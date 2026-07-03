Encontraron el cuerpo de una mujer de 35 años en el río Uruguay

La Prefectura Naval Argentina encontró este jueves el cuerpo de una mujer de 35 años en el río Uruguay, en la ciudad entrerriana de Colón, luego de desplegar un operativo de rastrillaje que comenzó durante el mediodía. El proceso de búsqueda empezó con una alerta por su desaparición.

La Unidad Fiscal de Colón inició una investigación para determinar su paradero luego de recibir esta denuncia, en la que los allegados explicaron que no había vuelto a su casa tal como se esperaba.

Los primeros datos para el operativo fueron aportados por testigos que contaron que la habían visto cerca del Puente Internacional General José Gervasio Artigas, un punto fronterizo de la provincia.

A partir de esa información, los agentes de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional coordinaron un rastrillaje en los alrededores. Las tareas de las fuerzas de seguridad terminaron horas más tarde cuando los efectivos de la Prefectura identificaron el cuerpo en el agua.

Luego de sacar el cadáver del río, los integrantes de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Colón y el médico forense de turno realizaron los peritajes en el lugar para recolectar pruebas. La fiscal Noelia Batto, a cargo de la Unidad Fiscal de Colón, ordenó las medidas correspondientes para avanzar con el caso.

De acuerdo con la información del medio Uno Entre Ríos, si bien todavía no hay conclusiones definitivas, se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por inmersión.

La información compartida en Facebook por una periodista local

Muerte en Córdoba

La Policía de Córdoba encontró el miércoles el cuerpo decapitado de una mujer en avanzado estado de descomposición en un descampado del barrio Villa Edén, en la localidad de La Falda. Ocurrió en un terreno ubicado en Santiago del Estero al 600, luego de que un llamado anónimo al 911 alertara a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el lugar.

La investigación judicial intenta determinar si el cadáver coincide con un cráneo hallado a comienzos de junio a unos 150 metros de distancia, en la calle Río Quinto al 500.

La zona de La Falda en donde fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer

En aquella oportunidad, el perro de una vecina ingresó a una vivienda con los restos que había encontrado en la vía pública, un hecho que originó las primeras actuaciones, pero que no había permitido identificar a la víctima por la ausencia del resto del cuerpo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, liderada por la fiscal Silvana Pen, quien ordenó preservar la escena del hallazgo y realizar las primeras medidas de prueba.

Los estudios antropológicos forenses y los análisis de ADN serán determinantes para confirmar si ambos hallazgos corresponden a la misma persona, identificar a la mujer, y establecer la causa y la fecha de la muerte.