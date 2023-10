escuchar

Ofelia escuchaba ruidos extraños afuera de su casa. No eran los del bombardeo, no era ruido de misiles, ni tampoco eran sus vecinos. Cada vez se escuchaban más fuerte, más cerca. Después de ese momento no se supo más de Ofelia.

El sábado 7 de octubre era una mañana como cualquier otra para Ofelia, una señora de 77 años que llegó al kibbutz Nir Oz, en 1985. Su esposo Héctor estaba en el hospital por una operación de cadera. Ella estaba sola en su hogar cuando comenzaron los bombardeos.

Ofelia Feler de Roitman junto a su marido Héctor Gentileza

A través de WhatsApp, la mujer le contó a sus hijos sobre la situación que ya había vivido en otras oportunidades. Lo que nadie sabía es que esta vez la historia iba a ser distinta y no iba a finalizar con el cese de bombardeos.

Al igual que todas las personas que viven allí, Ofelia se resguardó en el refugio: una habitación que forma parte del hogar en donde vive, pero que tiene una particularidad que la hace refugio ya que sus paredes y los materiales con la que está construida resiste bombardeos.

En un mensaje que le mandó a su hijo, la argentina contó que escuchaba ruidos muy cerca suyo, ruidos que no pertenecían a los misiles, ruidos de personas. “Evidentemente eran los terroristas que habían invadido el kibbutz donde vive ella”, dijo Hernán Feler en diálogo con LA NACIÓN, el reconocido relator y periodista deportivo, sobrino de Ofelia.

Ante la indicación de su hijo de que ponga el celular en vibrador, de que solo mande mensajes escritos y no mensajes de voz, Ofelia no contestó. Y tras enviarle otro mensaje, este nunca llegó. “Quedó con una tilde sola”, describió Feler, haciendo referencia a la confirmación de que el mensaje fue enviado con éxito, pero la segunda tilde que indica que fue entregado nunca apareció.

“Habrá sido el momento en que entraron los terroristas y se la llevaron. Desde el sábado a la mañana no se sabe nada de ella”, aseguró Feler con angustia.

“Mi tío se cayó la semana anterior. En ese momento parecía que era una desgracia porque se rompió un hueso de la cadera y lo tuvieron que operar así que estaba en el hospital. Se salvó de que se lo lleven con ella o de que lo maten”, contó.

Héctor está al tanto de lo que sucedió. Sus hijos trataron de “dibujar” un poco la situación, describió el periodista. Sin embargo fue imposible, ya que el señor está consciente. Ve las noticias y está informado sobre todo lo que está sucediendo en el país que es su hogar desde hace ya 38 años.

“Los noticieros mostraban que el kibbutz de mi tía había sido arrasado, y hoy está totalmente devastado. La noticia que le llega a mis primos es que cuando termina todo, el ejército entra y empieza a recorrer casa por casa y encuentra casas incendiadas, casas 100% destruidas, gente muerta y también desaparecidos. Mi tía no estaba ni muerta ni estaba en su casa. Así que es una de las que se llevó Hamás”, lamentó.

No hay certezas de dónde pueden estar los desaparecidos, oficialmente no hay un número concreto, ni tampoco un paradero específico. “La especulación es que hay casi 150, algunos dicen 130, otros dicen casi 200 rehenes que están en la franja de Gaza. Dicen que el grupo Hamas se los llevó y que los tienen ahí”, dijo Feler.

Y agregó: “No quedó ningún testigo, ningún vecino que pueda contar la historia”.

“Puede llegar a sonar como una barbaridad lo que voy a decir, pero prefiero que esté muerta y no que esté en manos de ellos. Cuando pasaban las horas el sábado y no sabíamos nada, porque yo esa mañana le escribí a mi tía cuando me enteré de todo y ya los mensajes no le llegaban, fue desesperante. Ya se la habían llevado, en esa incertidumbre de no saber nada, de no tener ni idea de lo que estaba sucediendo, pensé eso”, contó con angustia.

Ofelia junto a su familia, quien tiene fe de que vuelva a aparecer

“Todas estas personas están en manos de gente que desprecia la vida, de terroristas, que no les importa nada. Matan a niños, a mujeres, ancianos, destruyen familias”, dijo sobre Hamás.

Y concluyó: “Es importante marcar la diferencia entre Palestina y Hamás. Hamás no representa a Palestina. Hamás es una organización terrorista que desprecia la vida, que su único objetivo es la desaparición del Estado de Israel y la muerte de todos los judíos en el mundo. Entonces todos los que son ignorantes del tema deben condenar esto. Y si no saben, deben instruirse, preguntar y aprender. Aquellos que de alguna forma culpan a Israel o ‘dicen algo habrá hecho’, son cómplices de todo esto, desde la palabra, porque esto es un acto terrorista. Esto es inaceptable y hay que condenarlo para siempre”.