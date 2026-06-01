Cuánto cobran el personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en junio de 2026 con el aguinaldo

El personal militar y de establecimientos navales que realizan su tarea en todo el territorio nacional como integrantes de las Fuerzas Armadas, reciben en junio un salario que toma como referencia el monto del mes previo, cuando impactó el último tramo de aumentos. Además, este mes se entrega el aguinaldo.

Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en junio de 2026 Ministerio de Defensa

Así, en el sexto mes del año rigen los valores de la más reciente actualización, al menos, hasta que se emita una nueva resolución que determine una nueva escala salarial.

Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en junio de 2026

A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el sexto mes del año, sin contar el aguinaldo:

Grado Haber mensual junio 2026 Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.161.227 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $2.819.120 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.568.496 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.249.776 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $1.956.072 Suboficial Mayor $1.580.610 Mayor, Capitán de Corbeta $1.541.059 Suboficial Principal $1.401.249 Capitán, Teniente de Navío $1.276.302 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.242.227 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.135.195 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.092.677 Teniente, Teniente de Corbeta $1.023.416 Sargento, Cabo Principal $980.975 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $926.881 Cabo Primero $880.369 Cabo, Cabo Segundo $814.831 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $742.200 Voluntario 2da., Marinero 2da. $686.838

La Resolución Conjunta 10/2026 actualizaba los salarios del sector, con el detalle percibido por cada cargo jerárquico. Aquella normativa fijaba los nuevos salarios para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026.

Es por ello que se espera una nueva grilla para los próximos meses, con los reajustes para el sector; y en junio, se toman de referencia los valores de mayo. Cabe aclarar que este mes, los miembros de las Fuerzas Armadas reciben la liquidación del aguinaldo.

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en junio de 2026

La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en junio tienen las siguientes cifras:

Cargo jerárquico Cifra del mes Comisario Inspector $974.487 Comisario $935.355 Sub Comisario $870.011 Oficial Principal $758.765 Oficial Inspector $690.264 Oficial Subinspector $577.305 Oficial Ayudante $478.197 Oficial Subayudante $420.571 Subescribiente $686.712 Sargento Primero $518.787 Sargento $497.137 Cabo $398.633 Agente de Primera $385.310 Agente de Segunda $379.074

Cuándo cobran el aguinaldo los miembros de las Fuerzas Armadas

La primera cuota del SAC coincide con el mes de junio y se puede pagar hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que coincide con el martes 30 de junio.

Sin embargo, las empresas y organismos estatales cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el lunes 6 de julio.

Cabe aclarar que el aguinaldo está destinado a los trabajadores registrados y a los jubilados y pensionados del sistema previsional.