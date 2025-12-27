Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para este sábado 27 de diciembre: las provincias afectadas

De cara al último fin de semana del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se esperan condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde este martes hubo graves inundaciones. El organismo advirtió que se esperan chaparrones a lo largo de toda la jornada y publicó una alerta por temperaturas extremas. Además emitió una serie de advertencias naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en distintas regiones.

Para el AMBA, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa compartió una alerta amarilla por calor extremo. Se trata de temperaturas que pueden generar un efecto leve o moderado en la salud y pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Entre las áreas afectadas se encuentra la ciudad de Buenos Aires, para donde se esperan mínimas de 25°C y máximas de 34°C, y donde se prevé una jornada un poco ventosa, con velocidades aproximadas de entre 12 y 22 kilómetros por hora. Además se anticipan chaparrones a lo largo de todo el día y la humedad será del 69%.

Mapa de calor extremo para este sábado 27 de diciembre

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar: la mínima rondará en 24°C y la máxima en 34°C. En este caso también se alertaron chaparrones, una jornada ventosa y una humedad del 61%.

La alerta por calor extremo también afectará a localidades bonaerenses como Luján, Mercedes, Suipacha, Cañuelas, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Zárate, Campana, San Vicente, Coronel Brandsen y Pilar, entre otras.

Alertas por tormentas, lluvias y vientos

El SMN informó que las zonas más afectadas por la alerta por tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y pequeños sectores de Santa Fe. Estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 milímetros.

En tanto, las zonas restantes de esas provincias y Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Buenos Aires (en el sector noroeste), San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy estarán bajo alerta amarilla por tormentas. Las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada rondarán entre 20 y 60 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 27 de diciembre

Por otra parte, el organismo emitió una alerta naranja por lluvias intensas para la zona cordillerana de Santa Cruz, donde los valores de precipitación acumulada estimados son de entre 10 y 20 milímetros y podrían ser mayores en las zonas más altas.

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones y aconsejó evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

A su vez, publicó una alerta naranja por vientos fuertes para el sur de Santa Cruz, donde las velocidades rondarán entre 50 y 60 kilómetros por hora y se esperan ráfagas muy intensas que podrían superar los 110. Además, para el norte de la provincia y en el suroeste de Chubut se emitió una alerta amarilla.