Cómo ir al Parque de los Niños en transporte público y en auto

Situado en el límite exacto entre la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Vicente López, el Parque de los Niños es uno de los espacios públicos más amplios y modernos de la Capital. Con sus 32 hectáreas frente al Río de la Plata, se convirtió en el refugio favorito de las familias que buscan verde, brisa costera y un horizonte abierto.

Las formas de llegar al Parque de los Niños, en el límite con Vicente Lopez Ricardo Pristupluk - La Nacion

Este parque es el escenario perfecto para remontar barriletes, andar en bici o simplemente disfrutar de un mate frente al agua. Sin embargo, su ubicación en el extremo norte de la ciudad hace que los accesos sean específicos y complejos si no se conocen de antemano.

El parque se destaca por su seguridad y su infraestructura, pero al estar rodeado de vías rápidas como la Av. General Paz y la Av. Cantilo, equivocarse en una bajada puede significar una vuelta de varios kilómetros.

A continuación, explicamos cómo llegar de forma eficiente al Parque de los Niños:

1 Acceso en auto, bajadas y estacionamiento

Llegar en auto es la opción más común, especialmente para quienes llevan reposeras, heladeritas o bicicletas.

Desde el Centro (CABA): se debe tomar la Av. Cantilo hasta el final, pasando el Estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria. La entrada al parque se encuentra justo antes de subir al puente de la Av. General Paz.

se debe tomar la hasta el final, pasando el Estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria. La entrada al parque se encuentra justo antes de subir al puente de la Av. General Paz. Desde el Norte (GBA): bajar de la Av. General Paz hacia la Av. del Libertador sentido Capital, y luego buscar el retorno hacia la colectora de la Av. Cantilo.

bajar de la Av. General Paz hacia la Av. del Libertador sentido Capital, y luego buscar el retorno hacia la colectora de la Av. Cantilo. Estacionamiento: el parque cuenta con un estacionamiento gratuito y muy amplio dentro del predio. No obstante, los domingos de sol suele llenarse temprano, alrededor de las 14 horas, por lo que llegar antes del mediodía garantiza un lugar cercano al ingreso.

2 Llegar en transporte público, tren y colectivos

Si bien no tiene una estación en la puerta, las opciones son accesibles para quienes no tienen auto.

Tren Mitre (Ramal Tigre): hay que bajar en la estación Rivadavia . Desde ahí, se deben caminar unas 10 a 12 cuadras cruzando el puente peatonal que atraviesa la Av. del Libertador y la General Paz. Es una caminata segura y muy transitada por otros vecinos.

hay que bajar en la estación . Desde ahí, se deben caminar unas 10 a 12 cuadras cruzando el puente peatonal que atraviesa la Av. del Libertador y la General Paz. Es una caminata segura y muy transitada por otros vecinos. Colectivos: las líneas que pasan por la Av. del Libertador y la General Paz, cerca de la zona de Puente Saavedra, son ideales. Entre ellas se destacan las líneas 15, 28, 29, 117 y 130. Desde la parada de Puente Saavedra, la caminata es de unos 15 minutos bordeando el río.

3 Consejos para la visita en otoño

El Parque de los Niños, al estar totalmente abierto al río, suele ser bastante ventoso, por ende se recomienda llevar siempre un abrigo, incluso en días soleados.

El predio cuenta con baños públicos, puestos de hidratación y áreas de juegos divididas por edades, lo que lo hace sumamente cómodo para ir con niños pequeños. Un dato clave: el ingreso es gratuito, pero el parque cierra puntualmente al atardecer, por lo que conviene iniciar la salida con luz solar para evitar las filas en el estacionamiento.

Las distintas maneras de llegar al Parque de los Niños Ricardo Pristupluk - La Nacion

El Parque de los Niños es el gran balcón al río de Buenos Aires. Ya sea que se llegue por la Av. Cantilo o caminando desde la estación Rivadavia, el premio es un espacio de libertad y aire puro inigualable en la ciudad. Planificar el viaje permite dedicarle más tiempo a lo que importa: disfrutar del aire libre con la mejor vista de la costa.