Una línea de colectivos dejará de funcionar en pocos días. Se trata de un transporte financiado por la municipalidad de Vicente López, cuyo recorrido supo unir gran parte de ese territorio bonaerense.

Esta línea de colectivos deja de funcionar en zona norte

El Transporte Bicentenario, el colectivo municipal de Vicente López, dejará de funcionar el próximo 26 de enero, según confirmaron a LA NACION desde el municipio.

Se trataba del “único colectivo municipal de todo el conurbano, ya que el resto de los transportes son de empresas privadas financiadas por la Nación o por la ciudad de Buenos Aires”, señaron desde Vicente López.

Por qué dejará de funcionar el Transporte Bicentenario

“A partir del 26 de enero se va a suspender esta línea por distintas razones”, explicaron desde el municipio. El argumento central es el poco uso que los ciudadanos de Vicente López le dan. “Lo usaban nada más que 600 pasajeros al mes, y por lo menos la mitad no eran vecinos de Vicente López”, argumentaron sobre la decisión de darlo de baja y sumaron otra pata: el costo. “Se gastan $2300 millones para el Transporte Bicentenario. La buena y eficiente administración de los recursos públicos es uno de los pilares que hacen a Vicente López el mejor municipio para vivir”, defendieron.

Cierra el servicio de autobús gratuito municipal "Bicentenario" de Vicente López Pilar Camacho�

Finalmente, el municipio afirma que esos fondos “se van a redestinar para los principales servicios en Vicente López, que son Seguridad, Salud y Educación”. Sobre el personal dedicado a la ahora extinta línea, destacaron que serán reubicados dentro del municipio.

El pasado lunes 19 de enero hubo una manifestación que buscó frenar la medida que tendrá efecto el próximo 26 de enero. La marcha estuvo convocada por la Movida Ambiental, jubilados de la Quinta de Olivos, el Partido Socialista y dirigentes del peronismo local.

Los vehículos no serán vendidos ni destruidos, para asegurar la posibilidad de que vuelvan a funcionar en el futuro, con este u otros usos.

Reemplazo del Transporte Bicentenario: centros de jubilados

Uno de los flancos del reclamo por este colectivo gratuito es la posibilidad de que los jubilados puedan acercarse al Centro Recreativo de Adultos Mayores Activos (CRAMA), donde el transporte llegaba.

Desde el municipio afirmaron que esta medida no afectará a los adultos mayores, ya que el municipio cuenta con una flota de micros que se dirige a este lugar, coordinados por la Secretaría de Deporte de Vicente López. Si bien tienen menos frecuencia (un horario de ida y otro de vuelta), el recorrido reemplaza los usos que un adulto mayor podría haberle dado al Transporte Bicentenario.

Debido a la baja demanda y al alto costo, Vicente López suspende el servicio del colectivo Bicentenario Pilar Camacho�

“El servicio de micros gratuitos de la Secretaría de Deportes, que recorre las delegaciones y traslada a los vecinos al Centro Recreativo de Adultos Mayores Activos, continúa funcionando con normalidad, asegurando el acceso a las actividades recreativas y deportivas para las personas mayores del distrito”, apuntaron desde la municipalidad.

La historia del “Transporte Bicentenario”

El Transporte Bicentenario supo constituirse como una red de movilidad urbana pública y gratuita cuya característica distintiva era que todas sus unidades son conducidas por mujeres.

Su recorrido entrecruzaba Vicente López de oeste a este, según explicaba el sitio web oficial del municipio. De esta manera, conectaba a los vecinos con sitios relevantes, como unidades de atención primaria, centros de la tercera edad, jardines maternales y de infantes, entre otros. Sin embargo, este colectivo siempre ofreció “un servicio que dio prioridad a personas con discapacidad, adultos mayores y niños”.

Además, hace dos años Soledad Martínez anunció la incorporación de 14 unidades que contaban con wi-fi.

El servicio estaba equipado con cámaras de seguridad y botones de pánico para alertar de manera silenciosa al centro de monitoreo sobre cualquier tipo de emergencia.