Frases para conmemorar la Revolución de Mayo

La Revolución de Mayo se conmemora cada 25 de mayo en la Argentina, en recuerdo a uno de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional. Se trata de un día como hoy, pero de 1810, en el que se dio origen al Primer Gobierno Patrio luego de la recordada Semana de Mayo, una serie de días de lucha, debates y demandas del pueblo por adquirir independencia.

La Revolución de Mayo de 1810

Los sucesos de esta jornada marcaron la ruptura de lazos con la corona española y el punto de inicio de un largo proceso político que años más tarde conduciría a la independencia nacional. Durante esa semana histórica, vecinos, criollos, militares y funcionarios participaron de reuniones y debates en el Cabildo Abierto.

Como consecuencia, se logró el desplazamiento del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, máxima autoridad española en el Virreinato del Río de la Plata. Asimismo, se pudo conformar la Primera Junta, integrada por figuras como Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano y Mariano Moreno.

El Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, según un cuadro posterior del pintor chileno Pedro Subercaseaux

Actualmente, la fecha es considerada una de las más importantes del calendario argentino y suele celebrarse con actos escolares, desfiles, actividades culturales y encuentros familiares donde también se llevan a cabo diferentes tradiciones nacionales como el locro y los pastelitos patrios.

Frases de próceres para conmemorar la Revolución de Mayo

“Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado”, de Manuel Belgrano .

. “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”, de José de San Martín .

. “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”, de Mariano Moreno.

"Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila", la frase de Mariano Moreno

“Ningún tirano haría progresos si no hubieren malvados que, conducidos por el egoísmo y arrastrados por el torrente de las pasiones antisociales, no sirviesen de apoyo al trono erigido por los déspotas entre las ruinas de la virtud y los derechos más augustos del hombre”, de Juan José Castelli .

. “Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria; me contentaría con ser un buen hijo de ella”, de Manuel Belgrano .

. “Y no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando”, de Cornelio Saavedra .

. “Sirvo a la patria sin otro objeto que el de verla constituida, ese es el premio al que aspiro”, de Manuel Belgrano .

. “Seamos libres, que lo demás no importa nada”, de José de San Martín.

José de San Martín

“Amo más que ninguno la tranquilidad de mi patria, pero si no la disfruta, mal la puedo disfrutar yo”, de Manuel Belgrano .

. “La única forma de gobernar bien es amando a la Patria y siendo justo con todos”, dijo José de San Martín.

Frases para compartir en el 25 de mayo

El 25 de Mayo recuerda que la libertad se construye con valentía, compromiso colectivo y decisiones que transforman la historia.

Que esta Revolución de Mayo inspire a valorar la identidad argentina y el esfuerzo de quienes soñaron un país diferente.

inspire a valorar la identidad argentina y el esfuerzo de quienes soñaron un país diferente. Entre escarapelas, historia y memoria, el 25 de Mayo sigue representando unión, participación y esperanza para generaciones enteras.

La Revolución de Mayo marcó el inicio de un camino histórico donde el pueblo comenzó a buscar autonomía y representación propia.

Celebrar el 25 de Mayo es reconocer el coraje de quienes impulsaron cambios fundamentales en uno de los momentos más importantes de la historia argentina.

El 25 de Mayo representa la fuerza de un pueblo decidido a construir su propio destino.

Todo lo que tenes que saber del feriado del 25 de mayo Foto: Ilustración IA