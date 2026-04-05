En gotas: investigadores usaron exosomas del semen de cerdo para tratar tumores de retina sin pinchar el ojo

Durante décadas, la retina fue uno de los órganos más difíciles de alcanzar para la medicina. Protegida por una serie de barreras biológicas que la aíslan del exterior y del torrente sanguíneo, cualquier tratamiento efectivo suele requerir inyecciones dentro del globo ocular, quimioterapia sistémica o procedimientos con láser, abordajes que pueden provocar efectos adversos importantes, sobre todo en pacientes pediátricos.

Ese es el contexto en el que se inscribe el estudio encabezado por investigadores de la Universidad Farmacéutica de Shenyang, en China, que se propusieron encontrar una forma de llevar medicamentos al fondo del ojo sin perforarlo ni dañarlo, utilizando únicamente gotas.

En el caso del retinoblastoma, estas dificultades se agravan por un factor adicional: se trata de un tumor que aparece, en la mayoría de los casos, antes de los cinco años. El tratamiento busca no solo salvar la vida del paciente, sino también preservar el ojo y la visión, un objetivo que no siempre es posible con las terapias actuales. En situaciones avanzadas, incluso hoy, la extirpación del globo ocular sigue siendo una opción terapéutica.

Según consignan los autores, la necesidad de reducir la agresividad de los tratamientos fue uno de los motores centrales del trabajo. “Existe una necesidad urgente de terapias no invasivas capaces de administrar fármacos de manera eficaz al segmento posterior del ojo”, señalan, y advierten que ese desafío no se limita a los tumores, sino que atraviesa múltiples enfermedades de la retina.

El retinoblastoma es un cáncer ocular que comienza en la retina, la capa de células nerviosas que recubre la parte posterior del ojo American Academy of Ophthalmology

La clave del trabajo está en los exosomas, vesículas microscópicas que las células liberan de manera natural y que funcionan como mensajeros biológicos. En este caso, los científicos utilizaron exosomas derivados del semen porcino, una elección que no fue casual. Según surge del estudio publicado esta semana en Science Advances, esos exosomas tienen una capacidad biológica particular: están diseñados para atravesar barreras celulares complejas, como ocurre en el proceso de fecundación.

En términos simples, durante la reproducción los espermatozoides deben cruzar capas de tejidos altamente protegidos para llegar al óvulo. Los exosomas presentes en el semen cumplen un rol clave en ese recorrido, facilitando el paso sin destruir las barreras. Esa misma lógica fue la que los investigadores intentaron trasladar a la barrera de los ojos.

Una de las decisiones metodológicas más relevantes del estudio fue comparar estos exosomas seminales con otros vehículos utilizados en investigación, como liposomas o exosomas derivados de células tumorales. En todos los casos, los exosomas obtenidos del semen demostraron una capacidad superior para atravesar la superficie ocular y alcanzar la retina, incluso cuando el tamaño y la carga eléctrica de las partículas eran similares.

Eso reforzó la idea de que no se trata solo de una cuestión física —como el tamaño de la partícula— sino de una propiedad biológica específica. El estudio resalta que “la composición proteica de los exosomas derivados del semen desempeña un papel central en su capacidad de penetración”, una característica que los diferencia de otros sistemas de administración de fármacos.

En el laboratorio, el equipo cargó esos exosomas con un sistema terapéutico diseñado para destruir células tumorales mediante estrés oxidativo, un mecanismo que induce la autodestrucción de las células cancerosas. Para aumentar la especificidad, los exosomas fueron modificados con ácido fólico, una molécula que se une preferentemente a las células del retinoblastoma, el cáncer ocular más frecuente en la infancia.

Los exosomas podrían alterar temporalmente las uniones estrechas de la barrera ocular, facilitando la administración del fármaco de una manera no invasiva https://www.science.org/

La prueba en ratones duró un mes

En los ensayos con ratones, el seguimiento no se limitó al tamaño del tumor. Los investigadores evaluaron también la actividad eléctrica de la retina, una forma objetiva de medir si el tejido seguía funcionando correctamente. En los animales tratados con las gotas, esas señales se mantuvieron dentro de parámetros considerados normales, un dato relevante en un contexto donde incluso terapias exitosas pueden deteriorar la visión.

La formulación final fue administrada en forma de gotas oftálmicas en ratones con tumores en la retina. Los resultados, evaluados a lo largo de 30 días, mostraron que los tumores dejaron de crecer, no se propagaron dentro del ojo y que los animales conservaron una función visual comparable a la de ratones sin cáncer.

Según surge del estudio los resultados contrastaron con los observados en ratones que recibieron los mismos componentes terapéuticos sin exosomas: en esos casos, los fármacos no lograron atravesar la barrera ocular, los tumores siguieron creciendo y se extendieron a otras zonas del ojo.

En ese punto, el trabajo hace una distinción clave que también recoge Nature. Las pruebas en ratones se utilizaron para evaluar la eficacia del tratamiento contra el tumor y la preservación de la visión, mientras que se hicieron pruebas también en conejos que fueron usados como modelo para analizar la seguridad ocular del método. En estos últimos no se trató cáncer, sino que se observó si la aplicación repetida de las gotas producía daños, inflamación o alteraciones estructurales en el ojo.

El retinoblastoma es el tercer cáncer infantil más frecuente en niños BBC Mundo

Según el equipo investigador, tras un mes de aplicaciones, las gotas fueron bien toleradas en los conejos, aunque se detectó irritación leve de la córnea, un efecto que deberá ser evaluado con mayor profundidad en estudios futuros y de mayor extensión en el tiempo.

Uno de los aportes centrales del trabajo es la explicación del mecanismo que permite a los exosomas atravesar la superficie ocular. Según surge del estudio del equipo chino, los exosomas seminales contienen una proteína llamada factor de crecimiento epidérmico (EGF). Esta proteína actúa sobre las llamadas uniones estrechas, estructuras que mantienen unidas a las células de la superficie del ojo.

“El EGF permite abrir de manera transitoria y reversible esas uniones celulares”, señalan los autores. Es decir, los exosomas no rompen la barrera ocular, sino que la entreabren durante un tiempo limitado, lo justo para que el fármaco pase, y luego permiten que el tejido recupere su estado original.

Esa reversibilidad fue destacada por especialistas independientes consultados por Nature. Para Chunxia Zhao, investigadora en administración de fármacos y nanomedicina en la Universidad de Adelaida, la técnica “muestra una forma elegante de atravesar barreras biológicas extremadamente difíciles de penetrar”.

En la misma línea, David Greening, investigador en proteómica biomédica del Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne, advirtió que se trata de un estudio preliminar, pero señaló que “los medicamentos administrados en forma de gotas serían mucho menos invasivos que las inyecciones intraoculares”.

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¿También en otros órganos?

Más allá del cáncer ocular, los propios autores sugieren que este enfoque podría servir como modelo para enfrentar otros problemas médicos de larga data. Barreras biológicas similares a la de la retina protegen órganos como el cerebro, donde la llegada de medicamentos sigue siendo uno de los grandes desafíos de la neurología y la oncología.

En ese sentido, el estudio propone una idea que trasciende el caso puntual del retinoblastoma. Se trata, señalan, de “aprovechar sistemas de transporte desarrollados por la biología a lo largo de la evolución”, en lugar de forzar el ingreso de fármacos mediante procedimientos cada vez más invasivos.

Por ahora, tanto los autores como los expertos consultados por Nature coinciden en que el camino hacia una aplicación clínica será largo. Hacen falta ensayos en humanos, evaluaciones prolongadas de seguridad y definiciones regulatorias claras. Pero el principio ya quedó establecido: el fondo del ojo no es necesariamente inaccesible de una manera no invasiva.