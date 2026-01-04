En el Obelisco: sorpresiva presencia de Patricia Bullrich en una nueva convocatoria de la comunidad venezolana

Venezolanos residentes en la Argentina se concentraron este domingo desde las 15 en el Obelisco para celebrar la captura de Nicolás Maduro, expresar su expectativa por una transición democrática en su país y manifestar su apoyo a un cambio político tras más de dos décadas de crisis y represión. La jornada combinó música en vivo, cánticos de libertad y puestos de comida tradicional, en un clima atravesado por la esperanza y consignas a favor de los derechos humanos.

“En este momento todo venezolano siente una bonita emoción”, resumió Willy Mendoza, que llegó de Caracas a la Argentina hace ocho años. Músico profesional con 36 años de trayectoria, trabajó para canales de televisión y en la musicalización de numerosas telenovelas, y aún conserva equipos y proyectos en Venezuela. “Nos han obligado a tener una vida distinta. Hoy, muchos sentimos que el sistema comienza a quebrarse”, agregó.

La convocatoria, que reunió a unas 250 personas, fue impulsada por la Alianza por Venezuela, una articulación de organizaciones que acompaña a migrantes venezolanos en la Argentina y en otros países, y que promueve la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Pasadas las 18, llegó la senadora Patricia Bullrich quien tomó el micrófono y remarcó que el Gobierno está dispuesto a acompañar la transición. “La Argentina desde el primer momento apoyó la decisión de ponerle el título que tiene que tener Maduro, narcocriminal, y por eso el cartel de los Soles hoy en la Argentina es una organización criminal”, dijo. Pidió también por los presos, especialmente por el gendarme Nahuel Gallo, que ya lleva 392 días cautivo en Venezuela.

“Hay que saber que hay líderes que llevaron adelante las banderas más importantes de transformación que acompañaron la libertad”, planteó y mencionó a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ganadores de las últimas elecciones. “Estoy convencida que esos líderes tendrán el mayor de los protagonismos, junto a ustedes que volverán a su Venezuela querida cuando las condiciones se den. La Argentina está dispuesta a acompañar esta transición”, afirmó la exministra de Seguridad.

“Los vamos a extrañar”, cerró.

La senadora Bullrich habló en el Obelisco sobre la captura de Nicolás Maduro Captura de Video

Hirochiva Montilla tiene 50 años. Oriunda del estado Guárico, vive en la Argentina desde hace aproximadamente siete años junto a sus hijos, todos venezolanos, quienes emigraron con ella. “Vinimos a la Argentina por la persecución política, la represión y el hambre. Este país nos abrió las puertas y estamos profundamente agradecidos por la forma en que nos trataron”, dijo.

Recién despierta y tras recibir numerosas llamadas y mensajes, su reacción fue inmediata al enterarse ayer de la captura de Nicolás Maduro: “Lo primero que hice fue llorar y gritar de emoción. Fueron más de 26 años esperando este momento”. Describió el hecho como el inicio del final de una dictadura que, con los años, se transformó en un régimen que define como “narcotirano”.

"Libertad", el clamor de los venezolanos en el Obelisco

Para Montilla, la captura de Maduro abrió una “transición real” en Venezuela, aunque reconoció que se trata de un proceso complejo y en desarrollo. “Es un proceso que recién empieza, pero la libertad plena de Venezuela ya comenzó”, opinó.

Consideró que el chavismo está resistiendo con sus últimos recursos y su mayor preocupación hoy es la represión contra la población. Aunque su familia ya adoptó a la Argentina como hogar, al punto de tener nietos argentinos, afirmó que su deseo personal es volver para colaborar con la reconstrucción del país. “Hoy no tengo miedo, tengo esperanza. No hay más miedo de ninguna manera”, definió.

Irene Flores llegó al país recién casada, hace nueve años, ante la imposibilidad de proyectar un futuro en Venezuela junto a su marido. Ingeniera industrial, se había graduado y trabajado en el área petrolera, pero el contexto político y social la llevó a emigrar.

Venezolanos se concentraron para celebrar la captura de Nicolás Maduro y mostraron expectativa por la transición democrática en su país Santiago Oroz

“Cuando nos casamos, vimos que no íbamos a poder tener un futuro ni formar una familia en la situación en la que estaba el país”, comenzó la profesional de 36 años, oriunda de Maracaibo.

Sus padres fueron dirigentes opositores en su comunidad y sufrieron persecución política, detenciones y amenazas. “Llegó un punto en el que sentía que todo el esfuerzo no servía de nada, que no había chance de avanzar”, relató. Ya en la Argentina, logró reinsertarse profesionalmente y hoy trabaja como ingeniera. Aquí nació su hijo, que tiene 5 años.

Venezolanos se reúnen en el Obelisco por segundo día consecutivo

“No lo podía creer, pensé que era mentira. Siempre creímos que no íbamos a vivir algo así”, dijo sobre su primera reacción al enterarse la captura de Maduro. Lloró, despertó a su marido y a su hijo, quien al comprender la noticia le dijo: “Ahora sí podemos ir, ¿no?”.

Aunque reconoce que el hecho abre una oportunidad histórica, expresó cautela frente al proceso político en curso. “Es un paso grandísimo, pero hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar”, consideró, y sostuvo que, mientras figuras centrales del chavismo sigan en el poder, no habrá un cierre definitivo.

“No tiene salud, no tiene educación, no tiene servicios básicos”, describió sobre el estado de Venezuela y recordó que su padre, hoy en Estados Unidos, pudo sobrevivir a un cáncer gracias a un tratamiento imposible de sostener en su país de origen. Si bien desea que su hijo conozca Venezuela, admitió que no se siente segura para volver a vivir allí: “La Argentina nos trató muy bien, conseguimos trabajo y nuestro hijo tiene educación. Venezuela todavía necesita mucho tiempo para reconstruirse y que podamos regresar”.

Por segundo día consecutivo, venezolanos se reunieron en el Obelisco para celebrar la captura de Nicolás Maduro Santiago Oroz

“Fue un choque de emociones porque nunca pensé que esto fuera a suceder en vida”, dijo Yoannis Herrera, de 44 años, oriunda del estado de Zuli. Estaba dormida cuando su esposo la despertó con la noticia y lo primero que hizo fue comunicarse con su madre, que permanece en Venezuela. Llegaron a la Argentina hace seis años. Primero viajó él y luego ella con sus hijas. Hoy, fue al Obelisco con una de ellas, Karen Valeccillos, de 18 años.

Desde su mirada, la incursión americana no se trató de un ataque indiscriminado, sino de una operación puntual. “Más que un bombardeo fue una extracción: llegaron, se lo llevaron, hicieron bombardeos estratégicos y se fueron. No se quedaron haciendo un desastre en el país”, relató. Para ella, el hecho abre una esperanza concreta: “Esto es como una luz al final del camino”.

Herrera relata en primera persona el miedo constante con el que viven en Venezuela. Viajó recientemente a visitar a una hermana, quien falleció mientras ella estaba allí. “Mi mamá no puede ni hablar del gobierno en voz alta. Me decían que guardara el celular porque si encontraban algo me podían imputar terrorismo y llevar a un centro de tortura”, detalló.

Sostuvo que la represión es real y cotidiana: “Conozco estudiantes y profesionales presos solo por un mensaje o una publicación en redes. No es mentira, es verdad lo que está pasando”.

En cuanto al escenario político, expresó que la salida de Maduro no es suficiente si la cúpula del chavismo continúa en el poder y apuntó directamente contra Diosdado Cabello, el número dos del régimen, a quien definió como “la mente maquiavélica de todo” por su control sobre las fuerzas de seguridad, la inteligencia y los centros de detención. Aun así, confía en que la intervención internacional permita ordenar el escenario para una transición democrática: “Hay que acomodar el juego para darle entrada a una transición y volver a elegir un presidente de forma democrática”.