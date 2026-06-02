En Pilar: cumplía tareas comunitarias por manejar borracho, volvió a dar positivo en un control e intentó justificarse

Un conductor de 22 años oriundo de Capilla del Señor fue detectado con alcohol en sangre durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje de Pilar. El test arrojó un resultado de 0,39 gramos por litro y derivó en la retención de su licencia. Lo que convirtió el caso en uno de los más llamativos del fin de semana fue un dato que el propio joven reveló durante el procedimiento: actualmente cumple tareas comunitarias por haber sido sancionado el año pasado, también por una alcoholemia positiva detectada después de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado.

La situación quedó registrada por las cámaras utilizadas durante el control. Mientras los agentes le explicaban el resultado de la medición, el conductor reconoció que ya había atravesado una situación similar. Fue entonces cuando recordó el episodio anterior y lanzó una frase que llamó la atención de quienes participaban del operativo: “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”.

La nueva infracción se produjo en una jurisdicción donde rige la Ley de Alcohol Cero al volante. En la provincia de Buenos Aires cualquier presencia de alcohol en sangre constituye una falta, independientemente de la graduación registrada. Por eso, el resultado obtenido por el joven derivó de inmediato en un acta de infracción.

Las insólitas excusas de un joven tras dar positivo del alcoholemia

Según se puede observar en el video de la fiscalización, el conductor intentó explicar por qué el alcoholímetro había arrojado un resultado positivo. Según relató, momentos antes había participado de una reunión familiar. En un primer momento sostuvo que había consumido una ensalada con vinagre y sugirió que eso podía estar relacionado con la medición. Los inspectores descartaron rápidamente la explicación vinculada a la comida. Ante los intentos del conductor por justificar el resultado, uno de los agentes fue contundente: “Esto es una alcoholemia positiva, no es la ensalada. Esto es alcohol”.

En seguida, el joven terminó admitiendo que también había probado una copa de vino. “Me dio para probar el abuelo de ella”, dijo al referirse al abuelo de su novia, quien viajaba junto a él al momento del control.

A medida que tomaba dimensión de las consecuencias que podía enfrentar por la nueva infracción, el joven comenzó a mostrarse preocupado. En ese contexto decidió llamar por teléfono a sus padres. Las cámaras registraron parte de la conversación. Del otro lado de la línea se encontraba su madre, visiblemente afectada por la situación. El conductor intentó tranquilizarla y contenerla antes de pedirle que le pasara con su padre. “¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo”, se lo escucha decir durante la llamada mientras continuaba el procedimiento.

La fiscalización también permitió detectar otros elementos dentro del vehículo. Los inspectores encontraron vasos con bebidas alcohólicas y documentaron la situación como parte del procedimiento. Consultado sobre esos recipientes, el conductor intentó despegarse de cualquier responsabilidad. “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, aseguró al referirse a las bebidas que se encontraban en el automóvil.

La reincidencia apareció como uno de los aspectos centrales del caso. Según contó el propio conductor, todavía cumple tareas comunitarias por una alcoholemia positiva detectada durante 2025, tras un accidente de tránsito. La nueva infracción ocurrió mientras aún transitaba las consecuencias de la sanción anterior.

Nueva multa e inhabilitación temporaria

Finalmente, los agentes procedieron a retenerle la licencia de conducir. Además, deberá afrontar las sanciones previstas por la legislación vigente. Según informó la ANSV, la multa podría alcanzar los $2.215.000 y también enfrenta una nueva inhabilitación para conducir que puede extenderse entre tres y dieciocho meses.

El episodio ocurrió en el marco de un amplio operativo de fiscalización realizado durante el fin de semana sobre la Ruta Nacional 8, en el peaje Pilar, y sobre la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15. De acuerdo con los datos difundidos por la ANSV, durante ambos procedimientos fueron controlados 4770 vehículos. Como resultado de esos controles se labraron 263 infracciones y se detectaron 194 alcoholemias positivas. Entre los casos registrados durante el fin de semana hubo conductores que alcanzaron valores de 2,08 y 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre.