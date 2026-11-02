Es pizzero, corre 1300 kilómetros y busca unir el Aconcagua con el Obelisco por una causa solidaria

MENDOZA.- Ya está en carrera, de punta a punta del país. El objetivo: unir el Aconcagua con el Obelisco. El motivo: luchar contra la desnutrición infantil.

Facundo Pomponio, reconocido ultrarunner argentino y maestro pizzero certificado, no se detiene, aunque el cansancio se haga sentir al final de cada jornada sobre la ruta. El sueño lo desvela, pero no piensa frenar hasta cumplir la meta.

El deportista, oriundo de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, ya atravesó toda Mendoza y por estas horas recorre San Luis. Lleva más de 460 kilómetros completados, es decir, cerca del 30% del recorrido total. La aventura contempla 1300 kilómetros. Todo comenzó hace una semana sobre la ruta 7, en las inmediaciones del Aconcagua, en plena Cordillera de los Andes, con temperaturas cercanas a los 12 grados bajo cero.

Más allá del desafío deportivo extremo y la experiencia de superación personal, el objetivo de Pomponio es aún más ambicioso: recaudar fondos y visibilizar la tarea de la ONG Pata Pila, que trabaja para combatir la desnutrición infantil y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad.

El ultramaratonista bonaerense recorre unos 50 kilómetros diarios acompañado por un equipo de apoyo logístico que lo asiste durante toda la travesía

En diálogo con LA NACION, durante una pausa de la travesía, Facundo se mostró emocionado por la repercusión del desafío. A medida que avanza el recorrido, corredores y corredoras de distintas localidades comenzaron a sumarse para compartir algunos tramos y acompañarlo.

“Me sorprendió muchísimo la gente y el acompañamiento. Es una masa”, contó, agradecido por la respuesta de quienes se acercan a correr junto a él.

Así, deporte, turismo y solidaridad se unen en “ARG1300. De los Andes al Obelisco”, una inédita y exigente travesía que puede seguirse a través de su cuenta de Instagram @facu.pomponio.

En Mendoza, el recorrido comenzó el 22 de octubre a las 6.30, en Las Cuevas, a 3557 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 12 grados bajo cero, en el entorno del Aconcagua, la montaña más alta de América. Desde allí atravesó destinos emblemáticos de la provincia como Puente del Inca, Uspallata y Potrerillos, para continuar por la ciudad de Mendoza y avanzar hacia el este provincial, pasando por La Paz y Desaguadero camino a Buenos Aires.

Elegir Mendoza como punto de partida tuvo un significado especial para Pomponio.

“Quería que el inicio fuera en un lugar significativo, y qué mejor que salir desde la inmensidad de la cordillera, desde la base de la montaña más alta de América, y terminar en Buenos Aires”, explicó el atleta, también reconocido pizzaiolo certificado por la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), dueño y fundador de Michele Pizza e Amore, con locales en Berazategui y Quilmes.

La travesía busca unir dos escenarios emblemáticos del país: la imponencia natural del Aconcagua y el Obelisco, uno de los símbolos urbanos más reconocidos de Buenos Aires.

La meta principal es recaudar fondos y difundir el trabajo de Pata Pila. Para completar el recorrido, Pomponio corre en promedio 50 kilómetros diarios durante unas tres semanas.

A lo largo de la travesía, la planificación combina rutas nacionales y caminos de tierra, con el apoyo de un equipo de asistencia integrado por cuatro personas encargadas de la logística, la alimentación y la contención durante el desafío.

La aventura comenzó en la cordillera mendocina, con temperaturas cercanas a los 12 grados bajo cero y más de 3500 metros sobre el nivel del mar

“Ya estamos en San Luis capital. Facu lleva acumulados más de 460 kilómetros. Ahora partimos rumbo a Villa Mercedes”, contó Rodrigo Negrussi, fotógrafo e integrante del equipo.

Por delante quedan Córdoba, Santa Fe y, finalmente, Buenos Aires.

Pomponio destacó que la preparación para una ultramaratón no depende únicamente del entrenamiento físico. El descanso, la alimentación, la planificación y el acompañamiento resultan fundamentales para sostener el esfuerzo y alcanzar la meta.

La iniciativa también contempla acciones solidarias vinculadas con la entrega de calzado infantil en la provincia de Salta y mantiene abierta la convocatoria para sumar patrocinadores y colaboradores que puedan contribuir con la logística y el alojamiento durante las distintas etapas del recorrido.

En el deporte construyó una trayectoria marcada por la resistencia y los desafíos de larga distancia. Completó maratones, dos pruebas Ironman, carreras de trail y travesías de ultradistancia, entre ellas el recorrido de 422 kilómetros entre Buenos Aires y Mar del Plata.

ARG1300 busca transformar cada kilómetro en una oportunidad para difundir el trabajo de Pata Pila. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante donaciones y ayudar a que la iniciativa llegue a más personas. Para conocer más sobre la organización o realizar aportes se puede ingresar a https://patapila.org/.