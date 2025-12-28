Salió con un Mercedes valuado en US$ 180.000, perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron.

El propietario de un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda no tuvo el mejor de sus días. Acababa de sacar del taller a su vehículo blanco valuado en 180.000 dólares cuando se volvió el protagonista de un accidente de tránsito en la autopista Panamericana que terminó con su costoso rodado fuertemente dañado.

Alrededor de las 9.30 de la mañana de este sábado, en el kilómetro 23 a la altura del cruce del acceso norte con el Camino del Buen Ayre, el Mercedes perdió el neumático trasero izquierdo en plena vía rápida, que quedó en medio del asfalto, lo que lo dejó inmovilizado en el carril izquierdo.

La mala fortuna no terminaría allí para el dueño del vehículo, un empleado textil de 67 años. Segundos después, un Peugeot 408 que circulaba toda velocidad embistió de atrás al Pagoda. Fue tal la violencia del impacto que el Mercedes se cruzó todos los carriles hacia el guardarraíl de la derecha y en ese sorpresivo movimiento otro rodado, un Renault Sandero rojo, también lo colisionó, según quedó registrado en el teléfono de varios testigos y pudo confirmar LA NACION de fuentes policiales.

Pese a la espectacularidad de las imágenes, no se reportaron heridos de gravedad; solo resultó herida levemente la acompañante del Peugeot. La peor parte se la llevó el dueño del vehículo de colección, que vio cómo su automóvil quedó dañado en gran parte de su chasis y, además, porque la fiscalía de turno de San Isidro inició una investigación por lesiones leves. Según los primeros trascendidos, ese mismo día el Mercedes habría salido de un taller mecánico tras algunas reparaciones.

El Mercedes-Benz Pagoda es un ícono del diseño automovilístico de los años 60. Lo distingue su capota de forma cóncava, inspirada en la arquitectura de los templos asiáticos, de ahí su nombre.

