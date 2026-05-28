El inesperado abrazo entre Paula Chaves y Zaira Nara tras años peleadas

Aunque las posibilidades de reconciliación entre Paula Chaves y Zaira Nara parecían ser prácticamente nulas, un encuentro inesperado en la apertura de una nueva sucursal en Buenos Aires de un reconocido local dejó ver una imagen que pocos esperaban: las modelos abrazadas y sonriendo frente a cámara como si nada hubiera pasado.

Miniso, la cadena de retail de origen chino con alma japonesa, inauguró este jueves su segunda tienda en el Dot Baires Shopping. Y, mientras cargaban sus cestas con algunos productos de la marca, las modelos fueron fotografiadas en un momento de pura complicidad. Entre risas y abrazos, posaron frente a la cámara de Willy García Navarro, el CEO y director de la agencia de modelos Multitalent.

Paula Chaves y Zaira Nara en un local de Capital Federal (Foto: Instagram/@zaira.nara)

“Diosas mis amigas!! Las quiero”, escribió en la descripción del clip de unos segundos que compartió en sus stories de Instagram. Minutos más tarde, Zaira replicó junto a emojis de corazones la imagen y añadió otra postal en la que estaba junto a su colega eligiendo uno de los productos de Miniso. Pese a que la etiquetó y agregó un emoji de un osito, con el que intentó demostrar ternura, Paula no replicó ninguna de las publicaciones en las que se la vio con ella.

La foto que subió Zaira Nara que Paula Chaves no replicó (Foto: Instagram/@zaira.nara)

Sin embargo, este no es el primer reencuentro en lo que va del año. A finales de abril, mientras Chaves transitaba el duelo por la muerte de su perro Moro, quien fue su compañero durante 16 años, reapareció en su vida Zaira Nara. “Hubo un acercamiento, pero la vida... Viste que a veces te cruza en momentos puntuales, así que sí, hubo un lindo acercamiento”, admitió la hermana de Wanda Nara en diálogo con Intrusos (América TV).

Aunque dijo que no iba a hablar más del tema, admitió que el reencuentro fue “lindo para las dos”. “Me parece que hay mucho cariño”, sostuvo.

Por otra parte, en el programa también fueron a buscar a Paula Chaves. Aunque la modelo desestimó la palabra “reconciliación” para referirse a Nara, sí aceptó la de “acercamiento”. “Está todo bien”, insistió y acto seguido dio detalles de cómo fue el inesperado reencuentro, al que ella misma definió como obra del “destino”.

“Nos encontramos de casualidad en un local de ropa”, explicó y agregó: "Por arte de magia nos encontramos las dos en un primer piso cara a cara, solas, así que está todo bien. A veces las cosas y las personas están en los momentos indicados, cuando uno menos lo espera”.

Paula Chaves confirmó que hubo un acercamiento con Zaira Nara

El trasfondo del quiebre entre las modelos, quienes supieron ser mejores amigas al punto de que Zaira se convirtió en la madrina de Filipa (la hija menor de Paula), radica en un complejo conflicto de códigos afectivos. El distanciamiento estalló cuando la menor de las Nara comenzó un romance con el polista Facundo Pieres, quien años atrás había sido una pareja muy importante en la vida de Chaves, mucho antes de que ella formara su familia junto a Pedro Alfonso.

Zaira Nara es madrina de Filipa, la hija menor de Paula Chaves instagram @chavespauok

Aunque Zaira intentó hablarlo previamente con su amiga para obtener su aprobación, y Paula inicialmente le dio el visto bueno para no interponerse en su felicidad, con el correr del tiempo la situación se volvió completamente insostenible para ambas. Chaves admitió públicamente que el noviazgo de su íntima amiga con su ex le resultaba incómodo, raro y doloroso, lo que provocó un quiebre interno insalvable en el vínculo.