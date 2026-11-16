Un trabajador de 48 años fue hallado muerto en las instalaciones del Observatorio Astronómico de La Plata. Las autoridades investigan el hecho y la primera hipótesis apunta a una posible caída desde el techo del edificio.

La víctima, identificada como Nicolás Emilio Salerno, era responsable del antiguo telescopio del Observatorio de la Universidad Nacional de La Plata y subdirector de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense.

Nicolás Salerno era responsable del telescopio del planetario de La Plata

Personal policial acudió al lugar tras una llamada al 911 y encontró al hombre muerto dentro del predio del Observatorio. En el lugar SAME constató su fallecimiento.

Según precisaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a LANACION, la principal hipótesis que manejan los investigadores señala que Salerno podría haber caído desde una zona elevada del antiguo observatorio mientras realizaba ciertas labores.

La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP difundió un comunicado oficial en Instagram en el que expresó su pesar por la muerte de Salerno y anunció la suspensión de actividades durante la jornada de este lunes.

Encontraron muerto a un astrónomo en el Observatorio de La Plata

“Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer. Nicolás fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”, señaló la facultad en el mensaje difundido tras conocerse el hecho.

Y añadió: “Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza. La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo”.