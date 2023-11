escuchar

En el Parque de las Naciones Unidas, donde está la Floralis Genérica, próximo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a partir de las 17, estudiantes, graduados y docentes de esa casa de altos estudios y representantes de mas de 170 organizaciones se reunieron para rechazar las expresiones y actos antisemitas que, según denunciaron, crecen al calor de la guerra en Medio Oriente y pidieron por la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas, que irrumpió ferozmente en territorio israelí el 7 de octubre pasado.

Estudiantes, graduados y docentes de esa universidad convocaron a toda la comunidad judía argentina y a todos los ciudadanos a este acto de repudio en Recoleta. Sobre todo, luego del 7 de octubre pasado, cuando las organizaciones de la comunidad mostraron su preocupación por el aumento de expresiones antisemitas.

Hoy, todas las personas que se sintieron atacadas, discriminadas y que repudian el ataque de Hamas a Israel se reunieron con un pedido muy claro: “No al antisemitismo y devuelvan a los secuestrados”.

Los manifestantes llevaban carteles para pedir por la liberación de los rehenes Santiago Filipuzzi - LA NACION

El acto se produce también después de la denuncia de estudiantes judíos de distintas facultades de la UBA por la presencia de carteles y pintadas con mensajes discriminatorios y amenazantes en los pasillos de los establecimientos.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro se produjo cuando la multitud entonó el himno nacional y, luego, el de Israel. A continuación, un hombre pidió con énfasis la intervención del Gobierno en la liberación de los secuestrados, mientras recibía aplausos de los manifestantes.

Finalmente, la multitud se trasladó a las escalinatas de la Facultad de Derecho y volvieron a cantar el himno de Israel, algunos con lágrimas y visiblemente emocionados. También corearon: “Liberénlos, liberénlos, liberénlos”, mientras alzaban carteles con fotos de los rehenes.

El reclamo contó con el apoyo de más de 175 organizaciones como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Organización Sionista Argentina (OSA), la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (Faccma), el Congreso Judío Latinoamericano, la Asociación de Abogados judíos de la República Argentina, la Asociación de Universitarios judíos Argentinos, la Facultad de Psicología de la UBA, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, el Museo del Holocausto, el Observatorio de Lucha contra el Antisemitismo de la Facultad de Derecho de la UBA y el Club Náutico Hacoaj, entre otros.

En diálogo con LA NACIÓN, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó horas antes de la manifestación: “La Argentina toda se reúne hoy a las 17, por universidades sin antisemitismo, plurales y gestoras de la convivencia, por el derecho a la legítima defensa del Estado de Israel y para exigir la inmediata liberación de los secuestrados por el terrorismo de Hamás, todos unidos contra el terrorismo”.

La manifestación terminó en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Jamás viví una situación antisemita en contra de mía, pero es un hecho que en la Argentina el antisemitismo es algo que existe y es muy fuerte. Todo esto que sucedió en Israel hizo que el antisemitismo creciera más. Los colegios judíos vivieron momentos feos, sufrieron piedrazos, persecuciones. Es necesario tomar conciencia de lo que está sucediendo en el país. Ahora se ven muchos carteles antisemitas en las facultades, por lo general del Frente Izquierda. Todos son pro-Hamas, un grupo terrorista”, señaló a LA NACIÓN frente a la Floralis Genérica, la estudiante de derecho de la UBA, Martina Gurevich, de 21 años.

En igual sentido, se manifestó la alumna de Medicina, Magalí, que, por temor, prefirió no dar su apellido: “Vine a manifestar en contra del antisemitismo que se está viviendo en mi facultad. El año pasado una militante de un grupo político me dijo que a mis abuelos los habían hecho jabón. Esto pasó el año pasado cuando no había sucedido el ataque de Hamas. No lo conté entonces, pero hoy lo hago porque me doy cuenta de que la persecución y la discriminación a los judíos no se terminó y está más latente que nunca”.

“Yo no soy de la colectividad, pero me angustia mucho que en mi facultad esté pasando todo esto. Es inaceptable que alguien tenga un trato así con otro ser humano. Hoy vine a reclamar en contra del antisemitismo y para que vuelvan los secuestrados, los pobres inocentes que están privados de su libertad”, dijo Romina M, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras.

Una joven de 27 años de la asociación argentina Nietos del Holocausto, afirmó: “Nos da mucho miedo y nos angustia el antisemitismo en las facultades. Apostamos a una universidad pública laica y no tenemos por qué ver cruces esvásticas en nuestros espacios, porque nosotros respetamos, somos psicólogas y no discriminamos a la hora de atender, a la hora de trabajar en puntos estratégicos de la sociedad. Y me parece que no tiene que haber discriminación en ningún lado, mucho menos en una universidad Nacional, en la UBA”.

María Rojas, de 72 años, señaló: “Yo no soy judía, pero vengo a apoyar a la comunidad. Vengo a repudiar el antisemitismo, hay que cortar con esto. Que se repita la historia es terrible. Todos tenemos que comprometernos y el Gobierno no hizo nada hasta ahora para traer a los secuestrados por los terroristas, nada hicieron. Este es un país con muchísima población judía y hay que apoyarlos”.

"Liberénlos, liberénlos", fue el gran reclamo de la manifestación Santiago Filipuzzi - LA NACION

Denuncias en las facultades

En los últimos días aparecieron carteles firmados por movimientos de izquierda que apoyan “la causa Palestina”. Alumnos de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, denunciaron que les gritaron “judíos de m...” en los pasillos. Además indicaron que la casa de estudios, ubicada en Puan 480, se llenó de banderas palestinas, afiches y pintadas antisemitas.

Según indicó la Asociación de Universitarios Judíos de la Argentina, el fenómeno se está replicando en otras facultades, como Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Medicina. En esos espacios, los estudiantes de la comunidad ya se están organizando, algunos bajo el lema “Nunca Más es Ahora”.

Un grupo de alumnos de la Facultad de Medicina también envió una carta al decano Luis Brusco en la que expresaron “no sentirse seguros”.

En su cuenta de X (ex-Twitter), la UBA repudió los actos y las expresiones en sus facultades: “La UBA tiene dispuesto un marco de actuación frente a discursos de odio ocurridos en la institución, y las unidades académicas pueden actuar mediante actuaciones administrativas que deberán ser remitidas a la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”.

