Estaba dividida entre Palermo, Puerto Madero y Microcentro: la joya francesa de 1903 que se reunificará tras 100 años desperdigada por la Ciudad

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encara un ambicioso proyecto que busca restaurar y reunificar la Fuente Monumental, una imponente obra de hierro fundido de la prestigiosa casa francesa Val d’Osne, que ha permanecido fragmentada por la ciudad durante más de un siglo.

La inauguración de la fuente data del año 1903, en las inmediaciones de la Casa Rosada. Años más tarde, en 1920, fue desarmada para permitir la instalación del Monumento a Colón detrás de la Casa Rosada. A raíz del desmantelamiento, las piezas quedaron dispersas por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

La Fuente Monumental antes de ser desplazada de su lugar de origen

Creada por el escultor francés Mathurin Moreau, la fuente quedó dividida en tres partes: el cuerpo superior de la fuente se instaló en el cruce de la Avenida de Mayo y 9 de Julio; el joven Neptuno y las náyades de su base fueron ubicados en el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), de Puerto Madero; y otro Neptuno anciano quedó en la Plaza República de Serbia, de Palermo.

Comenzó el operativo para la construcción de la Fuente Monumental

Estas piezas, que en su origen formaban un conjunto de 10,35 metros de altura, fueron trasladadas a un taller especializado para su recuperación que abordará la limpieza, consolidación y recuperación de superficies metálicas corroídas, así como la implementación de un nuevo sistema hidráulico.

La obra de la Fuente Monumental terminaría en diez meses

El Ministerio de Espacio Público porteño lidera esta intervención, estimada para su terminación en 10 meses, que contempla la restauración integral de cada pieza, la reproducción de partes perdidas y la adecuación de los sitios que las albergaban.

La obra incluirá la limpieza, consolidación y recuperación de superficies metálicas corroídas, así como la implementación de un nuevo sistema hidráulico.

El emplazamiento definitivo será la Plaza República de Croacia, en el Parque Tres de Febrero -enfrente del Planetario Galileo Galilei-, un lugar que el paisajista Carlos Thays ya había proyectado para una fuente en 1891. El proceso incluye traslados precisos con grúas de gran porte y escaneos fotogramétricos para un modelado 3D, crucial para la logística y el trabajo de restauración.

“Volver a reunir este rompecabezas histórico tras más de 100 años no es solo un logro técnico y patrimonial, sino un acto de justicia con nuestra identidad y con la idea de Buenos Aires como museo a cielo abierto, con más de 2400 monumentos y esculturas para el disfrute de todos los porteños y de quienes nos visitan”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La Fuente Monumental se desmanteló en el año 1920

Este monumento tiene “hermanas gemelas” en Mendoza, Río de Janeiro y Ashford (Inglaterra), construidas a partir del mismo modelo de catálogo. La fuente de Mendoza jugará un rol clave, ya que se tomarán moldes de ella para replicar las piezas que su par porteña perdió con el tiempo. Val d’Osne, una de las fundiciones artísticas más importantes de Europa, tiene más de 370 obras en Buenos Aires, conformando un valioso patrimonio metalúrgico que este proyecto busca preservar y exhibir en su esplendor original.