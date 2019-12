El peor atentado de la historia del país

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2019

18 de julio de 1994

Dos años, cuatro meses y un día después del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, un nuevo ataque con bomba destruía el edificio de siete pisos de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el barrio de Once. Murieron en la tragedia 85 personas. "Los gobiernos de Israel y de la Argentina coincidieron en calificar el hecho como un ataque terrorista, que por su magnitud solo es comparable al ocurrido el 17 de marzo de 1992, cuando un coche bomba destruyó, en Suipacha y Arroyo, la sede diplomática israelí y originó 29 muertos y 250 heridos. Por ese hecho no hay detenidos y la pesquisa no prosperó", dice la crónica. Lo mismo puede decirse, 25 años después, del ataque a la AMIA.

El uno a uno de Menem y su ministro estrella

27 de marzo de 1991

A poco de cumplir un mes como ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo impulsó la ley de convertibilidad, que fijaba la relación cambiaria entre el peso y el dólar y marcaría la economía del país durante una década. Cavallo sería en 2001 ministro de Fernando de la Rúa. Ante una corrida bancaria, instauraría el "corralito" a los depósitos, con las consecuencias conocidas.

Una ascensión a los hielos continentales de la cordillera de los Andes

3 de febrero de 1997

Entre el viento y el frío, una maravilla del mundo

por Germán Sopeña*

Fragmento de una crónica de quien fue secretario general de Redacción de la nacion y viajero empedernido

PASO DEL VIENTO.- El ascenso a los hielos tiene, por definición, el imán tradicional de la montaña: llegar hasta un punto de observación clave ante el cual se abre un panorama ilimitado ante los ojos. Esa es la particular situación del hielo continental, encerrado en gran medida entre cordones montañosos y cuya visión global sólo es posible desde cierta altura, una vez que se han franqueado barreras difíciles y de paciente escalada a pie.Tradicionalmente, los dos grandes pasos de ingreso al hielo continental son el Paso del Viento, subiendo por el valle del río Túnel, al sur del Fitz Roy, y el Paso Marconi, al norte del macizo del Fitz Roy. Aunque hay otros caminos de ingreso o de salida en los bordes de los glaciares Upsala o Perito Moreno, los dos pasos mencionados son los que permiten la aproximación más sencilla y relativamente cercana a un punto de base como El Chaltén.En nuestro caso, elegimos ir y volver por el Paso del Viento, con la intención de llegar, si el clima lo permitía, hasta la controvertida línea poligonal en el punto en que cruza el Nunatak Viedma, un afloramiento montañoso ubicado aproximadamente a mitad de camino entre el Paso del Viento y la cadena de cumbres del cordón Mariano Moreno.El tiempo no fue propicio, sin embargo. Casi un mes seguido de lluvias, tormentas de nieve, grandes vientos y nubes que cubren el horizonte impidieron el propósito de llegar a la poligonal. Pero no la posibilidad de llegar al hielo continental y disfrutar muchas de las vistas más extraordinarias que reserva la cordillera de los Andes, así como conocer en detalle las particularidades de esa zona en litigio de la cual tantas veces se ha dicho, erróneamente, que es inaccesible y sin mayor interés para nadie. Aunque sólo sea por su atractivo natural y lo agreste del lugar, el hielo continental es, sin duda alguna, una de las grandes maravillas naturales del planeta.Desde el refugio de la Gendarmería que sirve de base de apoyo para los escaladores, ubicado al lado de la laguna Toro, comienza de inmediato el ascenso más difícil. El primer obstáculo es la necesidad de cruzar el río Túnel, que baja del glaciar del mismo nombre, mediante el uso de una tirolesa, término habitual en el montañismo. Se denomina así a un cable de acero entre dos extremos, por el cual uno cruza de un lado a otro colgado de las manos y de un arnés de seguridad.Esto se dice fácil pero lleva su tiempo. Para el cruce de tres personas y las correspondientes mochilas, no menos de 45 minutos. El viento que sopla en el valle del río Túnel obliga a moverse con extrema lentitud, y las indicaciones del guía de montaña, Alex Outeiral, que cruzó primero, desde el otro lado del río, deben repetirse varias veces a voz en cuello porque el ruido del torrente que corre abajo no deja oír más que palabras sueltas.Del otro lado del río espera la subida por una picada apenas perceptible para el ojo neófito pero muy clara para los especialistas. Cada tanto, un grupo de piedras amontonadas, puestas por los montañistas que circulan habitualmente, asegura que no se ha perdido la senda. El recorrido obliga a subir y bajar otra vez al nivel del río Túnel antes de encarar la cuesta que nos llevará al primer contacto directo con el hielo continental. (...)

El trágico final de la princesa de Gales

31 de agosto de 1997

A los 36 años, Diana Spencer, exesposa del príncipe Carlos de Inglaterra, moría en un accidente automovilístico en París, en el que también falleció su entonces compañero, el egipcio Dodi Al-Fayed.