Día del Perro en la Argentina: por qué se celebra hoy

El Día del Perro se celebra cada 2 de junio en la Argentina, en recuerdo a Chonino, un perro policía que realizó una heroica hazaña décadas atrás. La jornada tiene como meta reconocer el rol que cumplen estas mascotas en cada hogar. Para muchos, los perros son un miembro más de la familia, quienes brindan apoyo y compañía incondicional.

Esta fecha conmemora a todos los perros, de cualquier raza y tamaño, honrando la figura esencial que cumplen en la vida de muchas personas. Asimismo, muchos canes desempeñan roles fundamentales para la asistencia en diferentes ámbitos, como el de la policía. En la Argentina existen diferentes fuerzas policiales que cuentan con la presencia de perros.

Por Chonino, se fijó el 2 de junio como el Día nacional del Perro en la Argentina

¿Por qué se celebra hoy el Día del Perro?

Chonino era un ovejero alemán nacido en 1975, que formaba parte de la Policía Federal. Comenzó su entrenamiento a temprana edad como perro de presa, por lo que llevaba a cabo diferentes tareas. Una de sus principales funciones consistía en acompañar a los oficiales en operativos y recorridos.

De esta manera, el 2 de junio de 1983 Chonino realizó una patrulla junto a su guía, Luis Sibert y al agente Jorge Iani. Los oficiales observaron una situación sospechosa, por lo que solicitaron a dos personas sus documentos. Ante la negativa, la dupla se dio a la fuga y comenzó una persecución. Se dio comienzo a un tiroteo en el que los oficiales resultaron heridos.

El Predio de la Policía Montada tiene una estatua de bronce en honor a Chonino Instagram

Chonino consiguió atacar y reducir a los delincuentes para terminar con el incidente, pero uno de estos disparó contra el perro, quien falleció al poco tiempo. Al incorporarse, los policías consiguieron rescatar un pedazo de tela de la boca del can. El retaso contenía el documento de uno de los agresores, lo que ayudó a identificar a los sospechosos y capturarlos.

En 1996, la periodista Cora Cané ideó declarar una fecha en honor al heroico perro. El oficial Sibert falleció en 2007 y sus restos descansan junto a los de Chonino, dentro del círculo de la Policía Federal Argentina. Asimismo, el Predio de la Policía Montada cuenta con una estatua de bronce en su recuerdo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee también un pasaje en su recuerdo, entre las calles Avenida Casares y la Avenida Jerónimo Salguero.

Perros recordados de la historia argentina

A lo largo de la historia nacional, muchos perros saltaron a la fama por su participación en programas, cualidades físicas o popularidad de sus dueños. Algunos canes se convirtieron en figuras de la cultura argentina y son recordados en la actualidad. Uno de los casos más populares es el de Jazmín, la mascota que acompañó a Susana Giménez durante 17 años. Se trataba de una Yorkshire Terrier, quien acompañó a la diva en sus programas y viajes.

En 2015, Lionel Messi compartió la foto de una nueva incorporación en su familia. Hulk, un dogo de Burdeos que provocó un gran asombro en el público por su tamaño. Ocurre algo similar con Kristobal, el famoso perro de Moria Casán. Se trataba de un pequeño chihuahua que realizó varias apariciones en eventos y televisión.

El entrenamiento de la División K9 de perros

En el mundo de la ficción argentina, existen dos perros recordados por la audiencia. En 2005, Casados con Hijos provocó un gran impacto en la televisión. El perro de la familia protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, se robó las miradas. Fatiga se convirtió en uno de los perros más queridos de la televisión, a pesar de que se trataba de una hembra llamada Violeta. Otro caso de éxito fue el de Betún, conocido por sus apariciones en la serie Los Simuladores, como acompañante del personaje de Pablo Lamponne interpretado por Alejandro Fiore.