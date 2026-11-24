Un abrazo antes de entrar a votar. Una madre y su hijo se encontraron en la puerta del Consulado General de España en Buenos Aires, ubicado sobre la calle Guido, entre la Avenida Callao y Rodríguez Peña, en el barrio de Recoleta; se saludaron y caminaron juntos hacia el ingreso para participar de los comicios adelantados en el extranjero de las elecciones generales de España, que se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre.

A lo largo de la jornada, las escenas familiares se repitieron entre quienes se acercaron a ejercer su derecho al voto como ciudadanos españoles: algunos llegaron acompañados, otros haciendo fila en solitario y varios que aprovecharon para sacarse una foto con el pasaporte español en mano y el edificio consular de fondo.

La mayoría de quienes se acercaron a votar ya lo habían hecho en otras oportunidades. Aunque también hubo quienes decidieron participar por primera vez. Una joven argentina que vivió durante un tiempo en Madrid y prefirió resguardar su identidad contó que hasta ahora nunca había votado en unas elecciones españolas. Esta vez, sin embargo, sintió que debía hacerlo. Según explicó, las conversaciones con familiares, compañeros y otras personas de su entorno la llevaron a preocuparse por la situación del país y a considerar que participar era una manera de aportar.

Las elecciones en el país ibérico fueron anticipadas hace casi dos meses por el presidente Pedro Sánchez. En esta cita democrática, los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno en las urnas, sino que votan a los representantes de las Cortes Generales (diputados y senadores) en un sistema parlamentario, y es el Congreso de los Diputados quien elige al mandatario mediante un proceso llamado investidura.

Según informaron a LA NACION desde el Consulado General de España en Buenos Aires, el padrón de esa sede diplomática cuenta con 331.000 inscriptos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La votación presencial se desarrolla desde el sábado 21 hasta el jueves 26 de noviembre de 2026, inclusive. Se recibirán los votos entre las 10 y las 19. El horario será el mismo durante todas las jornadas previstas. Hasta hoy, un total de 4300 electores habían depositado su sobre de votación en las urnas.

“Me trajo el deber”

Durante la jornada, los votantes se concentraron en la entrada del consulado, donde el personal de seguridad controlaba el ingreso y orientaba a quienes llegaban. Dos carteles diferenciaban a quienes contaban con el certificado de inscripción electoral de aquellos que no lo llevaban consigo.

“¿Es rápido? Es que nunca vino tanta gente", comentaba una mujer con una sonrisa, antes de ingresar. “Cinco minutos”, le respondió el guardia entre risas. Entre las filas y los controles, las motivaciones eran diversas, aunque una idea aparecía con frecuencia en las conversaciones: la importancia de mantener el vínculo con España, incluso a la distancia.

Romina Alonso tiene 50 años, es radióloga y llegó al consulado junto con su hija Martina Florio, de 25, que es psicóloga. Ambas tienen ciudadanía española por parte del padre de Alonso y comparten una tradición que, para las dos, está relacionada con el compromiso de participar en las elecciones. “Me trajo el deber. Hay que votar, hay que cumplir”, resumió la mamá cuando LA NACION le consultó por qué decidió acercarse.

Los votantes se concentraron en la entrada del consulado, donde el personal de seguridad controlaba el ingreso y orientaba a quienes llegaban JUAN IGNACIO RONCORONI - EFE

Para Florio, que todavía tiene pendiente conocer España, la nacionalidad representa tanto una conexión con sus raíces familiares como una oportunidad para el futuro. Conoció a su bisabuela y mantiene presente la historia familiar a través de su abuelo, que todavía vive. “Está bueno porque te abre más puertas”, explicó sobre la posibilidad de contar con la ciudadanía española.

Como psicóloga, señaló que también existe la oportunidad de homologar su título y acceder a otras alternativas laborales. Sin embargo, su decisión de votar no estuvo vinculada solamente a las posibilidades que le ofrece el pasaporte. “Yo considero que hay que seguir promulgando la democracia”, sostuvo. Y agregó que quiso informarse sobre la situación política antes de acercarse a las urnas “para no votar por votar”.

Madre e hija no fueron las únicas que organizaron su día para acercarse en familia al consulado. Gabriel Panasiuk Ruiz, de 61 años, quien trabaja en el sector financiero, llegó acompañado por sus dos hermanos. Aunque viven en distintos puntos del área metropolitana —uno en Pilar, otro en Palermo y él en Ramos Mejía—, los tres pautan un horario y coordinan para concurrir juntos cada vez que hay elecciones.

“Venimos siempre juntos”, contó. Para Ruiz, participar tiene que ver con una conexión personal con el país de su familia: “Es una parte mía que me tira de España y me parece que hay que hacer los deberes bien”. A diferencia de otros años, aseguró que no había notado una concurrencia mayor a la de otras ocasiones y destacó la organización del operativo. “La verdad, rapidísimo, tenés siempre gente adentro que te acompaña”, afirmó.

Ana María Danza Bozi, de 68 años, es contadora pública y también mantiene un vínculo estrecho con el país europeo, aunque su conexión viene de generaciones anteriores. Es nieta de gallegos y creció escuchando las historias y anécdotas que contaban sus tías sobre sus abuelos. Su relación con España también se mantiene a través de los viajes: “Voy casi todos los años. Nosotros tenemos amigos en Madrid, entonces nos vamos, paseamos un rato”.

La votación presencial se desarrolla desde el sábado 21 hasta el jueves 26 de noviembre de 2026, inclusive JUAN IGNACIO RONCORONI - EFE

Esta no fue su primera participación en unas elecciones españolas. Ya había votado en otras oportunidades y, en esta ocasión, llegó con una expectativa concreta: que el resultado contribuya a mejorar la situación del país. “Esperemos que mi voto ayude a cambiar”, expresó, y manifestó su deseo de que aparezca una alternativa que permita mejorar el panorama español.

La historia de Sergio Dopado, de 63 años e ingeniero, tiene otra particularidad: él nació en España y llegó a la Argentina cuando era chico, acompañado por su padre. Durante años acostumbró a votar por correo, pero esta vez decidió acercarse personalmente al consulado porque las boletas no le habían llegado. Ante la posibilidad de quedarse sin participar, optó por presentarse antes de que terminara el plazo.

Para él, votar es una responsabilidad que mantiene a pesar de vivir fuera de su país de origen. “Me parece que es una responsabilidad civil”, explicó. Su expectativa es que España pueda atravesar un cambio favorable. La distancia geográfica, en su caso, no modificó su intención de seguir involucrado en la vida política.