Vivió hace 83 millones de años: Descifraron la identidad de un pequeño dinosaurio patagónico de ojos grandes

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Hace exactamente tres décadas, en septiembre de 1996, los paleontólogos Rodolfo Coria y Leonardo Salgado daban a conocer al mundo el hallazgo de Gasparinisaura cincosaltensis, un pequeño dinosaurio bípedo de ojos grandes que habitó la actual provincia de Río Negro durante el período Cretácico. Hoy, gracias a tecnologías de vanguardia, un estudio internacional liderado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) ha descifrado su verdadera identidad y anatomía, revelando detalles sin precedentes sobre su evolución.

El espécimen analizado, proveniente de la Formación Anacleto en la localidad de Cinco Saltos, posee el cráneo más completo documentado hasta ahora para un ornitópodo no hadrosauriforme (dinosaurio herbívoro que, aunque está estrechamente emparentado con los hadrosaurios, pertenece a linajes más primitivos) en todo el hemisferio sur. Para estudiarlo sin causarle ningún daño, el equipo de investigación recurrió a la microtomografía computarizada médica.

El espécimen analizado posee el cráneo más completo documentado hasta ahora para un ornitópodo no hadrosauriforme en todo el hemisferio sur

Con esta herramienta digital, los científicos extrajeron virtualmente la caja craneana y construyeron un modelo en 3D que les permitió aislar los efectos de la deformación y el aplastamiento sufridos por el fósil durante los millones de años que permaneció enterrado. El paleontólogo Paul-Emile Dieudonné, primer autor del trabajo publicado en la revista científica Cretaceous Research, detalló que gracias a esto se pudo confirmar que el animal pertenece al linaje Elasmaria, parte de la familia Dryosauridae.

Una nueva subfamilia

Este descubrimiento representa el tercer registro craneal mejor preservado de este grupo a nivel mundial y ayuda a llenar un vacío científico de casi 72 millones de años en la comprensión del desarrollo de los driosáuridos. La investigación ha permitido definir una nueva subfamilia de dinosaurios de la antigua masa continental de Gondwana, denominada disalotosaurinos (Dysalotosaurinae).

Esta nueva clasificación emparenta directamente a la especie patagónica con otros dinosaurios descubiertos en regiones tan distantes como el Jurásico Superior de Tanzania (Dysalotosaurus lettowvorbecki) y el Cretácico Medio de Australia (Leaellynasaura amicagraphica).

La nueva clasificación emparenta directamente a la especie patagónica con otros dinosaurios descubiertos en otras regiones del mundo

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio se relaciona con el tamaño de sus órbitas oculares. Anteriormente se especulaba que los enormes ojos de Gasparinisaura cincosaltensis eran simplemente un rasgo propio de un ejemplar cría. Sin embargo, la investigación confirmó que estos grandes ojos eran una característica anatómica real y adaptada de los individuos adultos.

De acuerdo con Penélope Cruzado-Caballero, investigadora de la Universidad de La Laguna en España, el extraordinario tamaño de los globos oculares modificó el desarrollo de la caja craneana, desplazando los huesos hacia atrás y elevando el hocico para dar espacio a las cuencas visuales.

Esta condición anatómica inusual, calificada como “excepcionalmente derivada” por la investigadora de Conicet Ariana Paulina-Carabajal por exhibir rasgos nunca antes vistos en otros ornitópodos, apunta a una adaptación clave. Al igual que su pariente australiano Leaellynasaura, este desarrollo visual sugiere que los disalotosaurinos eran dinosaurios herbívoros altamente especializados para vivir en latitudes altas, donde debían sobrevivir a largos períodos de oscuridad total hacia el final de la era de los dinosaurios.

El paleontólogo Dieudonné, de la Universidad Nacional de Río Negro, lideró otro equipo internacional que identificó en el norte de España una nueva especie de dinosaurio del tamaño de un pollo tras un largo estudio de huesos inusualmente pequeños. La nueva especie recibió el nombre de Foskeia pelendonum.

Foskeia pelendonum, nueva especie de dinosaurio herbívoro que vivió hace unos 125 millones de años. Ilustración: Martina Charnelli.

Al igual que Gasparinisaura cincosaltensis, ese dinosaurio pertenece a un grupo extinto de dinosaurios herbívoros llamados ornitópodos. “Los dinosaurios pequeños eran mucho más diversos de lo que pensábamos y es posible que la mayoría de los grupos que conocemos se originaran a partir de dinosaurios pequeños que crecieron con el tiempo”, explicó a comienzos de este año Dieudonné.

Su pequeño tamaño —los adultos pesaban 4 kilos y medían aproximadamente 60 centímetros de largo y 30 centímetros de alto— le habría permitido esconderse de los depredadores en los bosques tropicales de hace unos 125 millones de años. Los investigadores afirman que el descubrimiento del Foskeia –uno de los dinosaurios más pequeños del mundo– es importante para comprender la evolución de los dinosaurios ornitópodos.