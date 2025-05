Entre la calma y la incertidumbre. Así viven los vecinos de Ushuaia la alerta de tsunami luego del sismo en Chile

USHUAIA.- Hasta las 15 está suspendido el paso fronterizo de San Sebastián entre la Argentina y Chile por la alerta de tsunami posterior al sismo ocurrió alrededor de las 10 de este viernes y fue de entre 7 y 7.5 grados a 225 km de Ushuaia en línea recta hacia el sur.

El terremoto se sintió más fuerte en la localidad chilena de Puerto Williams, pueblo costero que se ubica frente a Puerto Almanza, poblado argentino del Canal Beagle en el que se sugirió la evacuación. Desde Ushuaia se suspendió la actividad de navegación en el Canal, aunque el nivel de alerta bajó en los últimos minutos.

“La ciudad tiene su ritmo habitual típico en un feriado, pero los rumores surgen en las redes y grupos de WhatsApp en los que incluso se sugiere a los vecinos de Ushuaia autoevacuarse”, dice Susana, vecina de esta ciudad, que menciona que en su casa se movieron lámparas y muebles. Sin embargo, el Hospital Regional de Ushuaia no recibió ningún lesionado.

Eugenia, otra vecina de la ciudad, dijo que “estaba tomando mate y de pronto sentí que vibraba la pared, tardé en reaccionar hasta que me di cuenta que todo se movía. Hubo un ruido en los vidrios como de vibración. Fueron unos segundos y cuando pasó me di cuenta que había sido un sismo. Fue una sensación horrible”.

“Era cerca de las 10 y yo estaba sentada en la cocina, se me empezó a mover la silla para adelante y para atrás. Del susto me levanté y me puse abajo del marco de la puerta. Urgentemente, empecé a cargar celulares y preparé una mochila y en cuanto pude salí del edificio. No estamos preparados para esto siendo que vivimos en una ciudad sísmica, tendría que ser obligatorio porque no supe qué hacer. Todavía me siento mareada y asustada “, expresó Alejandra, que vive en un edificio del centro de la ciudad.

Llamado a la calma

Por su parte, tanto el gobierno provincial como municipal llamaron a la calma indicando que el nivel de alarma bajó en los últimos minutos.

Defensa Civil Municipal recomendó a la población mantener la calma y estar informada por medios oficiales ante las posibles consecuencias del sismo.

También sugieren que “en caso de réplicas o movimientos sísmicos evacuar hogares o lugares de trabajo en caso de percibir temblores y tomar las medidas de seguridad correspondiente”.

En este sentido oficialmente recuerdan la importancia “deben contar con un equipo de emergencia que incluya documentos importantes, linterna y radio a pilas, botiquín, agua y alimentos, almacenado en áreas seguras de la vivienda”.

“La probabilidad de tsunami es baja debido a las islas chilenas Hoste y Navarino que actúan como escudo ante las olas que podrían generarse en el epicentro del sismo” expresaron desde Defensa Civil.