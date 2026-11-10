¿Es feriado mañana, miércoles 11 de noviembre, en la Argentina?

La visita del Papa León XIV a la Argentina marcó un hito histórico. Su llegada no solo provocó un renovado interés por su agenda, sus actividades y las misas que presidirá, sino también por los diferentes feriados declarados para los distintos niveles del Estado para garantizar una circulación más fluida.

La visita del Papa León XIV a la Argentina Presidencia

Además de los feriados del 9 y 10 de noviembre, el primero a nivel nacional y el segundo en Buenos Aires y Córdoba, este miércoles 11 de noviembre es feriado solamente en la Provincia de Buenos Aires , con motivo de la visita del Sumo Pontífice a Luján, donde encabezará una misa masiva.

El feriado provincial del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. Así lo estableció el Decreto 1103/2026 del Boletín Oficial, que ordenó los alcances de los asuetos por la visita del Papa. “Establécese como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV”, decía el texto.

El Papa León XIV preside la misa en el Monumento a los españoles Fabian Marelli

La agenda del Papa, este miércoles 11 de noviembre

La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Para las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.

Horario Actividad 08.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú

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