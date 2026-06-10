Encuentran decenas de peces muertos en un río de Tucumán
Este desastre ambiental tuvo lugar a la altura de la localidad de Los Bulacios, a unos 30 kilómetros de la capital provincial
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Preocupa por estas horas el hallazgo de decenas de peces muertos en el río Salí, ubicado a unos 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Vecinos y pescadores de la zona registraron imágenes de bagres y mojarras flotando sin vida en la leve corriente o encallados, agonizando, a un lado de la orilla del cauce.
Este desastre ambiental tuvo lugar a la altura de la localidad tucumana de Los Bulacios. La situación generó preocupación entre quienes frecuentan el río y motivó el pedido de intervención de las autoridades para determinar qué provocó el fenómeno.
De acuerdo al medio local Contexto Tucumán, el hecho se produce en un contexto en el que distintos sectores vinculados a la actividad pesquera detectaban una recuperación de las poblaciones de peces en la cuenca del Salí-Dulce. Se había advertido una mayor presencia de ejemplares en distintos puntos comprendidos entre El Cadillal y el embalse Río Hondo. La abundante caída de lluvia de las últimas semanas había colaborado con esa propagación de especies.
Según trascendió, la provincia habría activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones: relevamiento de la zona afectada, toma de muestras de agua y recolección de ejemplares para su análisis. Los estudios permitirán determinar si la mortandad estuvo relacionada con factores naturales, alteraciones en la calidad del agua o cualquier otra circunstancia que pudiera haber afectado a la fauna ictícola del cauce del río.
San Martín de los Andes: descartan contaminación masiva en el lago Lácar
Tras semanas de intensas polémicas y cruces institucionales por el estado del sistema de saneamiento del lago Lácar, una mesa de trabajo convocada por el Gobierno de la provincia de Neuquén descartó los escenarios de contaminación masiva que habían sido denunciados recientemente.
El encuentro, que reunió a autoridades provinciales, municipales y de Parques Nacionales, permitió delinear una hoja de ruta con acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.
La crisis escaló a fines de mayo, cuando la intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, envió una dura notificación al intendente Carlos Saloniti en la que advertía sobre una “extrema gravedad ambiental”. Según la funcionaria, vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco estaban impactando de forma irreversible en el ecosistema protegido. La preocupación se alimentaba de antecedentes críticos, como las roturas de cañerías en 2024 y 2025 que obligaron a clausurar playas céntricas por riesgos para la salud pública.
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