman, fallecerían. Según las autoridades sanitarias, la causa fue casi con toda seguridad el hantavirus andino, una familia de virus transmitidos por roedores que pueden contagiarse entre humanos.

Durante las semanas siguientes, un mundo aún traumatizado por la pandemia del coronavirus observó con ansiedad cómo los pasajeros y la tripulación del Hondius, procedentes de al menos 23 países, vivían la pesadilla náutica de un posible brote en espacios reducidos, en alta mar.

Mientras las autoridades sanitarias intentaban contener el virus, comprender cómo había llegado a bordo y rastrear los contactos de los pasajeros que habían desembarcado, los pasajeros del barco relataron su viaje en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Fue un viaje, con un precio aproximado de entre US$8.000 y US$27.000, que comenzó con la promesa de experimentar la vida en la naturaleza y terminó con equipos de protección y cuarentena.

El Hondius y la mayoría de sus pasajeros finalmente navegaron hacia Tenerife, en las Islas Canarias, donde los líderes locales hicieron todo lo posible por impedir su llegada, incluso sugiriendo que las ratas podrían llegar a la costa y traer consigo el virus.

Hasta el viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que al menos 10 casos de hantavirus —ocho confirmados y dos sospechosos— se habían relacionado con el barco. Indicó que dos de las tres muertes se habían atribuido al virus y que se sospechaba firmemente que había causado la tercera.

Trabajadores de la salud desembarcan del MV Hondius frente a Cabo Verde Qasem Elhato - Qasem Elhato

En todo el mundo, decenas de personas se han visto obligadas a guardar cuarentena por si desarrollan síntomas durante el período de incubación del virus, que puede durar hasta seis semanas. En Estados Unidos, donde 18 personas del crucero se encontraban en instalaciones especiales, las autoridades sanitarias informaron el jueves que estaban vigilando a otras 16 personas que habían viajado en un vuelo con alguien que se sabía que estaba infectado, así como a otras siete que abandonaron el crucero en abril.

Las autoridades sanitarias han recalcado que la amenaza para la población general es baja, según lo que se sabe del virus y el contacto estrecho y prolongado que suele ser necesario para su propagación. Sin embargo, los científicos que han estudiado el virus durante décadas advierten que es impredecible y que, en determinadas circunstancias, puede transmitirse sin contacto directo.

Los pasajeros del crucero del brote de hantavirus desembarcaron en Tenerife con estrictas medidas de aislamiento clínica Chris McGrath - Getty Images Europe

Durante el último mes, el fantasma de otra pandemia centró la atención mundial en un único crucero. Todo comenzó con pasajeros compartiendo desayunos buffet, sentándose juntos durante las charlas sobre fauna y astronomía, y haciendo fila para comprar helados en las reuniones sociales. Pero una vez que se difundió la noticia del hantavirus, se aislaron, evitando un patógeno invisible que se había vuelto tan palpable como las olas que se extendían bajo ellos.

77 especies en 13 horas

El Hondius, que navegaba bajo bandera neerlandesa y llevaba el nombre de un cartógrafo flamenco, fue construido para surcar aguas gélidas y llegar a algunos de los lugares más remotos del mundo. Atraía a amantes de la naturaleza deseosos de avistar delfines de arena, focas peleteras, diversas especies de ballenas y pingüinos, así como aves migratorias raras. También se unieron a la expedición conferenciantes y guías.

El barco inició su viaje el 1° de abril en Ushuaia, Argentina, y los pasajeros desembarcaron en varias islas. Algunos se unieron al viaje solo para recorrer parte del trayecto.

Entre los pasajeros se encontraban un observador de aves turco que publicaba bajo el nombre de “detective de aves”, un influencer de viajes estadounidense y la desafortunada pareja de los Países Bajos.

Viajar en el MV Hondius podía tener un valor entre US$8.000 y US$27.000

De vuelta en su pueblo natal de Haulerwijk, en los Países Bajos, el patio trasero de la pareja lindaba con el bosque. Recorrían las calles tranquilas y ordenadas en busca de aves, con los binoculares generalmente colgados del cuello del señor Schilperoord, según contó Jan van Schepen, un vecino. “Viajaban mucho”, añadió.

En los meses previos a embarcarse en el crucero, la pareja había recorrido Sudamérica en una autocaravana buscando avistamientos de aves silvestres. El 6 de febrero, en Algarrobo del Águila, Argentina, avistaron 36 especies, entre ellas el tirano de anteojos y el trepatroncos del Chaco.

Se dirigieron a la Finca Cielo Verde, en el noroeste de la provincia de Salta, donde, según epidemiólogos argentinos, existen antecedentes de infecciones por hantavirus. Allí avistaron un colibrí esmeralda de vientre brillante y un cacholote de garganta blanca.

En marzo, se desplazaron hacia el noreste. En un solo día, en la provincia de Corrientes, avistaron 77 especies en 13 horas.

El señor Schilperoord registró todo en eBird, un sitio web para observadores de aves. Antes de la partida del barco, algunas personas, varias de las cuales se unirían al crucero, fueron a un lugar de observación de aves en Ushuaia, cerca de un vertedero conocido por atraer aves.

Posteriormente, surgieron especulaciones —reflejadas en memes de internet y en programas de entrevistas nocturnos— de que el vertedero era el origen del brote. El gobierno argentino afirmó inicialmente que el señor Schilperoord había visitado el lugar, pero se negó a explicar cómo lo sabía. Varios guías que llevaron a diferentes grupos allí aseguraron que la pareja neerlandesa no se encontraba entre ellos.

El crucero polar puede tener unos 150 pasajeros que comparten la vida a bordo y hasta las actividades previstas mientras navega entre escalas Qasem Elhato - Qasem Elhato

Un vocero del Ministerio de Salud de Ushuaia desestimó la teoría del vertedero, calificándola de campaña de desinformación destinada a dañar la reputación de la zona como destino turístico. Lo que sí está claro es que el señor Schilperoord, quien registró meticulosamente numerosas visitas para la observación de aves, no registró ninguna en el vertedero.

El 30 de marzo, registró el cinclodes de alas leonadas y el tirano terrestre de cara oscura en un glaciar cerca de Ushuaia. Luego, él y su esposa se unieron al barco, junto con los pasajeros de una expedición organizada por Oceanwide Expeditions, para el último viaje de la temporada antes de la llegada del invierno al hemisferio sur. En ese momento, el barco transportaba 175 personas, según Oceanwide y la OMS.

Cordero para la cena de Pascua

Jake Rosmarin, un influencer de viajes estadounidense, deseó a sus seguidores un feliz día de embarque en un video que publicó. Ofreció un recorrido por el Hondius, sus comedores y camarotes, sus estaciones de café y su sala de conferencias. El mismo día en que el señor Schilperoord avistó un pingüino de Magallanes y una pardela sombría, según su diario de a bordo, el estadounidense informó a sus seguidores sobre una tormenta inminente. “Se avecina una tormenta”, dijo, “así que estén atentos”.

Unos días después, los pasajeros se preparaban para desembarcar en la isla de Georgia del Sur. Recibieron una charla informativa sobre bioseguridad para asegurarse de que todo su equipo exterior estuviera limpio y así evitar la introducción de cualquier agente patógeno en el frágil ecosistema de Georgia del Sur, según indicó el señor Rosmarin en su informe. El señor Schilperoord informó haber visto un albatros real del sur, un petrel azul y otras aves.

Al regresar de la isla, los pasajeros permanecieron inmóviles mientras cepillos azules giratorios les pasaban por las piernas, como en un lavadero de autos. Desinfectaron sus botas de agua. “También nos hicieron una inspección completa de bioseguridad”, les dijo el señor Rosmarin a sus seguidores, y agregó después que “mata todo”.

Durante los días siguientes, los pasajeros se reunieron para disfrutar de comidas tipo bufé. Cenaron trucha al horno y, el Domingo de Pascua, cordero.

El 6 de abril, en la bahía de Godthul, en Georgia del Sur, el señor Schilperoord registró 19 especies, entre ellas un charrán antártico, un pingüino rey y un bisbita de Georgia del Sur. Fue su último registro en sus dos años en eBird, con lo que su total ascendió a poco menos de 6000 aves. Poco después, enfermó. Cinco días más tarde, el 11 de abril, tras recibir cuidados intensivos en la enfermería, falleció.

“Una situación médica grave”

Los pasajeros no sospechaban nada del virus. Continuaron con sus actividades: demostraciones de cocina (borscht y curry), una tarde de manualidades en la que aprendieron a tejer a ganchillo, una noche de preguntas y respuestas que reveló que su edad promedio rondaba los 60 años. Dieron vueltas alrededor de la cubierta 8.

El 13 de abril, un día después de que el capitán comunicara la noticia del fallecimiento del señor Schilperoord, el barco llegó a Tristan da Cunha, un territorio británico con poco más de 200 habitantes. Durante los tres días siguientes, los pasajeros recorrieron la isla en pequeñas embarcaciones y luego desembarcaron para realizar una excursión.

En Tristán da Cunha, una isla donde habitan apenas 250 personas de forma permanente, los pasajeros del Hondius hicieron escala una día después de la muerte del primer infectado de hantavirus (Fuente: tdcpt)

“También pasamos por el supermercado, la escuela, las dos iglesias de la isla y el pub”, informó el señor Rosmarin a sus seguidores.

Un artículo publicado en la página web de la isla mencionaba los gofres que los alumnos de la escuela St. Mary’s compartieron con tres visitantes del barco. Otros pasajeros bebieron con los residentes en el pub Albatross, un momento “lleno de risas e historias”, según informaba la página web.

Un pequeño grupo acudió a una iglesia de la isla para un servicio religioso en memoria del señor Schilperoord, según declaró el documentalista turco Cenet. El 16 de abril, el barco llegó a la isla Nightingale, donde algunos observadores de aves, con binoculares, contemplaban un pinzón de Wilkins de color amarillo oliva, una especie extremadamente rara, que se movía nerviosamente en una rama, según un video publicado por el señor Rosmarin.

Durante los días siguientes, la señora Schilperoord-Huisman comenzó a sentirse mal. A pesar de la calma del mar, se aferró con fuerza a las barandillas del barco y aceptó la ayuda de otros pasajeros, a quienes llamó “mis ángeles protectores”, dijo el señor Cenet.

Del 22 al 24 de abril, en la isla de Santa Elena, donde Napoleón estuvo exiliado, desembarcaron unas 30 personas. Entre ellas se encontraba la señora Schilperoord-Huisman, que tenía previsto volar a Johannesburgo con los restos de su marido, de regreso a los Países Bajos.

En la isla de Santa Elena desembarcaron casi una treintena de pasajeros del Hondius

Pero pareció empeorar tras subir al avión en silla de ruedas. Los auxiliares de vuelo holandeses la atendieron durante aproximadamente una hora.

“La tripulación la ayudó, sin ninguna protección contra el virus, y luego sirvieron aperitivos y bebidas a todos a bordo”, dijo Barbara de Beukelaar, quien se encontraba detrás de la señora Schilperoord-Huisman en la fila de embarque. Parecía agotada y profundamente triste, añadió la señora de Beukelaar.

La tripulación decidió que estaba demasiado enferma para viajar más allá de Johannesburgo. Fue trasladada en ambulancia a una clínica de la ciudad, donde falleció el 26 de abril. Posteriormente, las pruebas confirmaron que padecía hantavirus, según informó la OMS.

Al día siguiente, otra persona fue evacuada en helicóptero desde la Isla Ascensión a Johannesburgo para recibir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente se confirmó que padecía el hantavirus.

A finales de abril, otros tripulantes del Hondius enfermaron, entre ellos el médico del barco, que había tratado a la pareja neerlandesa, y al menos otro miembro de la tripulación.

El sábado 2 de mayo, una mujer alemana que había estado con la pareja neerlandesa falleció a bordo del barco. Pruebas posteriores confirmaron que tanto ella como el médico del barco padecían el hantavirus.

Pasajero del crucero del brote de hantavirus, en cubierta, en la travesía entre Cabo Verde y Tenerife AP

Oceanwide, la compañía de cruceros, emitió un comunicado el 3 de mayo en el que afirmaba que existía una “situación médica grave” a bordo del Hondius. Implementó medidas de aislamiento y solicitó a las autoridades sanitarias que realizaran pruebas.

Cuando el barco llegó a su destino, Cabo Verde, el 3 de mayo, no se permitió desembarcar a los pasajeros.

El señor Rosmarin, el animado influencer de viajes, se dirigió a sus seguidores con la voz temblorosa por la emoción. “Actualmente estoy a bordo del MV Hondius, y lo que está sucediendo ahora mismo es muy real”, dijo.

“Los peores días”

Cuando el barco solicitó pruebas médicas, se activaron los protocolos establecidos por la OMS. Las autoridades de Cabo Verde recibieron la alarma con toda claridad, al igual que el resto del mundo, que se encontraba en estado de alerta.

“Esto nos ha puesto nerviosos”, dijo Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde, y añadió que al principio temía que pudiera tratarse de “un nuevo Covid”.

Especialistas abordaron el barco para atender a los pasajeros enfermos y proporcionarles equipo de protección. Tres personas más fueron evacuadas por vía aérea, entre ellas el médico del barco y un guía británico. El cuerpo de la mujer alemana permaneció a bordo. Los pasajeros desconocían cuándo y dónde podrían desembarcar.

En el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, fueron evacuados todos los pasajeros del crucero del hantavirus y se lo aprovisionó para poder seguir a Países Bajos, solo con la tripulación JORGE GUERRERO - AFP

“Fueron los peores días”, declaró Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad de España, quien recibió informes sobre el estado de los pasajeros españoles.

Cabo Verde argumentó que era un país demasiado pequeño para gestionar el brote. La OMS contactó con España para ver si el barco podía ir a las Islas Canarias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accedió, motivado, según dijo, por un sentimiento de “solidaridad” ante una crisis sanitaria mundial.

Los líderes locales de las Islas Canarias se opusieron a su decisión. Pero a las 19.15 del 6 de mayo, el barco zarpó rumbo a las islas y la moral a bordo mejoró. Se reanudaron las observaciones de aves.

Emin Yogurtcuoglu, el pasajero turco que se hacía llamar “detective de aves”, avistó un paíño de Leach con la cola profundamente bifurcada. El 7 de mayo, al menos siete observadores de aves a bordo del barco se levantaron temprano y registraron sus avistamientos de paíños y otras aves marinas en eBird.

El sábado 9 de mayo, Fernando Clavijo, presidente de las Islas Canarias, hizo un último intento por impedir la llegada del barco. Envió a la ministra de Sanidad española, Mónica García, una captura de pantalla de una búsqueda realizada con inteligencia artificial que supuestamente demostraba que “las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos”. Horas después, la señora García respondió con un informe técnico que indicaba que era improbable que hubiera ratas en el Hondius y que, en cualquier caso, las asociadas a las infecciones por hantavirus no son buenas nadadoras.

Mientras los aviones de la defensa civil española sobrevolaban el barco, el señor Yogurtcuoglu, ahora con una mascarilla azul, seguía publicando mensajes. “Nuestra travesía oceánica ha llegado oficialmente a su fin hoy”, escribió en uno. En otro, su cámara seguía a un ave marina solitaria planeando, junto con un dron y un helicóptero que sobrevolaban un vertedero cercano.

Barbijos y aislamiento para los pasajeros que navegaron en el Hondius JORGE GUERRERO - AFP

Poco después, varias personas vestidas con trajes blancos de protección contra materiales peligrosos se acercaron sigilosamente al barco.

Mientras los últimos pasajeros abandonaban el barco el lunes por la noche, rumbo a aviones fletados y, en muchos casos, a semanas de cuarentena, los expertos en salud de todo el mundo se apresuraban a rastrear y realizar pruebas a las personas que podrían haber estado expuestas al virus.

Poco después de las 7 de la tarde, el Hondius hizo sonar su bocina cuatro veces y volvió a mar abierto para su largo viaje de regreso a los Países Bajos, para su desinfección.