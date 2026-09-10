¿Escuchó hablar del supermonstruo Godzilla El Niño? Acá le explicamos cómo podría afectarlo realmente

NUEVA YORK.- Estaba lloviendo. Eso fue lo primero que sorprendió a Alyssa Atwood cuando bajó del avión en la Isla de Navidad en agosto.

Los aguaceros torrenciales ya habían convertido los caminos de tierra en cursos de agua intransitables, dejando a su equipo de investigación preguntándose si los camiones podrían siquiera llegar al alojamiento.

Cuando finalmente se metió en el océano Pacífico, no era exactamente como lo recordaba.

“Casi no dan ganas de usar un traje de neopreno, hace mucho calor”, dijo la doctora Atwood, paleoclimatóloga de la Universidad Estatal de Florida que volvió recientemente de la isla, un remoto atolón de coral situado en el Pacífico central, en el centro geográfico de El Niño.

El pico invernal habitual de El Niño todavía está a meses de distancia. Sin embargo, en la Isla de Navidad, también conocida como Kiritimati, el océano ya estaba al menos dos grados más cálido que el promedio, con temperaturas de entre 30 y 30,5 grados Celsius, y el arrecife estaba sufriendo un blanqueamiento activo. Era una señal preocupante de lo que los modelos de pronóstico sugieren que podría convertirse en un El Niño récord, y una evidencia contundente de que el océano ya había ingresado en territorio desconocido en medio de lo que algunos llamaron un “super El Niño” o incluso un “El Niño Godzilla”.

Ya contribuyó a que este sea el verano más cálido registrado en los Estados Unidos y aumentó la actividad de huracanes en el Pacífico, con tormentas poco habituales y destructivas cerca de Hawái. Al mismo tiempo, mantuvo a los huracanes alejados del Atlántico, haciendo que partes del Caribe estén más secas de lo habitual. Y mientras se acerca el invierno, los expertos siguen de cerca qué significará para el clima cotidiano la fase más intensa de El Niño.

Las advertencias pueden dejar a la gente común de todo el mundo con una pregunta central: ¿qué tan preocupados deberían estar?

Aunque suele relacionarse con lluvias e inundaciones, El Niño también puede alterar los patrones de precipitaciones y favorecer condiciones más secas en otras zonas Istock - iStockphoto

¿Quién recibe más lluvia? ¿Quién recibe menos?

Primero, una breve explicación: El Niño es un patrón climático natural que aparece cada pocos años. Por lo general, se desarrolla en primavera o verano, se fortalece durante el otoño y alcanza su punto máximo en invierno. Por sí solo, no significa un invierno más húmedo en California o una Navidad más cálida en Nueva York, pero la mayoría de las veces, cuando llega El Niño, eso es lo que suele ocurrir. Un episodio tan fuerte como este puede aumentar esa probabilidad.

Emily Becker, climatóloga de la Universidad de Miami, explicó que los pronósticos estacionales, como los que ocuparon los titulares a medida que quedó en evidencia la magnitud fuera de lo común del fenómeno de este año, representan probabilidades cambiantes más que predicciones precisas. Un pronóstico de invierno puede ofrecer una señal sólida de que diciembre, enero y febrero probablemente estarán por encima o por debajo del promedio, dijo, pero no cuándo ocurrirá una tormenta específica ni qué tan intensa será.

Piense en el patrón de El Niño como una danza entre el océano y la atmósfera. A medida que los vientos del Pacífico tropical se debilitan, una masa de agua cálida que de otro modo habría permanecido en el Pacífico occidental, cerca de Indonesia, se desplaza hacia el este, arrastrando consigo la principal zona de tormentas eléctricas del océano. Ese cambio actúa como una piedra lanzada en un arroyo, propagando ondas a través de la atmósfera que alteran la corriente en chorro y modifican los patrones climáticos en todo el mundo.

“Veo a El Niño como un artista que está trazando algunos bocetos preliminares, a grandes rasgos, sobre qué esperar durante las próximas estaciones”, dijo Michelle L’Heureux, experta en El Niño de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. “Pero los detalles del retrato final estarán determinados por eventos que no podemos predecir con meses de anticipación”.

California, por estar sobre el Pacífico, suele ser la primera masa continental afectada por este nuevo patrón. El estado recibe la mayor parte de sus precipitaciones anuales durante el invierno, por lo que un año de El Niño suele provocar tormentas que permanecen en la memoria colectiva durante décadas. Eso fue lo que ocurrió en 1997, cuando tormentas implacables dejaron más de una docena de muertos y provocaron daños por US$500 millones.

Pero aunque un El Niño fuerte inclina las probabilidades, no ofrece ninguna garantía.

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En 2015, otro año de “El Niño Godzilla”, los pronosticadores esperaban que las tormentas invernales ayudaran a poner fin a una megasequía de varios años. Pero las tormentas fueron desviadas de California por patrones climáticos más regionales.

“En California, dos de cada tres episodios de El Niño terminan con precipitaciones por encima de lo normal”, dijo la doctora Becker. En otras palabras, California registra lluvias superiores al promedio en solo dos de cada tres temporadas de El Niño. Por lo tanto, existe una probabilidad de una en tres de que el invierno permanezca seco.

Esta vez, los expertos en clima creen que es más probable que California termine con más lluvias, dijo Jon Gottschalck, quien trabaja en el Centro de Predicción Climática de la NOAA (por su sigla en inglés). Pero ese pronóstico se basa en estadísticas similares a las utilizadas en 2015, e incluso Gottschalck advierte que California suele ser más difícil de predecir con certeza que otras partes del país durante un episodio de El Niño.

Es probable que partes del sur también registren más lluvias este invierno, dijo Gottschalck. Durante los episodios de El Niño, la corriente en chorro suele instalarse sobre el sur de los Estados Unidos, transportando un flujo constante de humedad procedente del Pacífico a través de Texas, Oklahoma y Kansas.

Eso podría ser algo positivo, dijo Weston Anderson, científico especializado en agricultura.

“Este El Niño puede traer algo del alivio tan necesario para la región, con un aumento de las precipitaciones en el sur de los Estados Unidos”, dijo Anderson, al señalar que los cultivos de trigo de invierno de Kansas y Oklahoma podrían beneficiarse significativamente después de años de sequía impulsada por La Niña.

El Niño provoca aguas inusualmente cálidas en la superficie del océano Pacífico tropical oriental y central NOAA

A diferencia de California, la señal que proporciona El Niño respecto de precipitaciones invernales superiores al promedio a lo largo de toda la Costa del Golfo, el sudeste y la costa este de los Estados Unidos es una de las más confiables que pueden interpretar los pronosticadores estacionales.

“Las probabilidades allí son bastante altas”, dijo Ben Kirtman, climatólogo de la Universidad de Miami.

¿Qué pasa si usted está en el noreste? Es complicado

Si bien es muy probable que haya más tormentas y que avancen por la costa este, como sucede cada invierno, esos sistemas no siempre se traducen en nevadas cuando llegan al noreste, como podría ocurrir en un año sin El Niño.

El monitoreo global del fenómeno climático de El Niño Min. de Infraestructura de PBA

¿Por qué? Porque la mitad norte de los Estados Unidos suele registrar temperaturas significativamente más altas durante los episodios de El Niño. Eso significa que potenciales tormentas de nieve a menudo terminan convirtiéndose en lluvia o hielo en las principales ciudades del noreste, porque no siempre hace el frío suficiente para que la nieve caiga o se acumule.

“Existe una relación razonablemente fuerte entre El Niño y un invierno más cálido en toda la franja norte”, dijo la doctora Becker.

Pero todavía no guarde el abrigo de invierno. Un invierno generalmente más cálido en el norte no descarta irrupciones repentinas y severas de aire ártico.

Amy Butler, científica investigadora del Laboratorio de Ciencias Químicas de la NOAA, explicó que El Niño suele desencadenar lo que los meteorólogos llaman “calentamientos estratosféricos repentinos” muy por encima del Polo Norte. Esos calentamientos pueden empujar el aire frío del Ártico más hacia el sur.

Si usted está en Nueva York, por ejemplo, no sería imposible disfrutar de una Nochebuena más cálida de lo habitual y, apenas una semana después, necesitar una parka pesada para recibir el Año Nuevo.