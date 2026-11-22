NUEVA YORK.– En los términos más simples, el objeto llamado 1998 KY26 es una roca que orbita alrededor del Sol y mide unos 11 metros de diámetro. Pero se mueve de una manera que la gravedad, por sí sola, no puede explicar. Eso abrió un debate sobre si se trata de un cometa, un asteroide o algo completamente distinto.

No, no es una nave espacial extraterrestre. Tampoco parece probable que sea una nave espacial soviética perdida.

1998 KY26 fue descubierto en 1998 por Tom Gehrels, astrónomo de la Universidad de Arizona, y en un principio parecía ser un asteroide. Pero sus aceleraciones inusuales hacen que se desvíe de la órbita precisa que describen las leyes del movimiento planetario de Johannes Kepler, enseñadas a generaciones de estudiantes de física. Las desviaciones son minúsculas, pero significativas.

Una de las hipótesis sostenía que 1998 KY26 era un “cometa oscuro”: uno que simplemente carecía de la característica cola compuesta por partículas de polvo liberadas a medida que el Sol provoca la vaporización del hielo enterrado. Ese proceso, conocido como sublimación, podría manifestarse a través de la aceleración que presenta 1998 KY26.

Representación artística de 1998 KY26 (M. Kornmesser/ESO; T. Santana-Ros, JAXA/University of Aizu/Kobe University)

Sin embargo, un nuevo artículo publicado en la revista científica Icarus profundizó el misterio al sostener que la temperatura promedio de 1998 KY26, de unos agradables -47 °C, se encuentra “muy por encima” del umbral necesario para la presencia de hielo.

“Si algo tiene hielo, entonces es un cometa”, explicó Darryl Z. Seligman, profesor asistente de Física y Astronomía en la Universidad Estatal de Michigan y uno de los principales defensores de la hipótesis del “cometa oscuro”. Pero si no hay hielo, no hay cometa. “La superficie de KY26 es demasiado cálida”, señaló Seligman en una entrevista. Y así se desvaneció una de las explicaciones más sencillas.

Seligman agregó que, aunque contamos con herramientas capaces de observar el espacio profundo, los objetos cercanos a la Tierra representan un desafío científico propio.

“No hay demasiados datos sobre objetos muy cercanos a la Tierra. Son extremadamente pequeños y tenues”, dijo.

Avi Loeb, el astrofísico de Harvard que despertó controversias como uno de los principales “cazadores de extraterrestres” de Estados Unidos, ofreció su propia hipótesis en Fox News Digital. Loeb sostuvo que 1998 KY26 no era ni un cometa ni un asteroide, sino Phobos 1, una nave espacial no tripulada lanzada por la Unión Soviética en 1988 para visitar Marte y que se perdió unos dos meses después.

Si Loeb tiene razón, Phobos 1 pasó décadas escondida a plena vista. Planteó por primera vez que 1998 KY26 era un satélite soviético en un artículo que coescribió y que fue publicado en internet en mayo pasado.

Pero así como Loeb descartó la hipótesis del cometa oscuro defendida por Seligman, Jared Isaacman, administrador de la NASA, descartó la posibilidad de que el objeto sea algún tipo de nave espacial. No existía evidencia de que fuera “otra cosa que un asteroide”, aseguró Isaacman en Fox & Friends.

“Hay todo tipo de basura espacial ahí afuera”, dijo Bryce Bolin, científico de Eureka Scientific Inc., una corporación dedicada a la investigación, que escribió sobre 1998 KY26. “Pero este objeto es demasiado pesado, demasiado denso”, dijo Bolin y agregó que 1998 KY26 tiene la densidad de, aunque parezca obvio, una roca.

La clave para explicar el extraño comportamiento de 1998 KY26 podría estar en un artículo publicado en 2025 que demostró que su diámetro era apenas un tercio del calculado anteriormente.

“Ese fue un resultado enorme”, dijo Bolin, porque permitió a los científicos pensar de otra manera las fuerzas que actúan sobre el objeto, incluso si no había hielo presente.

Aproximadamente un mes después, Davide Farnocchia, ingeniero de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, y varios colegas propusieron una explicación novedosa, que cobró sentido una vez que se corrigió el tamaño estimado de 1998 KY26: su extraña aceleración estaría siendo impulsada por el Sol.

“Los fotones de luz tienen impulso. Es muy pequeño por fotón, pero hay una enorme cantidad de fotones”, explicó David Jewitt, director del Instituto de Planetas y Exoplanetas de la Universidad de California en Los Ángeles. “Esa presión es suficiente para empujar cuerpos si no son demasiado grandes”, argumentó.

Ese fenómeno, conocido como presión de radiación, podría estar actuando en conjunto con otro llamado efecto Yarkovsky, que describe la fuerza producida por un objeto cuando emite calor después de absorber luz solar.

En un comunicado publicado el domingo, la NASA afirmó que las “fuerzas de radiación solar” estaban actuando sobre 1998 KY26.

La agencia espacial japonesa esperaba resolver el misterio mediante la sonda Hayabusa2, que tenía previsto llegar al objeto en 2031. Pero el lunes las autoridades japonesas anunciaron la cancelación de esa visita y atribuyeron la decisión a problemas en el motor de la nave.

En su lugar, Hayabusa2 viajará hacia otro asteroide, 2015 BM510, al que se espera que llegue entre 2028 y 2029.

Seligman, de la Universidad Estatal de Michigan, señaló que no le preocupa un eventual impacto de 1998 KY26 contra la Tierra, dado que organismos como la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA monitorean de manera exhaustiva los cielos que, como suele recordar la comunidad astronómica, no siempre son amigables.

“Son realmente buenos en lo que hacen”, afirmó Seligman y concluyó: “No tenemos de qué preocuparnos”.