Encontró al exguitarrista de Los Abuelos de la Nada Gustavo Bazterrica en situación de calle y lo rescató

Gustavo Bazterrica, histórico guitarrista de Los Abuelos de la Nada e ícono del rock argentino, enfrenta una difícil situación que se fue agravando con el correr de los meses. La semana pasada, el músico y compositor, que también supo integrar La Máquina de Hacer Pájaros y La Banda de Spinetta, fue rescatado por un fanático de las calles. “Lo ayudé a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos”, relató el joven.

“No sé por donde empezar. Me crucé hace unos días con este señor en un cajero automático, llegó en un remise y al toque me di cuenta que tenía problemas motrices. No se podía casi ni bajar del auto, lo ayudé y le cedí mi lugar en la fila del cajero. Apenas caminaba y mientras lo ayudaba a sostenerse empezamos a charlar”, comenzó a explicar el joven fanático desde su cuenta de Facebook.

Y, continuó: “Le dije que le veía cara conocida y me dijo que era nada más y nada menos que Gustavo Bazterrica. Eterno guitarrista de Los Abuelos de la Nada”.

El joven, quien se presenta desde su red social como Emiliano Bustos, contó que días después del encuentro que tuvo con el músico, Bazterrica subió desde su propia cuenta de Facebook un pedido de ayuda, ya que señalaba que no tenía dónde vivir.

En diversas oportunidades la estrella de rock había hablado de las dificultades que atravesó a lo largo de su vida por su adicción a las drogas.

“Necesito ayuda. Buenas noches. Debido a diferencias irreconciliables con mi ex pareja, me encuentro al día de la fecha, sin hogar. Necesito un lugar de tránsito hasta que salgan mis papeles de la pensión. Por favor, necesito ayuda”, había manifestado el músico el 28 de diciembre. Y luego dos días después agregó: “Debido a mi situación de calle, me han robado el teléfono, estoy incomunicado.”

Según precisó Bustos, él fue unos de “los miles que comentaron” el posteo del músico con intención de ayudarlo. “Fui uno más que se sumó a ese pedido y no sé por qué entre tantos ayer a la noche me llegó un mensaje suyo renovando su pedido de ayuda. Así que me puse a su disposición y lo traje a mi casa”, aclaró Bustos.

“Lo ayudé a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos. En casa charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo. Más que hablando escuchando, aprendiendo, deleitándome con sus infinitas historias…”, agregó.

Y en ese sentido argumentó: “Todos algún día llegaremos a tal edad y no le deseo a nadie llegar así, o espero que todos tengamos alguien en quien confiar. Tengo mucho miedo, sí. Miedo. Jamás traje alguien a vivir a casa y menos a una persona mayor y con sus limitaciones. Pero me la jugué, me animé”.

A lo largo de su posteo Bustos destacó que su accionar nada tuvo que ver con la vasta carrera del excompositor y músico. “No lo hice porque es el vasco Bazterrica. Porque cuando lo ayudé no sabía ni quien era. Lo hice porque algún día todos vamos a tener 66 y la vida nos pasa factura a todos. No lo tomo como una molestia o una carga. Sino como un aprendizaje, y un favor a este hombre y a la vida”, destacó.

“Porque tarde o temprano todo vuelve, todo llega y todos vivimos lo mismo que el otro”, concluyó el joven.