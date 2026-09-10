Encontraron en la Argentina huevos fosilizados del dinosaurio más grande del mundo

Un grupo de investigadores encontró 255 fragmentos de cáscara de huevo de titanosaurio —el más grande del mundo— en la Formación Chorrillo, en el sur de la Argentina. El material, de 68 millones de años de antigüedad, confirma que los dinosaurios más grandes del planeta se reproducían en el país.

El hallazgo se dio a 322 kilómetros al norte del estrecho de Magallanes y se comprobó que los restos corresponden al período Cretácico, cuando la zona se ubicaba entre los 55 y 60 grados de latitud sur.

Según el trabajo publicado en la revista Royal Society Open Science, estas nidadas son la evidencia definitiva de huevos de saurópodos ubicada más al sur a nivel mundial. Por las bajas temperaturas de estas latitudes, los gigantes herbívoros debieron adaptar sus hábitos de reproducción.

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“El escenario más probable es que estos titanosaurios depositaran sus huevos en nidos con forma de montículo, hechos de vegetación y tierra, donde el calor para la incubación provenía principalmente de la materia vegetal en descomposición”, explicó Darla Zelenitsky, paleontóloga de la Universidad de Calgary y una de las autoras del estudio a CNN.

La especialista también detalló que las cáscaras eran muy porosas, por lo que enterrarlas en arena o materia vegetal evitaba la pérdida de agua y la muerte de los embriones.

Asimismo, los investigadores descartaron que los titanosaurios incubaran las puestas posándose sobre ellas, dado que su gran peso habría destruido los huevos. En cambio, colocaban la puesta y dejaban que las crías nacieran sin cuidado parental, como ocurre con la mayoría de los reptiles.

Los huevos de dinosaurios titanosaurios ya están disponibles para la visita del público Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha

Aunque se conocía la presencia de fósiles óseos en la Antártida y el sur argentino, hasta el momento no existían pruebas de que nidificaran en esas regiones.

Steve Brusatte, profesor de paleontología en la Universidad de Edimburgo, destacó al medio citado: “Algunos de los animales más grandes de la historia de la Tierra ponían huevos y criaban a sus crías a altas latitudes durante el Cretácico; se trata de un dato nuevo sobre la biología y el comportamiento de los dinosaurios que nos permite valorar mejor su capacidad de adaptación y resiliencia”.

Por su parte, Paul Upchurch, profesor de paleobiología en el University College de Londres, sostuvo que la presencia de estas puestas sugiere que los animales podían quedarse ahí durante todo el año, o al menos completar su ciclo reproductivo en la temporada cálida, en lugar de migrar siempre hacia zonas ecuatorianas.

Ya se habían encontrado alrededor de cien huesos de titanosaurios en una etapa de vida inicial Télam

Los titanosaurios podían alcanzar un peso de 75.000 kilogramos, equivalente a más de ocho veces el de un tiranosaurio rex. Sin embargo, sus huevos eran pequeños en comparación con el tamaño al que llegaban los usuarios adultos. Albergaban cuatro litros de líquido y daban origen a crías de cuatro kilogramos.

En el yacimiento también aparecieron dientes pertenecientes a colososaurios, un grupo que reúne a varios de los titanosaurios más voluminosos. Zelenitsky estimó que las puestas en comunidad formaban montículos del tamaño de una “mesa de picnic”, lo que dejaba una huella visible en el paisaje.