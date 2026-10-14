Encontraron cinco ballenas muertas en Puerto Madryn en menos de 48 horas

La aparición de ballenas muertas en la costa de Península Valdés preocupa a los especialistas, ya que en las últimas 48 horas se encontraron los cadáveres de otros cinco especímenes. Según datos del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) consignados por LA NACION, los registros preliminares indicaron que la tasa de crías de ballena franca austral muertas esta temporada podría superar el récord de 2012.

Los hallazgos se dieron en distintos sectores de la costa de la ciudad chubutense. Según informaron medios locales, este martes se halló un nuevo ejemplar de ballena franca austral en la costa de Puerto Madryn. A su vez, entre el domingo y la tarde del lunes, otros cuatro ejemplares —de entre 10 y 14 metros de longitud— habían sido encontrados sin vida.

La principal hipótesis de los especialistas es que los decesos estarían conectados con el fenómeno de la marea roja: una proliferación masiva de microalgas en el mar o en la desembocadura de los ríos, impulsada por factores ambientales como el aumento de la temperatura, la luz solar y la disponibilidad de nutrientes

Ya aparecieron cinco ballenas en los últimos dos días MAXI JONAS - AFP

“La principal hipótesis que estamos trabajando es que en el mes de octubre las ballenas en el Golfo comienzan a prepararse para iniciar su viaje de alimentación y comienzan a alimentarse en el Golfo. Y, como sucedió en temporadas anteriores, por ejemplo, en el 2024 o en el 2022, cuando se alimentan, ingieren también algas de las que conocemos como las que producen la marea roja”, explicó el biólogo e investigador del CONICET Mariano Coscarella, al medio ADNSUR.

Y añadió: “Eso afecta a los juveniles y adultos que están alimentándose. Lo que estamos viendo probablemente no sea el mismo fenómeno, pero estos son los primeros animales que hemos visto, se han tomado las muestras y habrá que analizarlo”.

El investigador explicó que “en el caso de las crías, por ejemplo, está la aparición de la bacteria que ha generado la enfermedad de erisipela, y los informes preliminares indican que es esta bacteria, pero faltan aún los informes finales”.

Alerta de los especialistas

El censo realizado en septiembre contabilizó 1375 ballenas francas australes en las costas de Chubut, entre ellas 409 crías. En tanto, los registros preliminares del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) advirtieron que la mortandad de esta temporada podría superar el antecedente de 2012, cuando se documentaron 113 crías sin vida.

Otra de las ballenas halladas en Península Valdés MAXI JONAS - AFP

El ICB señaló que los registros preliminares de este año indicarían que podría tratarse de un evento de una escala aún mayor. Aclaró, sin embargo, que falta consolidar la cifra y analizarla en relación con el número de nacimientos de la temporada, un paso necesario para dimensionar el impacto a nivel poblacional.

El año pasado, los censos contaron un récord de 2200 ballenas en el Golfo Nuevo, con una mortalidad registrada de 80 ejemplares. Pero este año, sobre 1200 ballenas francas registradas, datos extraoficiales ya contabilizan más de 340 ballenatos muertos a lo largo de las playas de la Península.

Además de analizar las muestras de los animales muertos, se necesitan estudios en las aguas de los golfos Nuevo y San José para investigar las condiciones ambientales que podrían afectar el bienestar de las ballenas. También resulta clave relevar de manera sistemática las costas para establecer cuántos animales muertos se registran, evitar duplicaciones y caracterizar el evento en tiempo y espacio.