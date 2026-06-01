Cuánto cobran el personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en junio de 2026 con el aguinaldo
En el sexto mes del año corresponde la entrega del SAC; en cuánto queda los salarios para este grupo de trabajadores
- 2 minutos de lectura'
El personal militar y de establecimientos navales que realizan su tarea en todo el territorio nacional como integrantes de las Fuerzas Armadas, reciben en junio un salario que toma como referencia el monto del mes previo, cuando impactó el último tramo de aumentos. Además, este mes se entrega el aguinaldo.
Así, en el sexto mes del año rigen los valores de la más reciente actualización, al menos, hasta que se emita una nueva resolución que determine una nueva escala salarial.
Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en junio de 2026
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el sexto mes del año, sin contar el aguinaldo:
|Grado
|Haber mensual junio 2026
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$3.161.227
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$2.819.120
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$2.568.496
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.249.776
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$1.956.072
Suboficial Mayor
$1.580.610
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.541.059
Suboficial Principal
$1.401.249
Capitán, Teniente de Navío
$1.276.302
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.242.227
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.135.195
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$1.092.677
Teniente, Teniente de Corbeta
$1.023.416
Sargento, Cabo Principal
$980.975
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$926.881
Cabo Primero
$880.369
Cabo, Cabo Segundo
$814.831
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$742.200
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$686.838
La Resolución Conjunta 10/2026 actualizaba los salarios del sector, con el detalle percibido por cada cargo jerárquico. Aquella normativa fijaba los nuevos salarios para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026.
Es por ello que se espera una nueva grilla para los próximos meses, con los reajustes para el sector; y en junio, se toman de referencia los valores de mayo. Cabe aclarar que este mes, los miembros de las Fuerzas Armadas reciben la liquidación del aguinaldo.
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en junio de 2026
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en junio tienen las siguientes cifras:
|Cargo jerárquico
|Cifra del mes
Comisario Inspector
$974.487
Comisario
$935.355
Sub Comisario
$870.011
Oficial Principal
$758.765
Oficial Inspector
$690.264
Oficial Subinspector
$577.305
Oficial Ayudante
$478.197
Oficial Subayudante
$420.571
Subescribiente
$686.712
Sargento Primero
$518.787
Sargento
$497.137
Cabo
$398.633
Agente de Primera
$385.310
Agente de Segunda
$379.074
Cuándo cobran el aguinaldo los miembros de las Fuerzas Armadas
La primera cuota del SAC coincide con el mes de junio y se puede pagar hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que coincide con el martes 30 de junio.
Sin embargo, las empresas y organismos estatales cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el lunes 6 de julio.
Cabe aclarar que el aguinaldo está destinado a los trabajadores registrados y a los jubilados y pensionados del sistema previsional.
Otras noticias de Paritarias
- 1
La economía no está bien
- 2
Alerta, contribuyentes: un plan implacable para cazar en el zoológico
- 3
Milei difundió un video de la avenida Corrientes: “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad”
- 4
El Gobierno duplicó el gasto en subsidios pese a los aumentos en las tarifas de electricidad y gas