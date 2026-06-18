Entre el frío y la nieve artificial: el centro de esquí más grande del país ampliará sus días de apertura

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A partir de este sábado, el cerro Catedral ampliará su cronograma de apertura y comenzará a abrir de lunes a sábado para peatones. Las bajas temperaturas actuales resultan clave para la fabricación de nieve, mientras se esperan nuevas precipitaciones para los próximos días.

Desde este fin de semana y mientras se mantiene la expectativa por la apertura oficial de la temporada, el centro de esquí empezará a operar de lunes a sábado entre las 9.30 y las 16, sumando una jornada adicional a su esquema previo para que los visitantes disfruten de los paisajes, la gastronomía de altura y las actividades recreativas.

Esta medida se suma a la habilitación inicial realizada hace apenas una semana, cuando, tras una intensa nevada que acumuló 40 centímetros en el sector superior, el cerro abrió exclusivamente para peatones en el área de Amancay.

Vista general del cerro Catedral

Un factor determinante en esta etapa es la fabricación de nieve técnica, un proceso que se reactivó gracias a las condiciones de frío sostenido de las últimas horas. Actualmente, el cerro cuenta con un sistema de 40 cañones distribuidos en puntos estratégicos que permiten complementar las precipitaciones naturales y aportar previsibilidad operativa.

La producción se concentró especialmente en las pistas Bajador y Cascada (pistas azules, de nivel intermedio), sectores clave que garantizan la conectividad entre la zona intermedia y la base de la montaña. Esas pistas están pensadas para un descenso más fluido y accesible, con pendientes moderadas y condiciones que permiten tanto la progresión de quienes están aprendiendo como el disfrute de esquiadores con más experiencia.

Los cañones llevan varios días fabricando nieve técnica en el cerro Catedral

Tal como explicaron desde Catedral Alta Patagonia, empresa concesionaria del centro de esquí, el equipo técnico monitorea de forma permanente variables como la temperatura y la humedad para optimizar el rendimiento de los cañones, que requieren condiciones específicas para operar con eficiencia.

En ese sentido, el escenario para los próximos días es alentador. Según los informes meteorológicos, se esperan nuevas nevadas entre la noche de mañana y el sábado, acompañadas de temperaturas bajas sostenidas. Estas condiciones no solo favorecen la conservación de la nieve existente, sino que brindan la ventana de frío necesaria para continuar con la producción técnica en sectores estratégicos.

Bariloche: uno de los cañones en funcionamiento durante la producción de nieve técnica

Con una infraestructura renovada y una capacidad de transporte que supera los 35.000 esquiadores por hora, Cerro Catedral se prepara para consolidar su oferta turística de invierno, manteniendo informados a los usuarios a través de su aplicación oficial sobre el estado de las pistas y los medios de elevación.

Para esta temporada de invierno, el valor del pase diario para esquiadores es de $160.000. El centro de esquí ofrece una tarifa promocional que permite abonar el pase en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de cualquier banco, beneficio que estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.