¿Es feriado el lunes 20 de julio para celebrar a la selección argentina?

Mientras la selección argentina se prepara para jugar la final del Mundial 2026 contra España este domingo a las 16, el Gobierno evalúa decretar asueto en la administración pública nacional para darle vía libre a la multitud que salga a las calles a recibir al equipo de Lionel Scaloni cuando regrese a la Argentina.

Otra de las variables sobre la mesa es que el período no laborable sea de 48 horas, según informaron fuentes del Gobierno a LA NACION. La eventual medida, en tanto, se terminará de comunicar por los canales oficiales este domingo, después del partido.

Cuándo llega la selección

La selección argentina entrena en Nueva Jersey antes de la final con España Aníbal Greco - La Nación

Según pudo saber este medio, la AFA ya pidió, en principio, un chárter para regresar al país. El vuelo llegaría el lunes entre las 12 y las 14 al aeropuerto de Ezeiza. El operativo de seguridad está sujeto a cambios que pueda solicitar la asociación que conduce Claudio “Chiqui” Tapia después de la final.

“Vas a tener de mínima cuatro millones de personas en la calle; es imposible moverse, incluso si quisieras trabajar como un día normal”, analizó esta mañana una voz importante del oficialismo.

Operativo del Gobierno

Según indicó el presidente Javier Milei, su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es quien está a cargo de la organización y diseñó un operativo junto a Casa Militar para que la sede del Ejecutivo quede para uso exclusivo del plantel, con la seguridad oficial.

El Gobierno, además, ya puso la Casa Rosada a disposición de la selección por si quieren usarla para saludar a la gente.

Milei en el balcón de la Casa Rosada Fabian Marelli

En la Casa Rosada trabajan en el diseño del operativo de recepción del plantel. Este viernes se realizó la primera reunión presencial para delinear la forma en que se va a montar la estrategia, aunque todavía la información es escasa respecto de cómo se moverá la selección tras la final en Nueva Jersey.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, este mediodía Monteoliva hizo una reunión de coordinación en la sede del Ministerio de Seguridad. Del encuentro participaron representantes de las Fuerzas Federales, de la Casa Militar y del Ministerio de Seguridad porteño.

Pedidos a Milei

El posteo de Aguiar X

El gremio de empleados públicos ATE, uno de los más combativos contra la gestión de Milei, exige desde los octavos de final que el Gobierno decrete asueto para el día de los partidos. Hasta ahora, no consiguió respuesta de parte del Ejecutivo.

Este viernes, el jefe del gremio, Rodolfo Aguiar, se subió a la posibilidad de que no se trabaje algún día de la semana próxima, cuando arribe la selección. “¿Finalmente van a atender los insistentes pedidos que venimos haciendo desde ATE? ¿El Gobierno evalúa decretar feriado nacional? Ustedes se autolicenciaron cada vez que jugó la Argentina", arremetió en sus redes sociales.

“¿Finalmente van a atender los insistentes pedidos que venimos haciendo desde ATE? Este partido, este Mundial, supera lo estrictamente deportivo. Moviliza el sentir nacional y reviste una enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país", añadió y siguió: “¿Cuándo van a pensar en los trabajadores? Salvo [Santiago] Caputo (que llegó tarde a la Casa Rosada y se puso la camiseta para sacarse una fotito), ¡el miércoles no había nadie! PD: Les recuerdo que otros países ya adoptaron medidas similares incluso en instancias menos decisivas que la que nos toca vivir este domingo".