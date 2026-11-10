¿Es feriado mañana, miércoles 11 de noviembre, en la Argentina?
La agenda del Papa León XIV contempla una misa en Luján, que se espera que sea multitudinaria; todas las actividades de su día
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La visita del Papa León XIV a la Argentina marcó un hito histórico. Su llegada no solo provocó un renovado interés por su agenda, sus actividades y las misas que presidirá, sino también por los diferentes feriados declarados para los distintos niveles del Estado para garantizar una circulación más fluida.
Además de los feriados del 9 y 10 de noviembre, el primero a nivel nacional y el segundo en Buenos Aires y Córdoba, este miércoles 11 de noviembre es feriado solamente en la Provincia de Buenos Aires, con motivo de la visita del Sumo Pontífice a Luján, donde encabezará una misa masiva.
El feriado provincial del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. Así lo estableció el Decreto 1103/2026 del Boletín Oficial, que ordenó los alcances de los asuetos por la visita del Papa. “Establécese como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV”, decía el texto.
La agenda del Papa, este miércoles 11 de noviembre
La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Para las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.
A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
Todos los feriados de noviembre y diciembre
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Martes 10 de noviembre
Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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