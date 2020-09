Encuentran una rara edición de hace 400 años de la última obra de Shakespeare

La edición de 1634 de la pieza teatral de Shakespeare Los dos nobles caballeros, es la más antigua de España Crédito: smithsonianmag

Un historiador de literatura encontró una rara edición de 1634 de una de las últimas obras de teatro que escribió William Shakespeare. El hallazgo se produjo en la biblioteca de un colegio escocés de España y se convirtió en la impresión más antigua del poeta inglés que tiene ese país.

John Stone, un académico de la Universidad de Barcelona, descubrió el libro olvidado mientras revisaba la biblioteca del Royal Scots College de Salamanca. Según su declaración, buscaba referencias sobre el impacto que tuvo entre sus contemporáneos el ensayo La riqueza de las naciones del economista escocés Adam Smith cuando se topó con un raro volumen cuya encuadernación era distinta del resto.

Esta obra sin etiquetar y archivada por error en la sección de filosofía, era la edición de The two noble kinsmen (Los dos nobles caballeros, de 1634). Stone expuso su hallazgo en un artículo de la revista académica Notes and Queries, publicada por la Universidad de Oxford, en el que sostiene que se trataría de la primera edición de una obra de Shakespeare llegada a España.

La hipótesis del profesor es que este volumen llegó al Royal Scots College antes de 1640, "como parte de la biblioteca personal de algún alumno, o por petición del primer rector del Real Colegio, Hugh Semple, amigo de Lope de Vega y que tenía más obras de teatro en su biblioteca particular", según comunicó la Universidad de Barcelona en una nota de prensa.

Stone afirmó que, entre 1635 y 1640, Semple "trabajó para introducirse en el mundo de la política y su ambición era servir en misiones diplomáticas españolas". En este sentido, en 1639, tuvo mucho contacto con otro escocés, James Erskine, sexto conde de Buchan muerto en 1640, que se encontraba en Madrid en misión diplomática.

"Sospecho que los libros llegaron a través de Erskine, tal vez por encargo de Semple" concluyó el investigador. Además, la primera página de la obra contiene una nota manuscrita, atribuida a Semple, cuya letra "no parece la de un hombre mayor", y Semple murió en 1654 a los 65 años, por lo tanto la obra estaría en España años antes de esa fecha.

El investigador se encuentra centrado, en colaboración con la doctora Elvira Miguélez de la Universidad de Salamanca, en determinar el país y la época de la encuadernación, ya que las obras debieron ser recopiladas sin encuadernar. Otras posibles pruebas para determinar con mayor precisión la llegada del libro a territorio español es a través de los archivos del Royal Scots College, en Salamanca y en Aberdeen.

Cómo fue el hallazgo de este ejemplar único

La Universidad de Barcelona explicó, en un comunicado, que las colecciones de libros ingleses eran escasas en España en los siglos XVII y XVIII, y estaban limitadas a la comunidad anglosajona residente en el país ibérico. El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español no tiene registro de ningún ejemplar de obras de teatro en inglés que hayan sido impresas antes de 1720.

Por lo que The two noble kinsmen, una tragicomedia considerada la última obra de Shakespeare, es un ejemplar único. El dramaturgo inglés escribió la obra pocos años antes de morir, en 1616, en colaboración con su compañero y sucesor en la dirección de la compañía teatral The King's Men, John Fletcher. Y poco tiempo después, se habría incluido en la edición hallada por Stone.

Hasta ahora, la obra de Shakespeare, junto a otras 19 piezas teatrales que componen el volumen, habría sido acarreada en los diferentes traslados y mudanzas de la institución sin que nadie se percatara de su existencia durante más de 300 años.

Stone señaló que el descubrimiento es relevante porque demuestra que una comunidad de angloparlantes tenía un acceso a la cultura en Madrid. "Y esto también abre nuevas vías de investigación para ahondar y preguntarse quién llegó a leer esta obra de Shakespeare, o qué influencia pudo tener. Por ejemplo, Lope de Vega conocía al rector y tuvo acceso al mismo edificio donde se encontraba la biblioteca", concluyó el investigador.

¿Cómo es la obra?

Los dos nobles caballeros es una tragicomedia de cinco actos que está basada en The Knight's Tale de Geoffrey Chaucer. Sigue a dos amigos que son hechos prisioneros por el duque de Atenas después de sufrir una derrota en la batalla. Mientras están encarcelados, los amigos muy unidos, se enamoran de la misma mujer y terminan compitiendo por su mano en matrimonio, según la Royal Shakespeare Company, que organizó una representación en 2016.

En comparación con otras obras más conocidas como Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. Rara vez se representa la obra de Los dos nobles caballeros. De hecho, en un análisis de casi 1600 puestas en escena de Shakespeare realizadas entre 2012 y 2017, encontró que la obra se hizo solo en nueve ocasiones. El sueño de una noche de verano, por su parte, encabezó la clasificación con 118 representaciones.