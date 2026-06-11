En fotos: así fue el ejercicio militar “Combinado Daga Atlántica” de 42 días entre la Argentina y Estados Unidos

Las Fuerzas Armadas Argentinas participaron del Ejercicio Conjunto Combinado Daga Atlántica 2026, un entrenamiento especializado en conjunto con las Fuerzas de Operaciones Especiales de nuestro país y Estados Unidos. Durante 42 días, más de 350 efectivos implicados directa e indirectamente en sus laborales, ejercitaron sus habilidades para elevar los estándares de preparación e interoperabilidad frente a escenarios complejos.

Las Fuerzas Armadas entrenaron con el ejército estadounidense

Con la presencia del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, las Fuerzas Armadas también contaron con la asistencia de personal de aviación, comunicación, logística, sanidad operacional, asuntos públicos y servicios, y otras especialidades que brindaron un soporte especial para recibir órdenes precisas de las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos.

Según informó el gobierno en su sitio oficial, las operaciones militaron se desarrollaron en Buenos Aires y la provincia de Córdoba y contaron con escenarios realistas, agrestes y hostiles para desarrollar nuevas capacidades y capacitar a la tropa en condiciones de elevada exigencia.

Ejercicios de tiro y maniobras tácticas: el entrenamiento de las Fuerzas Armadas

En un escenario similar al de una guerra, las Fuerzas Armadas desarrollaron nuevas habilidades para complementar las ya adquiridas y así elevar su potencial ante un eventual conflicto bélico.

El entrenamiento táctico de las Fuerzas de Operaciones Especiales contó con la participación de Comandos Anfibios, Buzos Tácticos, tropas anfibias, elementos de exploración de largo alcance y operadores especiales del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.

La Fuerza Armada Argentina se entrenó con sus pares de los Estados Unidos Argentina.gob.ar

Ejercicios de tiro, maniobras tácticas, rescate de personal aislado en combate, planeamiento operacional y ejecución de misiones especiales fueron las actividades que se fueron suscitando durante los 42 días de entrenamiento, el cual se dividió entre los terrenos de la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina -Moreno, provincia de Buenos Aires- y la Base de Infantería de Marina Baterías, dentro de la Base Naval Puerto Belgrano -Punta Alta, Córdoba-.

La Fuerza Armada entrenó durante 42 días

La siguiente fase de entrenamiento estuvo abocada a la estrategia operacional, supervisada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE), dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO). Aquí las Fuerzas desarrollaron la dirección y el control de operaciones especiales, incorporando medios de comando y control de última generación.

Saldo positivo

El trabajo mancomunado con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos convocó a 350 efectivos militares y civiles, quienes se sometieron a rigurosos entrenamientos tácticos y logísticos con aeronaves y helicópteros.

Los helicópteros estuvieron a disposición para los exigentes entrenamientos

Daga Atlántica 2026 estuvo marcado por los despliegues en escenarios urbanos, rurales y costeros, cubriendo un total de 1500 kilómetros dentro del territorio nacional. Con 100 horas de capacitación especializada, las Fuerzas ejecutaron procedimientos de combate bajo estándares internacionales, con niveles operativos compatibles con la OTAN.

El Ejército entrenó en campos hostiles, en una simulación de un posible conflicto bélico

“La finalización de Daga Atlántica 2026 representa un paso significativo para el fortalecimiento de la acción militar conjunta, la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades estratégicas para la Defensa Nacional. Asimismo, consolida el posicionamiento de la Argentina como un actor cada vez más relevante en el ámbito de las operaciones especiales combinadas”, retrató el sitio web oficial del Gobierno, quien incluyó imágenes de lo que fueron jornadas de arduo trabajo en pos de mejorar las tácticas y estrategias de combate.