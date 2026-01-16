Está internado en Mar del Plata: se conoció un nuevo parte médico del chico accidentado en La Frontera

MAR DEL PLATA. El cuadro clínico de Bastián, el niño de 8 años que sufrió gravísimas lesiones en un choque entre un UTV y una camioneta en el sector conocido como La Frontera en Pinamar y que fue trasladado este jueves a Mar del Plata, sumó en estas últimas horas la confirmación de múltiples fracturas de cráneo.

Desde el lunes pasado, cuando ingresó al Hospital Municipal de Pinamar, se lo atendió allí por diversos daños con foco de gravedad en la región abdominal, especialmente en el hígado.

Desde Pinamar, ayer fue trasladado en helicóptero para ser tratado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

La situación era tan delicada que se debió postergar el necesario traslado a un centro de mayor complejidad, dado que corría riesgo su vida. Ese paso se concretó este jueves por la tarde, en un gran operativo del Ministerio de Salud bonaerense que requirió de ambulancias, un avión sanitario y equipos médicos en ambos destinos.

En el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata, donde lo recibieron a las 18 de ayer, se lo sometió a diversos estudios específicos y complementarios a los realizados en Pinamar para terminar de definir su estado clínico.

El primer informe oficial emitido por el establecimiento sobre este paciente confirma que en estos primeros pasos “se lo estabilizó y compensó”, lo que permitió someterlo a prácticas de tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen. Como resultado se confirmaron “múltiples fracturas de cráneo”.

Tras estos estudios y a partir de la evaluación de los profesionales tomó intervención el equipo de neurocirugía del Hiemi, que dispuso colocarle una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano, “sin complicaciones”.

Si bien se había planteado como urgencia y primera instancia a partir de su llegada al hospital marplatense, se aclaró que el ingreso a quirófano para la exploración y el cierre abdominal -paso siguiente a dos cirugías previas por las que pasó entre lunes y martes- “será según su evolución”.

Bastián se encuentra internado en el área de Terapia Intensiva y está acompañado aquí por sus padres y otros familiares, a quienes se les ha brindado también asistencia y puesto a disposición equipos de contención que también son parte del Hiemi.

El operativo

El operativo de traslado se coordinó entre los ministerios de Seguridad y Salud de la provincia de Buenos Aires y se ejecutó en condiciones complicadas de tiempo, ya que en Pinamar se registraba por esas horas una tormenta de importante intensidad que obligó a demorar la partida del helicóptero.

El vuelo llevó casi media hora y la aeronave aterrizó en la Base Naval Mar del Plata, donde esperaba una ambulancia del Hiemi y un médico intensivista del establecimiento que monitoreó la situación durante el transporte del paciente hasta el centro de salud.

Tanto para el traslado hasta el helicóptero como para el último tramo terrestre hasta el Hiemi se dispusieron unidades móviles de terapia intensiva, todo coordinado desde el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que, al igual que el hospital, depende del Ministerio de Salud bonaerense.

El incidente

El choque en el que Bastián se vio involucrado ocurrió en uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. De acuerdo con la información policial, un UTV tipo Can-Am que salía desde el interior de ese predio colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca, en momentos en que fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención en el lugar.

Como consecuencia del impacto, el niño fue hallado inconsciente y con un fuerte traumatismo, mientras que un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro. La pediatra Melina Santillán fue la primera médica en asistir al menor de ocho años.

La profesional se encontraba de vacaciones con su familia cuando, cerca de las 20 de aquella jornada, se cruzó de manera fortuita con la escena del accidente e intervino. “Yo pensé que iba a encontrar a un chico llorando y lastimado. Pero cuando lo vi estaba en coma, totalmente inconsciente, pálido, cianótico. La frecuencia cardíaca estaba bajando y apenas respiraba. Tenía respiraciones ineficaces”, relató la profesional de la salud oriunda de Tucumán.

Ante la demora de la ambulancia y sin equipamiento médico, Santillán comenzó a actuar con la ayuda de bomberos que estaban en el lugar. “Era evidente que estaba en shock hipovolémico, o sea, perdiendo sangre por algún lado. Empezamos de inmediato con maniobras de reanimación. Yo guiaba a un bombero para que hiciera los masajes cardíacos y lo ventilaba al ritmo que corresponde a un niño”, explicó.

Minutos después, el niño fue trasladado de urgencia al principal nosocomio del partido bonaerense en estado grave. En el impacto, sufrió una importante lesión hepática, que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia pocas horas después del accidente. Durante la operación se le colocó un packing hepático para contener una hemorragia interna. El día posterior, se lo sometió a una segunda operación por inestabilidad hemodinámica -el sistema circulatorio no puede mantener un flujo sanguíneo adecuado a los órganos vitales-.

Los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar del choque para la realización de las pericias correspondientes y la causa fue caratulada como “lesiones culposas”, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión.